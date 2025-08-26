Live
A német labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő Bayer Leverkusen bejelentette, hogy leigazolta Lucas Vázquezt. A Real Madriddal korábban ötszörös Bajnokok Ligája-győztes spanyol támadó kétéves szerződést írt alá új csapatával.

A Bundesliga előző idényének ezüstérmese, a Bayer Leverkusen a hivatalos honlapján jelentette be, hogy mindenben megállapodott Lucas Vázquezzel, aki nyáron 17 év után távozott a Real Madridtól, amely nem hosszabbította meg az előző idény végén lejáró szerződését. Korábban felmerült, hogy 9-szeres spanyol válogatott játékos visszatér az Espanyolhoz, ahol korábban kölcsönben szerepelt egy évet, valamint a Juventus és az AC Milan is érdeklődött iránta, ám végül a 2024-es német bajnok mellett döntött.

Lucas Vazquez right winger of Real Madrid and Spain during the FIFA Club World Cup 2025 round of 16 match between Real Madrid CF and Juventus Turin at Hard Rock Stadium on July 1, 2025 in Miami Gardens, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Lucas Vázquez 17 év után hagyta el idén nyáron a Real Madridot
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Leverkusenbe igazolt a Real Madrid legendája

A Leverkusen közleménye szerint a 34 éves spanyol futballista 2027. június 30-ig írt alá, és a 21-es mezszámot fogja viselni.

A Real Madrid akadémiáján nevelkedett Vázquez az elmúlt évtizedben meghatározó szerepet töltött be a Királyi Gárdában, amelynek csapatkapitánya is volt, összesen pedig 23 trófeát nyert a csapattal, köztük négy spanyol bajnoki címet és öt Bajnokok Ligája-trófeát. A karrierjét szélsőként kezdő Vázquez az elmúlt években főként jobbhátvédként játszott, elsősorban Dani Carvajal helyetteseként, aki a 2012/13-as szezont ugyancsak a Leverkusennél töltötte kölcsönben.

„Egy rendkívül tapasztalt játékost sikerült szerződtetnünk, aki az elmúlt tíz évben mindent megnyert a Real Madriddal. Rendkívül széles a technikai és taktikai ismeretei, egy igazi stratéga, aki nagy hasznára lesz a csapatunknak” – mondta a bejelentést követően Simon Rolfes, a Leverkusen ügyvezető igazgatója.

Sajtóhírek szerint a Bayer Leverkusen közel áll ahhoz, hogy új középpályást is igazoljon. A német Sky információi szerint a klub mindenben megegyezett az argentin válogatott Equi Fernándezzel, akiért 25 millió eurós ajánlatot tett érte a szaúdi bajnokságban szereplő al-Kadsziah csapatának.

Ráfér az erősítés a Bayer Leverkusenre, amelynek két kulcsjátékosa, Florian Wirtz és Jeremie Frimpong is Liverpoolba igazolt a nyáron. Ráadásul a tavalyi bajnok, legutóbb ezüstérmes gyógyszergyári csapat meglepő vereséggel kezdte a szezont, miután hazai pályán 2-1-re kikapott a Hoffenheimtől. Ezen a meccsen mutatkozott be a Bundesligában Xabi Alonso utódja, Erik ten Hag.

