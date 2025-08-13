A Real Madrid honlapján megjelent kommüniké kitér arra, hogy a javaslat sérti a területi elvet, amely az oda-visszavágós bajnoki versenyeket szabályozza, megváltoztatja a versenyegyensúlyt és indokolatlan előnyt biztosít a kérelmező kluboknak. Mint ismert, a spanyol szövetség már tárgyal arról, hogy a december 21-re kiírt Villarreal–Barcelona La Liga-mérkőzést ne a Cerámica Stadionban, hanem a miami Hard Rock Stadionban rendezzék meg.

Ezúttal a pályán kívül gyűri egymást a Real Madrid és a Barcelona

Fotó: Josep Lago / AFP

„A verseny tisztasága megköveteli, hogy minden mérkőzést azonos feltételek mellett rendezzenek, ennek az egyoldalú módosítása sérti az esélyegyenlőséget, veszélyezteti az eredmények legitimitását és elfogadhatatlan precedenst teremt, amely utat nyithat olyan kivételek előtt, amelyek a tisztán sportbeli érdekeken kívül esnek, nyilvánvalóan károsítva a sport tisztaságát, és kockáztatva a verseny tisztaságát. Ha a javaslatot végrehajtanák, annak olyan súlyos következményei lennének, amelyek fordulópontot jelentenének a labdarúgás világában” – idézi a Magyar Nemzet a közleményt, amelyben a fővárosi egyesület egyértelműen fogalmaz a szükséges engedélyek esetében:

„Az ehhez hasonló esetekben bármilyen ilyen jellegű módosításhoz a versenyben résztvevő összes klub kifejezett és egyhangú beleegyezése szükséges, a hivatalos versenyek szervezésére vonatkozó hazai és nemzetközi előírások szigorú betartása mellett.”

A Real Madrid kérelmei

A Real Madrid a fentebb taglalt elvek védelmében konkrét lépéseket is tett: