„Sokkoltak a történtek, ez teljesen elfogadhatatlan” – mondta Adam Smith, az AFC Bournemouth csapatkapitánya a Liverpool elleni mérkőzésen történtekről. Az Anfielden rendezett találkozót 4-2-re nyerte a címvédő hazai csapat, de a vendégek kapitánya nem a vereség miatt borult ki. Hanem azért, mert egy Liverpool-szurkoló rasszista sértéseket vágott a Bournemoth ghánai válogatott csatárához, Antoine Semenyóhoz.

Anthony Taylor játékvezető a rasszista incidens miatt meg is állította a találkozót

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Rasszista sértések a legelső sorból

A mérkőzés 29. percében Semenyo végezhetett el egy bedobást, amikor egy kerekesszékes hazai drukker mellé gurult, és hevesen gesztikulálva szidni kezdte, nem spórolva a rasszista kifejezésekkel. Az esetet azonnal jelentették Anthony Taylor játékvezetőnek, aki megállította a meccset, magához hívta a két csapatkapitányt, Smith-t és Virgil van Dijkot, majd a két edzővel is váltott néhány szót.

Eközben a 47 éves férfit kivezették a stadionból, és rögtön meg is indult ellene a rendőrségi eljárás, melynek részeként a a hatóság kezdeményezte a drukker azonnal kitiltását az Anfieldről, írja a BBC.

Referee Anthony Taylor halted Liverpool’s season opener after Bournemouth’s Antoine Semenyo reported an alleged racist remark from a spectator in a wheelchair.



Play resumed after talks with both benches. #Liverpool #Bournemouth pic.twitter.com/8aZtlkikeR — BPI News (@BPINewsOrg) August 15, 2025

„Valamit muszáj tennünk ez ellen, mert a térdelés, úgy látszik kevés volt. Kértük a hazaiakat, hogy távolítsák el a drukkert rögtön, de a rendőrség addigra már rögtön lépett is. A Liverpool játékosai, ez egész csapat nagyon támogató volt Anttel (Semenyo - a szerk.) és az egész csapatunkkal szemben. Ant most egy kicsit maga alatt van, nem is tudom, hogy volt képes folytatni a játékot” – mondta Smith a lefújás után, hozzátéve, ha ő rúgott volna gólt, biztos, hogy reagált volna a történtekre, Semenyo azonban nem így tett.

„Ez is jól mutatja, hogy Ant milyen nagyszerű ember” – méltatta a második félidőben 12 percen belül két gólt rúgó Semenyót a Bournemouth csapatkapitánya.

A történtekre a Liverpool, a Premier League, az angol szövetség (FA) és a rasszizmus ellen küzdő Kick It Out nevű szervezet is elítélően reagált. A Pool közleménye leszögezte: az Anfielden nincs helye az ilyen megnyilvánulásoknak.

