Támadóposzton erősített az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Leeds United. A Premier League újonca ugyanis szerződtette az AC Milantól a svájci válogatott Noah Okafort.

A Premier League-be frissen feljutott együttes csütörtökön jelentette be, hogy négyéves szerződést kötött a 25 éves játékossal, akiért - sajtóhírek szerint - mintegy 21 millió eurót fizet az olasz klubnak.

Premier League AC Milan's Noah Okafor celebrates after beating Liverpool goalkeeper Alisson Becker (L) to score a goal in their friendly exhibition football match against Liverpool at the Kai Tak Stadium in Hong Kong on July 26, 2025. (Photo by Peter PARKS / AFP)
A Milan támadója, Noah Okafor a Premier League-ben folytatja pályafutását
Fotó: PETER PARKS / AFP

Svájci válogatott támadót igazolt a Premier League újonca

A 24-szeres válogatott támadó 2023-ban igazolt a Milanhoz, mely februárban kölcsönadta a Napolinak. Okafor ugyan a dél-olasz együttesnél mindössze négy mérkőzésen, összesen 36 percet játszott, de így is olasz bajnoknak mondhatja magát. A 25 éves támadó az előző idényben minden sorozatot figyelembe véve 21 meccsen lépett pályára, ezeken egy gólt szerzett, és kiosztott két gólpasszt.

A Basel akadémiáján nevelkedett támadó a Milan előtt az osztrák Red Bull Salzburg játékosa volt, ahol 2020 és 2021 között csapattársa volt Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya azóta is jóban van Okaforral, sőt az aktív futballisták közül az egyik legjobb haverja, tavaly szeptemberben még mezt is cseréltek, miután a Liverpool 3-1-re nyert a Milan vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Okafor a Leeds kilencedik igazolása a nyáron. A csapat hétfőn az Everton elleni 1-0-ás sikerrel kezdte a bajnokságot.

