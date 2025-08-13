A Premier League tavaly fontos fordulóponthoz érkezett: Pep Guardiola Manchester Cityje négy bajnoki cím után csak harmadik lett 71 ponttal – ez volt a katalán mester leggyengébb szezonja a 2016-17-es bajnokság óta. A City játéka továbbra is a labdabirtoklásra és a területkontrollra épült, de nem tudta tartani korábbi tempóját.
Eközben a Liverpool Arne Slot irányításával szinte tökéletes idényt futott: az első 34 meccséből 25-öt megnyert és mindössze kétszer kapott ki, így már áprilisban bebiztosította a bajnoki címet. Slot rugalmas és gyors átmenetekre építő felfogása új korszakot nyithat Anfielden.
A nyár egyik legérdekesebb sztorija a magyar válogatott balhátvéd Kerkez Milos Liverpoolba szerződése. A Bournemouth légiósaként ő volt az egyetlen játékos a ligában, aki egy idény alatt száznál több külső átfutást (overlap) és ugyanennyi befelé mozgást (underlap) is végrehajtott. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan csatlakozott a támadásokhoz, akár a vonal mellett, akár a szélső mögötti üres területre.
Slotnál a túloldalon Jeremie Frimponggal alkothat egy olyan szélsőhátvéd-párost, amely mindkét szélen állandó felfutással és szélességgel terheli az ellenfeleket.
Kerkez így a beadások mellett a belső befutásokból is komoly veszélyt jelenthet – írja az Athletic.
A tabella másik végén más volt a történet: második éve zsinórban mindhárom feljutó azonnal kiesett. A Nottingham Forest viszont klasszikus, védekezésre és kontrákra építő játékkal európai kupaindulást harcolt ki. Ez jól mutatja, hogy a Premier League-ben nem csak a magas labdabirtoklás vagy a bonyolult pozíciós játék vezethet eredményre.
Az elmúlt idényben a szögletek 60 százaléka befelé csavarodó volt, közvetlenül a kapu előterébe célozva. A hosszú bedobások száma is rekordot döntött, és tavaly már 20 gól született belőlük. Ezeknél a helyzeteknél Kerkez ereje és agresszív labdaszerzése is értékes fegyver lehet.
Több edző – például Rúben Amorim a Manchester Unitednél és Oliver Glasner a Crystal Palace-nál – újra rendszeresen használja a 3-4-2-1-es felállást. Ez egyszerre nyújt stabil védekezést és változatos támadó opciót, mivel a szélsővédők bátran felléphetnek az utolsó vonalig. Kerkez ilyen helyzetekben gyakran kerülhet egy az egyes helyzetekbe a szélen, vagy futhat be a védő mögé.
Az angol élvonal mostanra Európa leginkább kontrajátékra építő topligája lett.
Tavaly 112 gól született gyors ellentámadásból, három éve ez a szám még csak 54 volt.
Már nem csak az esélytelenebb csapatok, hanem a Liverpool, a Tottenham és az Arsenal is mesterien használják ki a gyors átmeneteket.
Kerkez számára ez azt jelenti, hogy támadásban a lendületes felfutások mellett a gyors visszazárás is kulcsfeladat lesz, hiszen az ellenfél kontráit sokszor már a középpályán kell megtörni.
A 2025-26-os szezon Kerkez Milos számára egyszerre jelent hatalmas kihívást és lehetőséget. Slot támadó felfogása ideális terep lehet a magyar balhátvéd számára, hogy megmutassa gyorsaságát, állóképességét és támadóerejét. Ha a támadásokban és a védekezésben is képes lesz magas szinten teljesíteni, könnyen a Premier League egyik legérdekesebb és legnépszerűbb szélsőhátvédjévé válhat.