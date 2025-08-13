Az Európai Szuperkupa döntőjében a francia Paris Saint-Germain és az angol Tottenham Hotspur találkozott egymással Udinében. Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a két csapat közül az egyik történelmet fog írni, ugyanis korábban egyikük sem nyerte meg a rangos trófeát. Az Európa-ligában címvédő Tottenham még sosem játszott Európai Szuperkupát, a PSG viszont 1996-ban Kupagyőztesek Európa Kupája-győztesként (KEK) már egyszer harcba szállt a kupáért, de az akkor még oda-visszavágós rendszerben kétszer is kikapott a Juventustól.
A tizenháromszoros francia bajnokcsapat játékosainak extra rövid volt a nyári szünet, hiszen napra pontosan egy hónapja még a klubvilágbajnokság döntőjében játszottak. A PSG első számú kapusa nélkül kezdte az új idényt, ugyanis Gianluigi Donnarummát kitette a keretből Luis Enrique. A távozófélben lévő olasz hálóőr mellett Joao Neves eltiltás, míg Nordi Mukiele sérülés miatt nem léphetett pályára. A túloldalon akadtak hiányzók, a Spurs kispadján tétmérkőzésen debütáló Thomas Frank többek között Matthew Craig, Radu Dragusin, Bryan Gil, Dejan Kulusevski, James Maddison, Manor Solomon és a Takai Kota játékára sem számíthatott.
A két csapat korábban tétmérkőzésen még soha nem játszott egymással, ám 2017-ben egy felkészülési tornán már találkoztak, ahol a Tottenham 4-2-re győzte le a Paris Saint-Germaint.
Finoman szólva sem estek egymásnak a csapatok, mindkét oldalon érződött a szezon eleji forma, emiatt sokáig csendes mederben csordogált a meccs. Bár a francia együttes birtokolta többet a labdát, ez csupán meddő mezőnyfölények bizonyult. Az első komolyabb helyzet is a Tottenham előtt adódott, amikor a félidő felénél Richarlison léc alá tartó lövését szedte ki Lucas Chevalier. A londoniak a folytatásban is kontrollálták a meccset, sőt a 39. percben a vezetést is megszerezték. Egy szabadrúgás után Palhinha lövését még a kapufára tolta Chevalier, ám a kipattanót Micky Van de Ven közelről az üres kapuba passzolta.
Beszédes, hogy a fásultan játszó Paris Saint-Germainnek kaput eltalált lövése sem volt az első játékrészen, miközben a Tottenham kétszer annyiszor próbálkozott, mint a franciák.
A Tottenham aztán rögtön a fordulás után megduplázta előnyét egy újabb pontrúgás után, ugyanis Pedro Porro szabadrúgását a csapatkapitány, Cristian Romero fejelte a hosszú alsó sarokba. A gól érezhetően megfogta a párizsi együttest, amit kis híján Danso használt ki, de centikkel a kapu mellé bólintott.
A folytatásban a PSG próbált nagyobb nyomást helyezni ellenfelére, a 66. percben pedig úgy tűnt, összejön a szépítés, de Bradley Barcola gólját les miatt nem adták meg, sőt a francia válogatott csatár meg is sérült a lövése után, így le kellett cserélni.
A hajrában a csereként beállt Kang-in Lee bombagóljával visszajöttek a párizsiak reményei, majd a 94. percben jött a dráma: a szintén csereként beállt Goncalo Ramos fejesével az utolsó pillanatban sikerült döntetlenre menteni a meccset, így a tizenegyesek döntöttek a kupáról. Az idegek csatáját végül a PSG nyerte, ugyanis Van de Ven büntetőjét kivédte Chevalier, míg a francia Mathys Tel kapu mellé bombázott, miközben a párizsiak részéről csak Vitinha hibázott. Ezzel a Paris Saint-Germain hódította el az Európai Szuperkupát, fennállása során először.
Európai Szuperkupa
Paris Saint-Germain (francia) – Tottenham (angol) 2-2 (0-1) – tizenegyesekkel 4-3
gólszerzők: Lee (85.), Goncalo Ramos (90+4.) illetve M. van de Ven (39.), C. Romero (48.)