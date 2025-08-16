„Sokkoltak a történtek, ez teljesen elfogadhatatlan” – mondta Adam Smith, az AFC Bournemouth csapatkapitánya a Liverpool elleni mérkőzésen történtekről. Az Anfielden rendezett találkozót 4-2-re nyerte a címvédő hazai csapat, de a vendégek kapitánya nem a vereség miatt borult ki. Hanem azért, mert egy Liverpool-szurkoló rasszista sértéseket vágott a Bournemoth ghánai válogatott csatárához, Antoine Semenyóhoz.
A mérkőzés 29. percében Semenyo végezhetett el egy bedobást, amikor egy kerekesszékes hazai drukker mellé gurult, és hevesen gesztikulálva szidni kezdte, nem spórolva a rasszista kifejezésekkel. Az esetet azonnal jelentették Anthony Taylor játékvezetőnek, aki megállította a meccset, magához hívta a két csapatkapitányt, Smith-t és Virgil van Dijkot, majd a két edzővel is váltott néhány szót.
Eközben a 47 éves férfit kivezették a stadionból, és rögtön meg is indult ellene a rendőrségi eljárás, melynek részeként a a hatóság kezdeményezte a drukker azonnal kitiltását az Anfieldről, írja a BBC.
„Valamit muszáj tennünk ez ellen, mert a térdelés, úgy látszik kevés volt. Kértük a hazaiakat, hogy távolítsák el a drukkert rögtön, de a rendőrség addigra már rögtön lépett is. A Liverpool játékosai, ez egész csapat nagyon támogató volt Anttel (Semenyo - a szerk.) és az egész csapatunkkal szemben. Ant most egy kicsit maga alatt van, nem is tudom, hogy volt képes folytatni a játékot” – mondta Smith a lefújás után, hozzátéve, ha ő rúgott volna gólt, biztos, hogy reagált volna a történtekre, Semenyo azonban nem így tett.
„Ez is jól mutatja, hogy Ant milyen nagyszerű ember” – méltatta a második félidőben 12 percen belül két gólt rúgó Semenyót a Bournemouth csapatkapitánya.
A történtekre a Liverpool, a Premier League, az angol szövetség (FA) és a rasszizmus ellen küzdő Kick It Out nevű szervezet is elítélően reagált. A Pool közleménye leszögezte: az Anfielden nincs helye az ilyen megnyilvánulásoknak.