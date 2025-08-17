Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragédia történt az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Brighton szombati Fulham elleni bajnokiján. A Premier League-csapat a közösségi oldalán jelentette be, hogy az egyik szurkolója rosszul lett a lelátón és a helyszínen életét vesztette.

A Premier League nyitófordulójában a Brighton hiába szerzett vezetést hazai pályán a Fulham ellen, a vendégek végül egy 97. percben szerzett gólnak köszönhetően pontot mentettek. A hazaiak nem csupán a csalódást keltő eredmény miatt nem tudtak igazán örülni a lefújást követően, hanem azért sem, mert tragédia rázta meg az Amex Stadiont a mérkőzés végén.

Fulham's German goalkeeper #01 Bernd Leno (C) makes a save during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Fulham at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on August 16, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Döntetlennel kezdte a Premier League új idényét a Brighton
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Meghalt egy szurkoló a Premier League nyitófordulójában

A Brighton közleménye szerint a lefújás után egy 72 éves férfi rosszul lett a stadion keleti lelátójának felső szintjén, s ugyan a helyszínre kiérkező mentősök hosszasan próbálták újraéleszteni, de végül nem sikerült megmenteni az életét.

„Hihetetlenül szomorú lett a mérkőzés vége. A legmélyebb részvétünket szeretnénk kifejezni az elhunyt úriember családjának és barátainak. Bár most minden gondolatunk az elhunyt szurkolónk körül forognak, tisztában vagyunk azzal is, hogy érzelmileg megrázó élmény volt mindenkinek, aki az eset közvetlen közelében tartózkodott. Gondoskodni fogunk arról, hogy az érintettek megfelelő támogatásban részesüljenek” – fogalmazott Paul Barber, a Brighton vezérigazgatója.

A biztonsági személyzet és a sussexi rendőrség a Premier League-gel közösen úgy döntött, hogy nem állítják le a mérkőzést, mivel a szurkolók többsége és a csapatok nem tudtak a második félidőben történt incidensről, ami így végül csak a lefújás után tudódott ki. Ennek oka, hogy a szervezők úgy vélték, a játékmegszakítással nagyobb figyelem hárult volna az újraélesztési kísérletre, ami akár negatívan is befolyásolhatta volna a mentést, ha sikerült volna stabilizálni a férfi állapotát.

Kapcsolódó cikkek:

Szívrohamot kapott a stadionban, a helyszínen meghalt egy szurkoló
„Pénzéhes s.ggfej” – így gyalázták a szurkolók a Liverpool kiszemeltjét
Letartóztatásba került a Liverpool meccsén rasszista botrányt okozó szurkoló
A Barca sokkoló lépésével a Liverpoolnak és a Real Madridnak is keresztbe tehet
Korábbi klubja szurkolói csodálatos képpel tisztelegtek Diogo Jota előtt
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!