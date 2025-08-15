Franco Mastantuonót több Premier League-csapat, valamint a BL-címvédő és friss Európai Szuperkupa-győztes Paris Saint-Germain is szívesen látta volna soraiban, ám a fiatal argentin támadó végül a Real Madrid mellett döntött, amely 45 millió euróért igazolta le a River Plate csapatától. Hat évre kötelezte el magát a királyi gárdához, ahol a 30-as mezszámot kapta.

A Real Madrid hivatalosan is bemutatta Franco Mastantuonót

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Franco Mastantuono nemrég hatalmas szabadrúgásgólt lőtt a Boca Juniors elleni rangadón, az előző idényben pedig 12 meccsen négyszer volt eredményes, és kiosztott négy gólpasszt is.

Messit dicsérte a Real Madrid új focistája

Az argentin csodagyerek csütörtökön, éppen a 18. születésnapján csatlakozott a madridiakhoz, ahol Florentino Pérez klubelnök mutatta be őt nyilvánosan. Mastantuono aztán a kötelező fotózás után a sajtótájékoztatón mindenkit meglepett, amikor a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit kezdte az egekig magasztalni, ugyanis elmondása szerint a Barcelona legendája a példaképe.

Számomra Messi a világ legjobb játékosa. Nem néztem másokat, például Alfredót (Di Stefanót), de felnézek rájuk”

– mondta Mastantuono.

🎤 Will the real Franco Mastantuono please stand up? pic.twitter.com/iHsL2vO9dE — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 14, 2025

A legtöbb csapattal ellentétben a Real Madridnál nincs előre megírt forgatókönyv arról, hogy az új játékosoknak mit kell mondaniuk a bemutatkozásukkor. Egy fiatal argentin focista számára teljesen nyilvánvaló, hogy Messit tartja a legjobbnak. Ugyanakkor a Real Madrid és a Barcelona közötti rivalizálás miatt kérdéses, hogy a madridi szurkoló hogyan fogadják majd ezt a megnyilvánulást, amihez hasonlóra már a múltban is akadt példa. 2018-ban például Federico Valverde kénytelen volt bocsánatot kérni, miután egy nyilatkozatával azt sugallta, hogy Messi jobb játékos, mint Cristiano Ronaldo.

„Futballistaként az volt az első álmom, hogy Dél-Amerika legnagyobb csapatában, a Riverben játsszak és ezt sikerült elérnem. Nem volt lehetőségem látni Di Stéfanót játszani, de a nagyszüleim meséltek róla. Amit a futball és a Real Madrid számára jelentett, az hatalmas. Nagy büszkeség, hogy a Riverből eljutottam a világ legnagyobb klubjába” – folytatta.