A Premier League új szezonját a Manchester City elleni 4-0-s vereséggel kezdő Wolverhampton kedden megerősítette, hogy szerződtette az olasz élvonalbeli Hellas Verona játékosát, Jackson Tchatchouát.

A Premier League-ben folytatja a kameruni válogatott Jackson Tchatchoua

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

A 23 éves kameruni válogatott védő két évig erősítette az olasz gárdát – egyet kölcsönben – ez idő alatt kulcsjátékossá nőtte ki magát. Jackson Tchatchoua összesen 62 bajnokin lépett pályára az olasz élvonalban, ezeken két gólt szerzett, az előző idényben viszont a Serie A leggyorsabb játékosa lett, miután 34,88 km/h-s átlagsebességet és 36,3 km/h-s végsebességet mértek nála.

Vitor Pereira csapata immáron az ötödik igazolását jelentette be a nyáron Jorgen Strand Larsen, Fer Lopez , Jhon Arias és David Wolfe után.

Közel az újabb rekorddöntés a Premier League-ben

A Premier League-ben szereplő csapatok már most történelmi magasságokba emelték a költekezést, ugyanis a Transfermarkt adatai szerint Tchatchoua klubváltásával már 2,31 milliárd fontot költöttek új igazolásokra a nyáron. Ez már most több, mint a tavalyi 1,97 milliárdos összeg, a liga pedig gyakorlatilag karnyújtásnyira van a rekorddöntéstől. A jelenlegi csúcsot a 2023-as nyári átigazolási időszakban döntötte meg a PL 2,36 milliárd fonttal, vagyis minden jel arra utal, hogy szeptember 1-ig ez a rekord is megdől.

Érdekesség, hogy idei három legnagyobb Premier League-igazolás kivétel nélkül a Bundesligából érkezett: Florian Wirtz a Bayer Leverkusentől, Hugo Ekitike pedig a Frankfurttól igazolt a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató címvédő Liverpoolhoz, míg Benjamin Sesko a Manchester United kedvéért hagyta el Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatát, az RB Leipziget.

