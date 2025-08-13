A Premier League tavaly fontos fordulóponthoz érkezett: Pep Guardiola Manchester Cityje négy bajnoki cím után csak harmadik lett 71 ponttal – ez volt a katalán mester leggyengébb szezonja a 2016-17-es bajnokság óta. A City játéka továbbra is a labdabirtoklásra és a területkontrollra épült, de nem tudta tartani korábbi tempóját.

Guardiola Cityje megannyi sikeres év 2025-ben elbukta a Premier League-et

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Eközben a Liverpool Arne Slot irányításával szinte tökéletes idényt futott: az első 34 meccséből 25-öt megnyert és mindössze kétszer kapott ki, így már áprilisban bebiztosította a bajnoki címet. Slot rugalmas és gyors átmenetekre építő felfogása új korszakot nyithat Anfielden.

Kerkez: a Premier League repülő balhátvédje

A nyár egyik legérdekesebb sztorija a magyar válogatott balhátvéd Kerkez Milos Liverpoolba szerződése. A Bournemouth légiósaként ő volt az egyetlen játékos a ligában, aki egy idény alatt száznál több külső átfutást (overlap) és ugyanennyi befelé mozgást (underlap) is végrehajtott. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan csatlakozott a támadásokhoz, akár a vonal mellett, akár a szélső mögötti üres területre.

Sok-sok szurkoló kíváncsian várja, milyen lesz a 21 éves Kerkez Milos (b) liverpooli idénye

Fotó: Darren Staples/AFP

Slotnál a túloldalon Jeremie Frimponggal alkothat egy olyan szélsőhátvéd-párost, amely mindkét szélen állandó felfutással és szélességgel terheli az ellenfeleket.

Kerkez így a beadások mellett a belső befutásokból is komoly veszélyt jelenthet – írja az Athletic.

A feljutók bukása, a Forest menetelése

A tabella másik végén más volt a történet: második éve zsinórban mindhárom feljutó azonnal kiesett. A Nottingham Forest viszont klasszikus, védekezésre és kontrákra építő játékkal európai kupaindulást harcolt ki. Ez jól mutatja, hogy a Premier League-ben nem csak a magas labdabirtoklás vagy a bonyolult pozíciós játék vezethet eredményre.

A piros mezes nottinghamiek okozták az előző szezon nagy meglepetését

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Pontrúgások és bedobások, háromvédős rendszerek

Az elmúlt idényben a szögletek 60 százaléka befelé csavarodó volt, közvetlenül a kapu előterébe célozva. A hosszú bedobások száma is rekordot döntött, és tavaly már 20 gól született belőlük. Ezeknél a helyzeteknél Kerkez ereje és agresszív labdaszerzése is értékes fegyver lehet.