A Bundesliga előző idényének ezüstérmese, a Bayer Leverkusen a hivatalos honlapján jelentette be, hogy mindenben megállapodott Lucas Vázquezzel, aki nyáron 17 év után távozott a Real Madridtól, amely nem hosszabbította meg az előző idény végén lejáró szerződését. Korábban felmerült, hogy 9-szeres spanyol válogatott játékos visszatér az Espanyolhoz, ahol korábban kölcsönben szerepelt egy évet, valamint a Juventus és az AC Milan is érdeklődött iránta, ám végül a 2024-es német bajnok mellett döntött.

Lucas Vázquez 17 év után hagyta el idén nyáron a Real Madridot

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Leverkusenbe igazolt a Real Madrid legendája

A Leverkusen közleménye szerint a 34 éves spanyol futballista 2027. június 30-ig írt alá, és a 21-es mezszámot fogja viselni.

A Real Madrid akadémiáján nevelkedett Vázquez az elmúlt évtizedben meghatározó szerepet töltött be a Királyi Gárdában, amelynek csapatkapitánya is volt, összesen pedig 23 trófeát nyert a csapattal, köztük négy spanyol bajnoki címet és öt Bajnokok Ligája-trófeát. A karrierjét szélsőként kezdő Vázquez az elmúlt években főként jobbhátvédként játszott, elsősorban Dani Carvajal helyetteseként, aki a 2012/13-as szezont ugyancsak a Leverkusennél töltötte kölcsönben.

„Egy rendkívül tapasztalt játékost sikerült szerződtetnünk, aki az elmúlt tíz évben mindent megnyert a Real Madriddal. Rendkívül széles a technikai és taktikai ismeretei, egy igazi stratéga, aki nagy hasznára lesz a csapatunknak” – mondta a bejelentést követően Simon Rolfes, a Leverkusen ügyvezető igazgatója.

Sajtóhírek szerint a Bayer Leverkusen közel áll ahhoz, hogy új középpályást is igazoljon. A német Sky információi szerint a klub mindenben megegyezett az argentin válogatott Equi Fernándezzel, akiért 25 millió eurós ajánlatot tett érte a szaúdi bajnokságban szereplő al-Kadsziah csapatának.

Ráfér az erősítés a Bayer Leverkusenre, amelynek két kulcsjátékosa, Florian Wirtz és Jeremie Frimpong is Liverpoolba igazolt a nyáron. Ráadásul a tavalyi bajnok, legutóbb ezüstérmes gyógyszergyári csapat meglepő vereséggel kezdte a szezont, miután hazai pályán 2-1-re kikapott a Hoffenheimtől. Ezen a meccsen mutatkozott be a Bundesligában Xabi Alonso utódja, Erik ten Hag.