Az Európai Szuperkupa döntőjében a francia Paris Saint-Germain és az angol Tottenham Hotspur találkozott egymással Udinében. Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a két csapat közül az egyik történelmet fog írni, ugyanis korábban egyikük sem nyerte meg a rangos trófeát. Az Európa-ligában címvédő Tottenham még sosem játszott Európai Szuperkupát, a PSG viszont 1996-ban Kupagyőztesek Európa Kupája-győztesként (KEK) már egyszer harcba szállt a kupáért, de az akkor még oda-visszavágós rendszerben kétszer is kikapott a Juventustól.

Gianluigi Donnarumma helyett Lucas Chevalier védte a PSG kapuját

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az első félidőben megfojtotta a Tottenham a PSG-t

A tizenháromszoros francia bajnokcsapat játékosainak extra rövid volt a nyári szünet, hiszen napra pontosan egy hónapja még a klubvilágbajnokság döntőjében játszottak. A PSG első számú kapusa nélkül kezdte az új idényt, ugyanis Gianluigi Donnarummát kitette a keretből Luis Enrique. A távozófélben lévő olasz hálóőr mellett Joao Neves eltiltás, míg Nordi Mukiele sérülés miatt nem léphetett pályára. A túloldalon akadtak hiányzók, a Spurs kispadján tétmérkőzésen debütáló Thomas Frank többek között Matthew Craig, Radu Dragusin, Bryan Gil, Dejan Kulusevski, James Maddison, Manor Solomon és a Takai Kota játékára sem számíthatott.

A két csapat korábban tétmérkőzésen még soha nem játszott egymással, ám 2017-ben egy felkészülési tornán már találkoztak, ahol a Tottenham 4-2-re győzte le a Paris Saint-Germaint.

A Tottenham teljesen megölte a PSG játékát, mégis a franciák örülhettek a végén

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Finoman szólva sem estek egymásnak a csapatok, mindkét oldalon érződött a szezon eleji forma, emiatt sokáig csendes mederben csordogált a meccs. Bár a francia együttes birtokolta többet a labdát, ez csupán meddő mezőnyfölények bizonyult. Az első komolyabb helyzet is a Tottenham előtt adódott, amikor a félidő felénél Richarlison léc alá tartó lövését szedte ki Lucas Chevalier. A londoniak a folytatásban is kontrollálták a meccset, sőt a 39. percben a vezetést is megszerezték. Egy szabadrúgás után Palhinha lövését még a kapufára tolta Chevalier, ám a kipattanót Micky Van de Ven közelről az üres kapuba passzolta.