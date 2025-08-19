A Premier League első fordulója sem múlt el botrányos ítélet nélkül, ugyanis a Leeds United egy büntetőből szerzett góllal nyert. A megítélt tizenegyest Lukas Nmecha értékesítette, de nem ezzel volt a probléma.

A nem konzekvens döntések miatt továbbra is szenved a Premier League

Ugyanaz a gond továbbra is a Premier League-ben

Anton Stach lövése után a vendégek védője, James Tarkowski blokkolta a lövést a baloldalával, de a labda a karját is eltalálta. Annak ellenére, hogy le volt szorítva a keze, a játékvezető, Chris Kavanagh némi hezitálás után befújta a büntetőt.

„Amikor a bíró befújta, arra gondoltam, hogy biztosan visszafújják majd. Az eső kérdésem az volt, ha a karom a testem mellett volt, akkor ez büntető? Mire a bíró azt mondta, nem” – mondta a meccs után Tarkowski.

Az Everton menedzsere, David Moyes szerint is rossz döntés született és a szabály is úgy szól, hogy az ilyen eset akkor minősül tizenegyesnek, ha a kéz a test „nem természetes” megnagyobbítását szolgálja.

Az angol szövetség honlapján részletesen ismertetett szabály szerint „a játékos testét akkor tekintik természetellenesen megnöveltnek, ha keze/karja helyzete nem a játékos testmozgásának következménye, vagy nem azzal indokolható az adott helyzetben” – írja a BBC, annak kapcsán, hogy elvileg enyhültek a kezezésre vonatkozó szabályok az előző szezon végén.

„Úgy érezzük, hogy túl sok kezezést ítélünk meg olyan cselekményekért, amelyek teljesen normálisak és indokoltak” – mondta akkor Howard Webb, a játékvezetők főnöke, miért változtatnak, és azt is hozzátette, hogy a jövőben kevesebb ilyen tizenegyest fognak majd látni.

Chris Sutton, a BBC szakértője szerint botrányos ítélet született, míg Conor Coady, az Everton korábbi játékosa szerint az a baj, hogy már senki nem tudja, mi kéz és mi nem.

Gary Neville és Jamie Carragher, a Sky Sports szakértői mindeközben arra jutottak, hogy a játékvezető helyesen döntött.

„Tarkowski arcán látszott a bűntudat. Tudta, hogy ez tizenegyes” – mondta az érdekes álláspontját Neville, aki szerint Tarkowski a karját a labda felé mozdította. „Tudja, hogy ez tizenegyes. Tudja, hogy hibát követett el.”