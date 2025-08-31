A francia bajnok PSG a Nantes és az Angers elleni egygólos győzelem után a szezon eddigi legsimább meccsét játszotta a Toulouse otthonában.

Három gólt lőtt a PSG fiatal portugál sztárja, Joao Neves

Fotó: LIONEL BONAVENTURE / AFP

A portugál sztárfocista vezérletével hengerelt a PSG

A párizsi együttes hőse Joao Neves volt, aki már a 7. percben megszerezte a vezetést egy látványos ollozós góllal, majd a 14. percben ismét akrobatikus mozdulattal talált be, ezzel már 3-0-ra vezetett a címvédő. A portugál válogatott magyarok elleni szeptemberi vb-selejtezős keretébe is bekerült középpályás aztán a 77. percben bombagólt lőtt a felső sarokba, ezzel megszerezve pályafutása első mesterhármasát.

Stop that Joao!!!!!!!!!!!



Take a look at João Neves' TWO first-half overhead kicks for Paris Saint-Germain 🤯 pic.twitter.com/RAbjZMIHla — Saz Saint-Germain (@Saznime) August 30, 2025

A 20 éves portugál játékos ezzel már most annyi gólnál tart a francia élvonalban, amennyit a tavalyi szezonban elért.

„Nagyon örülök a győzelemnek, ez a legfontosabb. Persze, az első mesterhármasom miatt is nagyon boldog vagyok. Nagyszerű érzés, hogy három gólt tudtam szerezni. Úgy érzem, jól játszottunk, de még mindig van hová fejlődnünk. A meccs utolsó részében két gólt is kaptunk, ami elkerülhető lett volna, szóval ebben mindenképp javulnunk kell. Az ollózós góljaim? Edzéseken szoktam gyakorolni őket, és ez meghozta most a gyümölcsét” – mondta a lefújás után Neves a PSG TV-nek.

Neves mellett Bradley Barcola is betalált az első félidőben, míg az aranylabdára is esélyesnek tartott Ousmane Dembélé kétszer volt eredményes tizenegyesből.

A PSG három fordulót követően még hibátlan és két ponttal vezeti a bajnokságot a második helyen álló Lille előtt.

Luis Enrique csapata sorozatban a tizenkettedik idegenbeli bajnokiján szerzett legalább egy gólt – összességében 38-at –, ami a klub leghosszabb sorozata 2021 óta. Emellett a PSG története során először került háromgólos előnybe egy tétmérkőzés első 15 percében.