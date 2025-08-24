Szerda este a Ferencváros labdarúgócsapata a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó körében csodára készül. Az azeri Qarabag Budapesten két góllal nyert (3-1), így rendkívül kedvező helyzetből várja a hazai visszavágót. A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy rohamosan fogynak a bakui BL-meccsre a jegyek, már csak több mint 100 ezer forintért lehet jegyet venni.

A Qarabag idegenben kétgólos előnyre tett szert az FTC ellen

Fotó: Ladóczki Balázs

Óriási az érdeklődés a Qarabag-szurkolók részéről

Az azeri sportoldalak szerint két nap alatt elkelt szinte az összes jegy, mintegy 28 800 belépő talált már gazdára. A hivatalos jegykezelő oldalon jól látszik, hogy már csak a legdrágább, VIP-kategóriájú belépők elérhetőek. Ezek ára fejenként 260 euró, ami átszámítva 103 ezer forint.

A Fradi drukkerei a magyar klub hivatalos honlapján tudnak jegyet venni, amely 4 ezer forintba kerül egységesen.

Az alapszakaszról döntő meccset a bakui Tofiq Bahramov Stadionban rendezik – a Qarabag otthona nem ez, hanem a mindössze 5800 férőhelyes Azersun Aréna –, a bakui létesítménybe 31 200 néző fér be.

A hangulat és a stadion atmoszférája nem lesz ismeretlen a magyar bajnoknak, hiszen 2022-ben ugyanitt találkozott a két csapat a BL-selejtezőben. Akkor az azeri első mérkőzés 1-1-es döntetlent hozott, noha az akkori Fradi-kezdőből mindössze Dibusz Dénes maradt.

A párharc győztese a BL-főtáblán folytatja, míg a vesztes az Európa-ligában szerepelhet.