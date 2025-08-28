Az MTI helyszínen tartózkodó tudósítóját a bécsi együttes stadionja mellett szólították meg a Rapid Wien-drukkerek, akik elmondták, meglepődtek a csapat múlt csütörtökön, Győrben elszenvedett 2-1-es vereségén, de a tippjük az, hogy a 19 órakor kezdődő visszavágó két-három gólos különbségű hazai sikerrel zárul majd.

A Rapid Wien szurkolóin biztosan nem fog múlni a bácsi csapat sikere. Reményeink szerint azonban szomorúak lesznek a visszavágót követően is.

Fotó: THOMAS PICHLER / APA-PictureDesk

Bizakodnak a Rapid Wien szurkolói

A szurkolók úgy látják, hogy a korábbi ferencvárosi tréner, Peter Stöger - bár sokak szerint általában túlságosan védekező felállást választ - szórakoztató és eredményes futballt játszat a csapattal, amelynek meg is van az eredménye. A Konferencia-ligában tavaly negyeddöntős Rapid az előző idényben ötödik lett az osztrák bajnokságban, most viszont négy forduló után három győzelemmel és egy döntetlennel a második a tabellán.

A bécsi drukkerek egyöntetű véleménye tehát az, hogy a mostani Rapid jobb, mint az előző idénybeli, bár nagyon sajnálják, hogy az általuk a csapat legjobbjának tartott mali válogatott Mamadou Sangaré eligazolt a francia Lens-hoz.

Bolla Bendegúzt ugyanakkor az együttes egyik legfontosabb futballistájának tartják. Nem mulasztották el megjegyezni, hogy a győri első mérkőzésen a Rapid játékosai meglátásuk szerint úgy viselkedtek, mint a „dívák".

A Rapid-Győr Kl-selejtezős meccsre teltház előtt kerül majd sor a bécsi Allianz Stadionban, amely 24 ezer szurkoló befogadására alkalmas. A győri drukkerek nagyjából 1800 fős létszámban lesznek jelen a találkozón.

Ha a Győrnek sikerül megőriznie az otthon kiharcolt egygólos előnyét, akkor először fordul majd elő, hogy egyszerre két magyar csapat is szerepel valamelyik európai kupasorozat főtábláján, szerdán ugyanis a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszába jutott.