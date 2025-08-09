Csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei Aranylabda 30 fős listáját, közülük kerül ki szeptember 22-én, Párizsban a 2024/25-ös idény legjobb férfi labdarúgója. A jelöltek között három Real Madrid-játékos is megtalálható – Jude Bellingham, Kylian Mbappé és Vinícius Júnior.
A királyi gárda azonban a közösségi médiában ennek szót sem adott. Sehol egy bejegyzés, újraposztolás, vagy bármi. Egy éve, amikor Vinícius mellett Dani Carvajal, Toni Kroos, Federico Valverde, Bellingham és az akkor érkező Mbappé is jelölést kapott, akkor a klub a közösségi médiában és a klubhonlapon is beszámolt erről a hírről.
Történt még 2024-ben, hogy az Aranylabdát a Manchester City középpályása, Rodri kapta Vinícius előtt. Amikor a Realnál ezt megtudták, akkor az eredményhirdetést bojkottálták, és nem jelentek meg a helyszínen. Miközben a spanyol gárda díjazva lett, mint a legjobb csapat, és Carlo Ancelotti a legjobb edzőnek járó díjat is átvehette volna, csakhogy Florentino Pérez klubelnök mindenkit utasított, hogy nem jelenhetnek meg.
A spanyol sajtó szerint a Real Madrid továbbra is meg van sértődve, és nem vesz tudomást az Aranylabdáról.
Ugyanakkor a Real helyzetét némiképpen könnyíti, hogy a trófea nélkül véget ért idényben egyik jelölt sem esélyes a díj megnyerésére, így a sztrájkolást gond nélkül folytathatja.