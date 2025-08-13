Live
A Real Madrid a hivatalos oldalán megjelent közleményben reagált a Spanyol Labdarúgó-szövetség javaslatára, amely szerint a La Liga történetében először külföldön, az Egyesült Államokban játszanának le egy bajnoki mérkőzést – jelen esetben a Villarreal–Barcelona találkozót. A Real Madrid határozottan ellenzi az ötletet, és több szervezetet is megkért, hogy ne adják meg a szükséges engedélyeket.

A Real Madrid honlapján megjelent kommüniké kitér arra, hogy a javaslat sérti a területi elvet, amely az oda-visszavágós bajnoki versenyeket szabályozza, megváltoztatja a versenyegyensúlyt és indokolatlan előnyt biztosít a kérelmező kluboknak. Mint ismert, a spanyol szövetség már tárgyal arról, hogy a december 21-re kiírt Villarreal–Barcelona La Liga-mérkőzést ne a Cerámica Stadionban, hanem a miami Hard Rock Stadionban rendezzék meg.

Ezúttal a pályán kívül gyűri egymást a Real Madrid és a Barcelona
Ezúttal a pályán kívül gyűri egymást a Real Madrid és a Barcelona
Fotó: Josep Lago / AFP

„A verseny tisztasága megköveteli, hogy minden mérkőzést azonos feltételek mellett rendezzenek, ennek az egyoldalú módosítása sérti az esélyegyenlőséget, veszélyezteti az eredmények legitimitását és elfogadhatatlan precedenst teremt, amely utat nyithat olyan kivételek előtt, amelyek a tisztán sportbeli érdekeken kívül esnek, nyilvánvalóan károsítva a sport tisztaságát, és kockáztatva a verseny tisztaságát. Ha a javaslatot végrehajtanák, annak olyan súlyos következményei lennének, amelyek fordulópontot jelentenének a labdarúgás világában” – idézi a Magyar Nemzet a közleményt, amelyben a fővárosi egyesület egyértelműen fogalmaz a szükséges engedélyek esetében:

„Az ehhez hasonló esetekben bármilyen ilyen jellegű módosításhoz a versenyben résztvevő összes klub kifejezett és egyhangú beleegyezése szükséges, a hivatalos versenyek szervezésére vonatkozó hazai és nemzetközi előírások szigorú betartása mellett.”

A Real Madrid kérelmei

A Real Madrid a fentebb taglalt elvek védelmében konkrét lépéseket is tett:

  • A FIFA-t arra kérte, ne engedje a mérkőzés megrendezését a La Liga többi klubjának előzetes beleegyezése nélkül.
  • Az UEFA-t arra kérte, hogy érje el a spanyol szövetségnél a javaslat visszavonását.
  • A spanyol Sportfelügyelői Tanácsot arra kérte, hogy ne adja meg a szükséges közigazgatási engedélyt a többi klub egyhangú beleegyezése nélkül.
