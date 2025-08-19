Live
A Leeds United az Everton ellen tért vissza az angol élvonalba. A Premier League első fordulójának utolsó meccsét rendezték hétfő este, ahol az újonc 1-0-ra nyert az Everton ellen.

A Premier League első fordulója sem múlt el botrányos ítélet nélkül, ugyanis a Leeds United egy büntetőből szerzett góllal nyert. A megítélt tizenegyest Lukas Nmecha értékesítette, de nem ezzel volt a probléma.

Leeds United's Japanese midfielder #22 Ao Tanaka reacts to missing a chance during the English Premier League football match between Leeds United and Everton at Elland Road in Leeds, northern England on August 18, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A nem konzekvens döntések miatt továbbra is szenved a Premier League
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Ugyanaz a gond továbbra is a Premier League-ben

Anton Stach lövése után a vendégek védője, James Tarkowski blokkolta a lövést a baloldalával, de a labda a karját is eltalálta. Annak ellenére, hogy le volt szorítva a keze, a játékvezető, Chris Kavanagh némi hezitálás után befújta a büntetőt.

„Amikor a bíró befújta, arra gondoltam, hogy biztosan visszafújják majd. Az eső kérdésem az volt, ha a karom a testem mellett volt, akkor ez büntető? Mire a bíró azt mondta, nem” – mondta a meccs után Tarkowski.

Az Everton menedzsere, David Moyes szerint is rossz döntés született és a szabály is úgy szól, hogy az ilyen eset akkor minősül tizenegyesnek, ha a kéz a test „nem természetes” megnagyobbítását szolgálja.

Az angol szövetség honlapján részletesen ismertetett szabály szerint „a játékos testét akkor tekintik természetellenesen megnöveltnek, ha keze/karja helyzete nem a játékos testmozgásának következménye, vagy nem azzal indokolható az adott helyzetben” – írja a BBC, annak kapcsán, hogy elvileg enyhültek a kezezésre vonatkozó szabályok az előző szezon végén.

„Úgy érezzük, hogy túl sok kezezést ítélünk meg olyan cselekményekért, amelyek teljesen normálisak és indokoltak” – mondta akkor Howard Webb, a játékvezetők főnöke, miért változtatnak, és azt is hozzátette, hogy a jövőben kevesebb ilyen tizenegyest fognak majd látni.

Chris Sutton, a BBC szakértője szerint botrányos ítélet született, míg Conor Coady, az Everton korábbi játékosa szerint az a baj, hogy már senki nem tudja, mi kéz és mi nem.

Gary Neville és Jamie Carragher, a Sky Sports szakértői mindeközben arra jutottak, hogy a játékvezető helyesen döntött.

„Tarkowski arcán látszott a bűntudat. Tudta, hogy ez tizenegyes” – mondta az érdekes álláspontját Neville, aki szerint Tarkowski a karját a labda felé mozdította. „Tudja, hogy ez tizenegyes. Tudja, hogy hibát követett el.”

„Le kell vágni Tarkowski karját, hogy elkerüljük a büntetőt” – mondta ezzel ellentétben Moyes, aki szerint nagyon rossz döntés született. „Nagyon csalódott vagyok, és ha nem vágják le a fiú kezét, nem tudom, hová tudná tenni ilyen helyzetben. A VAR talán megpróbálta volna visszavonni, de az volt az indok, hogy a labdához hajolt – de megengedett, hogy a kezedet a tested mellett tartsd” – dühöngött Moyes.

