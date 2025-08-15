Emiatt várhatóan a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool Bournemouth elleni, péntek esti Premier League mérkőzésén is számítani lehet ilyen esetekre. Howard Webb, a játékvezetői testület (PGMOL) operatív igazgatója elmondta, egy nemrégiben készült Premier League-felmérés visszajelzései rávilágítottak, hogy túl sok volt az olyan, büntetőterületen belül, a labdától távol elkövetett szabálytalanság, mely büntetlen maradt, s ezen változtatni fognak. Webb emlékeztetett rá, hogy a testület már korábban is próbálta büntetni a hasonló eseteket, de Webb szerint ezúttal drasztikusabb változás kell.

A Premier League új idénye augusztus 15-én elrajtol

Fotó: Visionhaus / Getty Images Europe

Szigorít a Premier League

Jó példaként a februárban lejátszott Nottingham-Brighton bajnokit (7-0) említette, amelyen egy szögletnél Tariq Lamptey, a vendégek hátvédje a földre vitte Morgan Gibbs-White-ot, miközben a játék nem a két futballista közelében zajlott. A játékvezető az eset után tizenegyest adott a hazaiaknak, s a terv az, hogy a jövőben lehetőség szerint az összes ilyen szabálytalanságot büntessék. Webb hozzátette, péntektől a VAR is beavatkozhat a játékba, ha egy labdarúgó - a labdától távol - egyértelműen a földre ránt egy másikat.