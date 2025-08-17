A Premier League nyitófordulójában a Brighton hiába szerzett vezetést hazai pályán a Fulham ellen, a vendégek végül egy 97. percben szerzett gólnak köszönhetően pontot mentettek. A hazaiak nem csupán a csalódást keltő eredmény miatt nem tudtak igazán örülni a lefújást követően, hanem azért sem, mert tragédia rázta meg az Amex Stadiont a mérkőzés végén.

Döntetlennel kezdte a Premier League új idényét a Brighton

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Meghalt egy szurkoló a Premier League nyitófordulójában

A Brighton közleménye szerint a lefújás után egy 72 éves férfi rosszul lett a stadion keleti lelátójának felső szintjén, s ugyan a helyszínre kiérkező mentősök hosszasan próbálták újraéleszteni, de végül nem sikerült megmenteni az életét.

„Hihetetlenül szomorú lett a mérkőzés vége. A legmélyebb részvétünket szeretnénk kifejezni az elhunyt úriember családjának és barátainak. Bár most minden gondolatunk az elhunyt szurkolónk körül forognak, tisztában vagyunk azzal is, hogy érzelmileg megrázó élmény volt mindenkinek, aki az eset közvetlen közelében tartózkodott. Gondoskodni fogunk arról, hogy az érintettek megfelelő támogatásban részesüljenek” – fogalmazott Paul Barber, a Brighton vezérigazgatója.

A biztonsági személyzet és a sussexi rendőrség a Premier League-gel közösen úgy döntött, hogy nem állítják le a mérkőzést, mivel a szurkolók többsége és a csapatok nem tudtak a második félidőben történt incidensről, ami így végül csak a lefújás után tudódott ki. Ennek oka, hogy a szervezők úgy vélték, a játékmegszakítással nagyobb figyelem hárult volna az újraélesztési kísérletre, ami akár negatívan is befolyásolhatta volna a mentést, ha sikerült volna stabilizálni a férfi állapotát.