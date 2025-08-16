Live
Megdöbbentő esemény miatt kellett félbeszakítania a játékvezetőnek a Premier League pénteki nyitómeccsét. A Liverpool–Bournemouth mérkőzésen ugyanis egy kerekesszékes hazai drukker rasszista sértésekkel inzultálta a vendégek ghánai csatárát. A magából kivetkőzött szurkoló nagyon súlyos büntetésre számíthat.

„Sokkoltak a történtek, ez teljesen elfogadhatatlan” – mondta Adam Smith, az AFC Bournemouth csapatkapitánya a Liverpool elleni mérkőzésen történtekről. Az Anfielden rendezett találkozót 4-2-re nyerte a címvédő hazai csapat, de a vendégek kapitánya nem a vereség miatt borult ki. Hanem azért, mert egy Liverpool-szurkoló rasszista sértéseket vágott a Bournemoth ghánai válogatott csatárához, Antoine Semenyóhoz.

English referee Anthony Taylor (R) speaks with both coaches and the stadium safety officer after a member of the crowd shouted abuse at Bournemouth's Ghanaian striker #24 Antoine Semenyo during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / rasszista
Anthony Taylor játékvezető a rasszista incidens miatt meg is állította a találkozót
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Rasszista sértések a legelső sorból

A mérkőzés 29. percében Semenyo végezhetett el egy bedobást, amikor egy kerekesszékes hazai drukker mellé gurult, és hevesen gesztikulálva szidni kezdte, nem spórolva a rasszista kifejezésekkel. Az esetet azonnal jelentették Anthony Taylor játékvezetőnek, aki megállította a meccset, magához hívta a két csapatkapitányt, Smith-t és Virgil van Dijkot, majd a két edzővel is váltott néhány szót.

Eközben a 47 éves férfit kivezették a stadionból, és rögtön meg is indult ellene a rendőrségi eljárás, melynek részeként a a hatóság kezdeményezte a drukker azonnal kitiltását az Anfieldről, írja a BBC.

„Valamit muszáj tennünk ez ellen, mert a térdelés, úgy látszik kevés volt. Kértük a hazaiakat, hogy távolítsák el a drukkert rögtön, de a rendőrség addigra már rögtön lépett is. A Liverpool játékosai, ez egész csapat nagyon támogató volt Anttel (Semenyo - a szerk.) és az egész csapatunkkal szemben. Ant most egy kicsit maga alatt van, nem is tudom, hogy volt képes folytatni a játékot” – mondta Smith a lefújás után, hozzátéve, ha ő rúgott volna gólt, biztos, hogy reagált volna a történtekre, Semenyo azonban nem így tett.

„Ez is jól mutatja, hogy Ant milyen nagyszerű ember” – méltatta a második félidőben 12 percen belül két gólt rúgó Semenyót a Bournemouth csapatkapitánya.

A történtekre a Liverpool, a Premier League, az angol szövetség (FA) és a rasszizmus ellen küzdő Kick It Out nevű szervezet is elítélően reagált. A Pool közleménye leszögezte: az Anfielden nincs helye az ilyen megnyilvánulásoknak.

