A Premier League első fordulója sem múlt el botrányos ítélet nélkül, ugyanis a Leeds United egy büntetőből szerzett góllal nyert. A megítélt tizenegyest Lukas Nmecha értékesítette, de nem ezzel volt a probléma.
Anton Stach lövése után a vendégek védője, James Tarkowski blokkolta a lövést a baloldalával, de a labda a karját is eltalálta. Annak ellenére, hogy le volt szorítva a keze, a játékvezető, Chris Kavanagh némi hezitálás után befújta a büntetőt.
„Amikor a bíró befújta, arra gondoltam, hogy biztosan visszafújják majd. Az eső kérdésem az volt, ha a karom a testem mellett volt, akkor ez büntető? Mire a bíró azt mondta, nem” – mondta a meccs után Tarkowski.
Az Everton menedzsere, David Moyes szerint is rossz döntés született és a szabály is úgy szól, hogy az ilyen eset akkor minősül tizenegyesnek, ha a kéz a test „nem természetes” megnagyobbítását szolgálja.
Az angol szövetség honlapján részletesen ismertetett szabály szerint „a játékos testét akkor tekintik természetellenesen megnöveltnek, ha keze/karja helyzete nem a játékos testmozgásának következménye, vagy nem azzal indokolható az adott helyzetben” – írja a BBC, annak kapcsán, hogy elvileg enyhültek a kezezésre vonatkozó szabályok az előző szezon végén.
„Úgy érezzük, hogy túl sok kezezést ítélünk meg olyan cselekményekért, amelyek teljesen normálisak és indokoltak” – mondta akkor Howard Webb, a játékvezetők főnöke, miért változtatnak, és azt is hozzátette, hogy a jövőben kevesebb ilyen tizenegyest fognak majd látni.
Chris Sutton, a BBC szakértője szerint botrányos ítélet született, míg Conor Coady, az Everton korábbi játékosa szerint az a baj, hogy már senki nem tudja, mi kéz és mi nem.
Gary Neville és Jamie Carragher, a Sky Sports szakértői mindeközben arra jutottak, hogy a játékvezető helyesen döntött.
„Tarkowski arcán látszott a bűntudat. Tudta, hogy ez tizenegyes” – mondta az érdekes álláspontját Neville, aki szerint Tarkowski a karját a labda felé mozdította. „Tudja, hogy ez tizenegyes. Tudja, hogy hibát követett el.”
„Le kell vágni Tarkowski karját, hogy elkerüljük a büntetőt” – mondta ezzel ellentétben Moyes, aki szerint nagyon rossz döntés született. „Nagyon csalódott vagyok, és ha nem vágják le a fiú kezét, nem tudom, hová tudná tenni ilyen helyzetben. A VAR talán megpróbálta volna visszavonni, de az volt az indok, hogy a labdához hajolt – de megengedett, hogy a kezedet a tested mellett tartsd” – dühöngött Moyes.