Az új igazolások között ott volt a pályán Trent Alexander-Arnold is, aki a Liverpooltól érkezett. A közönség ovációja mellet cserélte le őt a meccs hajrájában Xabi Alonso, a helyére pedig beállhatott a korábban súlyosan megsérült Dani Carvajal, aki a Real Madrid csapakapitányi karszalagját is azonnal átvehette.

Ennyire nyert a Real Madrid

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Kylian Mbappé hozta a Real Madrid sikerét

Kylian Mbappé szerezte a meccs egyetlen gólját, mégpedig tizenegyesből, ez pedig elég is volt a győzelemhez. A tizenegyest a francia harcolta ki, miután betör a tizenhatoson belülre, Juan Cruz vitte a földre.

A Real Madrid végig domináns volt a meccsen, Sergio Herrerán, az ellenfél kapusán múlt, hogy nem lett több közte. Mbappé, Vinicius Junior és Arda Güler is kivette a részét a letámadásból, a középső védők pedig veszélyes távoli lövésekkel próbálkoztak. A gól után kicsit visszavett a Real Madrid, de a győzelmük nem forgott komoly veszélyben.

A Real Madrid második volt még Carlo Ancelotti vezetésével az előző szezonban, innen szeretnének előrébb lépni. Debütált a csapatban Dean Huijsen is, aki a Bournemouth-tól érkezett, illetve Alvaro Carreras is ott volt a kezdőben, míg Franco Mastantuono csereként állhatott be. Végig a padon maradt viszont Rodrygo Goes, akinek még nem dőlt el végérvényesen a jövője.

A meccs végén még Abel Bretones kapott piros lapot, amiért keménykedett Garciával.