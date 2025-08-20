Live
Győzelemmel kezdte a spanyol bajnokságot a Real Madrid, amely 1-0-ra nyert az Osasuna ellen. A Real Madrid első meccsén egy tizenegyes döntött.

Az új igazolások között ott volt a pályán Trent Alexander-Arnold is, aki a Liverpooltól érkezett. A közönség ovációja mellet cserélte le őt a meccs hajrájában Xabi Alonso, a helyére pedig beállhatott a korábban súlyosan megsérült Dani Carvajal, aki a Real Madrid csapakapitányi karszalagját is azonnal átvehette.

Kylian Mbappe centre-forward of Real Madrid and France reacts during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and CA Osasuna at Estadio Santiago Bernabeu on August 19, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Ennyire nyert a Real Madrid
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Kylian Mbappé hozta a Real Madrid sikerét

Kylian Mbappé szerezte a meccs egyetlen gólját, mégpedig tizenegyesből, ez pedig elég is volt a győzelemhez. A tizenegyest a francia harcolta ki, miután betör a tizenhatoson belülre, Juan Cruz vitte a földre. 

A Real Madrid végig domináns volt a meccsen, Sergio Herrerán, az ellenfél kapusán múlt, hogy nem lett több közte. Mbappé, Vinicius Junior és Arda Güler is kivette a részét a letámadásból, a középső védők pedig veszélyes távoli lövésekkel próbálkoztak. A gól után kicsit visszavett a Real Madrid, de a győzelmük nem forgott komoly veszélyben.

A Real Madrid második volt még Carlo Ancelotti vezetésével az előző szezonban, innen szeretnének előrébb lépni. Debütált a csapatban Dean Huijsen is, aki a Bournemouth-tól érkezett, illetve Alvaro Carreras is ott volt a kezdőben, míg Franco Mastantuono csereként állhatott be. Végig a padon maradt viszont Rodrygo Goes, akinek még nem dőlt el végérvényesen a jövője.

A meccs végén még Abel Bretones kapott piros lapot, amiért keménykedett Garciával.

 

