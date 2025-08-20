Live
Az angol élvonalban szereplő Wolverhampton leigazolta a Hellas Verona védőjét, Jackson Tchatchouát. A Premier League ezzel nagyon közel került ahhoz, hogy ismét rekordot döntsön a nyári átigazolási időszakban.

A Premier League új szezonját a Manchester City elleni 4-0-s vereséggel kezdő Wolverhampton kedden megerősítette, hogy szerződtette az olasz élvonalbeli Hellas Verona játékosát, Jackson Tchatchouát.

Premier League Jackson Tchatchoua of Hellas Verona F.C. plays on the 33rd day of the Serie A Championship between A.S. Roma and Hellas Verona F.C. at the Olympic Stadium in Rome, Italy, on April 19, 2025. (Photo by Domenico Cippitelli/NurPhoto) (Photo by Domenico Cippitelli / NurPhoto via AFP)
A Premier League-ben folytatja a kameruni válogatott Jackson Tchatchoua
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

A 23 éves kameruni válogatott védő két évig erősítette az olasz gárdát – egyet kölcsönben – ez idő alatt kulcsjátékossá nőtte ki magát. Jackson Tchatchoua összesen 62 bajnokin lépett pályára az olasz élvonalban, ezeken két gólt szerzett, az előző idényben viszont a Serie A leggyorsabb játékosa lett, miután 34,88 km/h-s átlagsebességet és 36,3 km/h-s végsebességet mértek nála.

Vitor Pereira csapata immáron az ötödik igazolását jelentette be a nyáron Jorgen Strand Larsen, Fer Lopez , Jhon Arias és David Wolfe után.

Közel az újabb rekorddöntés a Premier League-ben

A Premier League-ben szereplő csapatok már most történelmi magasságokba emelték a költekezést, ugyanis a Transfermarkt adatai szerint Tchatchoua klubváltásával már 2,31 milliárd fontot költöttek új igazolásokra a nyáron. Ez már most több, mint a tavalyi 1,97 milliárdos összeg, a liga pedig gyakorlatilag karnyújtásnyira van a rekorddöntéstől. A jelenlegi csúcsot a 2023-as nyári átigazolási időszakban döntötte meg a PL 2,36 milliárd fonttal, vagyis minden jel arra utal, hogy szeptember 1-ig ez a rekord is megdől.

Érdekesség, hogy idei három legnagyobb Premier League-igazolás kivétel nélkül a Bundesligából érkezett: Florian Wirtz a Bayer Leverkusentől, Hugo Ekitike pedig a Frankfurttól igazolt a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató címvédő Liverpoolhoz, míg Benjamin Sesko a Manchester United kedvéért hagyta el Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatát, az RB Leipziget.

