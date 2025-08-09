Csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei Aranylabda 30 fős listáját, közülük kerül ki szeptember 22-én, Párizsban a 2024/25-ös idény legjobb férfi labdarúgója. A jelöltek között három Real Madrid-játékos is megtalálható – Jude Bellingham, Kylian Mbappé és Vinícius Júnior.

Rodri nyerte az Aranylabdát 2024-ben, a Real Madrid a tévéből nézte mindezt Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A királyi gárda azonban a közösségi médiában ennek szót sem adott. Sehol egy bejegyzés, újraposztolás, vagy bármi. Egy éve, amikor Vinícius mellett Dani Carvajal, Toni Kroos, Federico Valverde, Bellingham és az akkor érkező Mbappé is jelölést kapott, akkor a klub a közösségi médiában és a klubhonlapon is beszámolt erről a hírről.

A Real Madrid honlapja egy éve

Fotó: realmadrid.com

Ezért sértődött meg a Real Madrid

Történt még 2024-ben, hogy az Aranylabdát a Manchester City középpályása, Rodri kapta Vinícius előtt. Amikor a Realnál ezt megtudták, akkor az eredményhirdetést bojkottálták, és nem jelentek meg a helyszínen. Miközben a spanyol gárda díjazva lett, mint a legjobb csapat, és Carlo Ancelotti a legjobb edzőnek járó díjat is átvehette volna, csakhogy Florentino Pérez klubelnök mindenkit utasított, hogy nem jelenhetnek meg.

A spanyol sajtó szerint a Real Madrid továbbra is meg van sértődve, és nem vesz tudomást az Aranylabdáról.