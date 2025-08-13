Live
A Premier League az elmúlt években óriási változásokon ment keresztül, és a 2025-26-os szezon sem ígérkezik másnak. A címvédő Liverpool Arne Slot irányításával, rugalmas és sokoldalú játékával hódította meg a ligát, miközben Pep Guardiola Manchester Cityje „csak” harmadik lett. De a figyelem középpontjában a Premier League-ben idén – az Athletic elemzése szerint – egy magyar játékos is ott lehet: Kerkez Milos.

A Premier League tavaly fontos fordulóponthoz érkezett: Pep Guardiola Manchester Cityje négy bajnoki cím után csak harmadik lett 71 ponttal – ez volt a katalán mester leggyengébb szezonja a 2016-17-es bajnokság óta. A City játéka továbbra is a labdabirtoklásra és a területkontrollra épült, de nem tudta tartani korábbi tempóját.

Manchester City's Spanish head coach Pep Guardiola walks on the pitch after losing the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 football match between England's Manchester City and Saudi's Al-Hilal at the Camping World stadium in Orlando on June 30, 2025. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) Premier League
Guardiola Cityje megannyi sikeres év 2025-ben elbukta a Premier League-et
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Eközben a Liverpool Arne Slot irányításával szinte tökéletes idényt futott: az első 34 meccséből 25-öt megnyert és mindössze kétszer kapott ki, így már áprilisban bebiztosította a bajnoki címet. Slot rugalmas és gyors átmenetekre építő felfogása új korszakot nyithat Anfielden.

Kerkez: a Premier League repülő balhátvédje

A nyár egyik legérdekesebb sztorija a magyar válogatott balhátvéd Kerkez Milos Liverpoolba szerződése. A Bournemouth légiósaként ő volt az egyetlen játékos a ligában, aki egy idény alatt száznál több külső átfutást (overlap) és ugyanennyi befelé mozgást (underlap) is végrehajtott. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan csatlakozott a támadásokhoz, akár a vonal mellett, akár a szélső mögötti üres területre.

Athletic Bilbao's Spanish striker #09 Inaki Williams (R) vies with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez during the second of two pre season friendly football matches between Liverpool and Athletic Bilbao at Anfield in Liverpool, north west England on August 4, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)
Sok-sok szurkoló kíváncsian várja, milyen lesz a 21 éves Kerkez Milos (b) liverpooli idénye
Fotó: Darren Staples/AFP

Slotnál a túloldalon Jeremie Frimponggal alkothat egy olyan szélsőhátvéd-párost, amely mindkét szélen állandó felfutással és szélességgel terheli az ellenfeleket.

Kerkez így a beadások mellett a belső befutásokból is komoly veszélyt jelenthet – írja az Athletic.

A feljutók bukása, a Forest menetelése

A tabella másik végén más volt a történet: második éve zsinórban mindhárom feljutó azonnal kiesett. A Nottingham Forest viszont klasszikus, védekezésre és kontrákra építő játékkal európai kupaindulást harcolt ki. Ez jól mutatja, hogy a Premier League-ben nem csak a magas labdabirtoklás vagy a bonyolult pozíciós játék vezethet eredményre.

Chris Wood of Nottingham Forest competes for the ball with Tosin Adarabioyo and Reece James of Chelsea during the Premier League match between Nottingham Forest and Chelsea at the City Ground in Nottingham, on May 25, 2025. (Photo by Jon Hobley | MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP)
A piros mezes nottinghamiek okozták az előző szezon nagy meglepetését
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Pontrúgások és bedobások, háromvédős rendszerek

Az elmúlt idényben a szögletek 60 százaléka befelé csavarodó volt, közvetlenül a kapu előterébe célozva. A hosszú bedobások száma is rekordot döntött, és tavaly már 20 gól született belőlük. Ezeknél a helyzeteknél Kerkez ereje és agresszív labdaszerzése is értékes fegyver lehet.

Több edző – például Rúben Amorim a Manchester Unitednél és Oliver Glasner a Crystal Palace-nál – újra rendszeresen használja a 3-4-2-1-es felállást. Ez egyszerre nyújt stabil védekezést és változatos támadó opciót, mivel a szélsővédők bátran felléphetnek az utolsó vonalig. Kerkez ilyen helyzetekben gyakran kerülhet egy az egyes helyzetekbe a szélen, vagy futhat be a védő mögé.

A kontrák bajnoksága

Az angol élvonal mostanra Európa leginkább kontrajátékra építő topligája lett.

Tavaly 112 gól született gyors ellentámadásból, három éve ez a szám még csak 54 volt.

Már nem csak az esélytelenebb csapatok, hanem a Liverpool, a Tottenham és az Arsenal is mesterien használják ki a gyors átmeneteket.

Kerkez számára ez azt jelenti, hogy támadásban a lendületes felfutások mellett a gyors visszazárás is kulcsfeladat lesz, hiszen az ellenfél kontráit sokszor már a középpályán kell megtörni.

Nagy lehetőség előtt

A 2025-26-os szezon Kerkez Milos számára egyszerre jelent hatalmas kihívást és lehetőséget. Slot támadó felfogása ideális terep lehet a magyar balhátvéd számára, hogy megmutassa gyorsaságát, állóképességét és támadóerejét. Ha a támadásokban és a védekezésben is képes lesz magas szinten teljesíteni, könnyen a Premier League egyik legérdekesebb és legnépszerűbb  szélsőhátvédjévé válhat.

  • A részletes taktikai elemzés angolul itt olvasható
