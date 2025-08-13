Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain kétgólos hátrányból felállva 2-2-es döntetlent követően tizenegyesekkel legyőzte az Európa-ligában címvédő Tottenham csapatával az Európai Szuperkupa döntőjében. A PSG ezzel történemet írt, ugyanis fennállása során először hódította el a rangos trófeát.

Az Európai Szuperkupa döntőjében a francia Paris Saint-Germain és az angol Tottenham Hotspur találkozott egymással Udinében. Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a két csapat közül az egyik történelmet fog írni, ugyanis korábban egyikük sem nyerte meg a rangos trófeát. Az Európa-ligában címvédő Tottenham még sosem játszott Európai Szuperkupát, a PSG viszont 1996-ban Kupagyőztesek Európa Kupája-győztesként (KEK) már egyszer harcba szállt a kupáért, de az akkor még oda-visszavágós rendszerben kétszer is kikapott a Juventustól.

PSG Paris Saint-Germain's Ecuadoran defender #51 Willian Pacho (L) congratulates Paris Saint-Germain's French goalkeeper #30 Lucas Chevalier (R) after he made a save from Tottenham Hotspur's Brazilian forward #09 Richarlison (not pictured) during the 2025 UEFA Super Cup final football match between Paris Saint-Germain (FRA) and Tottenham Hotspur FC (ENG) at the Friuli stadium, in Udine, on August 13, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Gianluigi Donnarumma helyett Lucas Chevalier védte a PSG kapuját
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Az első félidőben megfojtotta a Tottenham a PSG-t

A tizenháromszoros francia bajnokcsapat játékosainak extra rövid volt a nyári szünet, hiszen napra pontosan egy hónapja még a klubvilágbajnokság döntőjében játszottak. A PSG első számú kapusa nélkül kezdte az új idényt, ugyanis Gianluigi Donnarummát kitette a keretből Luis Enrique. A távozófélben lévő olasz hálóőr mellett Joao Neves eltiltás, míg Nordi Mukiele sérülés miatt nem léphetett pályára. A túloldalon akadtak hiányzók, a Spurs kispadján tétmérkőzésen debütáló Thomas Frank többek között Matthew Craig, Radu Dragusin, Bryan Gil, Dejan Kulusevski, James Maddison, Manor Solomon és a Takai Kota játékára sem számíthatott.

A két csapat korábban tétmérkőzésen még soha nem játszott egymással, ám 2017-ben egy felkészülési tornán már találkoztak, ahol a Tottenham 4-2-re győzte le a Paris Saint-Germaint.

Warren Zaire-Emery central midfield of PSG and France and Richarlison centre-forward left-back of Tottenham and Brazil compete for the ball during the UEFA Super Cup 2025 match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur at Friuli Stadium on August 13, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A Tottenham teljesen megölte a PSG játékát, mégis a franciák örülhettek a végén
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Finoman szólva sem estek egymásnak a csapatok, mindkét oldalon érződött a szezon eleji forma, emiatt sokáig csendes mederben csordogált a meccs. Bár a francia együttes birtokolta többet a labdát, ez csupán meddő mezőnyfölények bizonyult. Az első komolyabb helyzet is a Tottenham előtt adódott, amikor a félidő felénél Richarlison léc alá tartó lövését szedte ki Lucas Chevalier. A londoniak a folytatásban is kontrollálták a meccset, sőt a 39. percben a vezetést is megszerezték. Egy szabadrúgás után Palhinha lövését még a kapufára tolta Chevalier, ám a kipattanót Micky Van de Ven közelről az üres kapuba passzolta.

Beszédes, hogy a fásultan játszó Paris Saint-Germainnek kaput eltalált lövése sem volt az első játékrészen, miközben a Tottenham kétszer annyiszor próbálkozott, mint a franciák.

Cristian Romero centre-back left-back of Tottenham and Argentina celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Super Cup 2025 match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur at Friuli Stadium on August 13, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Percekre volt a győzelemtől a Tottenham az Európai Szuperkupa döntőben
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Hihetetlen feltámadás után írt történelmet a PSG

A Tottenham aztán rögtön a fordulás után megduplázta előnyét egy újabb pontrúgás után, ugyanis Pedro Porro szabadrúgását a csapatkapitány, Cristian Romero fejelte a hosszú alsó sarokba. A gól érezhetően megfogta a párizsi együttest, amit kis híján Danso használt ki, de centikkel a kapu mellé bólintott.

A folytatásban a PSG próbált nagyobb nyomást helyezni ellenfelére, a 66. percben pedig úgy tűnt, összejön a szépítés, de Bradley Barcola gólját les miatt nem adták meg, sőt a francia válogatott csatár meg is sérült a lövése után, így le kellett cserélni.

Gonzalo Ramos centre-forward of PSG and Portugal celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Super Cup 2025 match between Paris Saint-Germain and Tottenham Hotspur at Friuli Stadium on August 13, 2025 in Udine, Italy. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Gonzalo Ramos volt a PSG hőse
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A hajrában a csereként beállt Kang-in Lee bombagóljával visszajöttek a párizsiak reményei, majd a 94. percben jött a dráma: a szintén csereként beállt Goncalo Ramos fejesével az utolsó pillanatban sikerült döntetlenre menteni a meccset, így a tizenegyesek döntöttek a kupáról. Az idegek csatáját végül a PSG nyerte, ugyanis Van de Ven büntetőjét kivédte Chevalier, míg a francia Mathys Tel kapu mellé bombázott, miközben a párizsiak részéről csak Vitinha hibázott. Ezzel a Paris Saint-Germain hódította el az Európai Szuperkupát, fennállása során először.

Európai Szuperkupa

Paris Saint-Germain (francia) – Tottenham (angol) 2-2 (0-1) – tizenegyesekkel 4-3

gólszerzők: Lee (85.), Goncalo Ramos (90+4.) illetve M. van de Ven (39.), C. Romero (48.)

Kapcsolódó cikkek:

Luis Enrique döntött: a PSG edzője rúgta ki a világ legjobb kapusát
Magyar jelöltje is van az Aranylabdának
A németek keresztre feszítik a Schalke „szívtelen” focistáját egy kutya miatt
A Fradi magyar fiataljai válthatják valóra a BL-álmot
Intim felvételeket osztott meg a PSG BL-győztes focistája a gyermeke születéséről
Megbüntette az UEFA a BL-címvédő PSG-t

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!