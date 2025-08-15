Live
A Real Madrid a 18 éves Franco Mastantuonóval erősítette meg a keretét. Az argentin csodagyerek azonban megszegett egy íratlan szabályt, amikor csütörtökön hivatalosan is bemutatta őt a Real Madrid.

Franco Mastantuonót több Premier League-csapat, valamint a BL-címvédő és friss Európai Szuperkupa-győztes Paris Saint-Germain is szívesen látta volna soraiban, ám a fiatal argentin támadó végül a Real Madrid mellett döntött, amely 45 millió euróért igazolta le a River Plate csapatától. Hat évre kötelezte el magát a királyi gárdához, ahol a 30-as mezszámot kapta.

Real Madrid's new player Argentinian midfielder Franco Mastantuono attends a press conference during his official presentation at the Ciudad Real Madrid training complex in Valdebebas, on the outskirts of Madrid on August 14, 2025. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
A Real Madrid hivatalosan is bemutatta Franco Mastantuonót
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Franco Mastantuono nemrég hatalmas szabadrúgásgólt lőtt a Boca Juniors elleni rangadón, az előző idényben pedig 12 meccsen négyszer volt eredményes, és kiosztott négy gólpasszt is. 

Messit dicsérte a Real Madrid új focistája 

Az argentin csodagyerek csütörtökön, éppen a 18. születésnapján csatlakozott a madridiakhoz, ahol Florentino Pérez klubelnök mutatta be őt nyilvánosan. Mastantuono aztán a kötelező fotózás után a sajtótájékoztatón mindenkit meglepett, amikor a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit kezdte az egekig magasztalni, ugyanis elmondása szerint a Barcelona legendája a példaképe.

Számomra Messi a világ legjobb játékosa. Nem néztem másokat, például Alfredót (Di Stefanót), de felnézek rájuk”

 – mondta Mastantuono.

A legtöbb csapattal ellentétben a Real Madridnál nincs előre megírt forgatókönyv arról, hogy az új játékosoknak mit kell mondaniuk a bemutatkozásukkor. Egy fiatal argentin focista számára teljesen nyilvánvaló, hogy Messit tartja a legjobbnak. Ugyanakkor a Real Madrid és a Barcelona közötti rivalizálás miatt kérdéses, hogy a madridi szurkoló hogyan fogadják majd ezt a megnyilvánulást, amihez hasonlóra már a múltban is akadt példa. 2018-ban például Federico Valverde kénytelen volt bocsánatot kérni, miután egy nyilatkozatával azt sugallta, hogy Messi jobb játékos, mint Cristiano Ronaldo.

„Futballistaként az volt az első álmom, hogy Dél-Amerika legnagyobb csapatában, a Riverben játsszak és ezt sikerült elérnem. Nem volt lehetőségem látni Di Stéfanót játszani, de a nagyszüleim meséltek róla. Amit a futball és a Real Madrid számára jelentett, az hatalmas. Nagy büszkeség, hogy a Riverből eljutottam a világ legnagyobb klubjába” – folytatta.

„A Real Madrid a futballtörténelem legnagyobb csapata. Azért vagyok itt, hogy a saját utamat járjam, de mindenekelőtt azt szeretném, ha a Real Madrid szurkolói elégedettek lennének a pályán nyújtott teljesítményemmel. Úgy nőttem fel, hogy a Real Madrid folyton Bajnokok Ligáját nyert. Hihetetlen emlékek. Remélem sok olyan élményben lesz részem, mint amiket gyerekként láttam” – fogalmazott Mastantuono.

Mastantuono a Real Madrid harmadik nyári igazolása Dean Huijsen és Trent Alexander-Arnold után.

