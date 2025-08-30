A nyáron kinevezett Xabi Alonso együttese jól kezdte a La Liga idei szezonját, a Real az első fordulóban hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Osasuna együttesét, múlt héten pedig háromgólos győzelmet aratott az újonc Oviedo otthonában.
A madridi csapatra papíron kellemes ellenfél várt, ugyanis az a Mallorca látogatott a Santiago Bernabéu Stadionba, amely még nyeretlen volt az idei szezonban.
A Real Madrid kezdőjében ezúttal ott volt az a Vinícius Júnior, aki az Oviedo ellen a kispadról beszállva gólt lőtt és gólpasszt adott, a találkozó után mégis rengeteg kritikát kapott a botrányos viselkedése miatt. A múlt heti mérkőzésen Kylian Mbappé volt az, aki befogta a sokat dumáló Vinícius Júnior száját, most pedig ismét ő volt az, aki először villant a meccsen. A 6. percben Liverpoolból érkező Trent Alexander-Arnold remek labdával ugratta ki a franciát, aki higgadtan értékesítette a ziccerét, azonban José María Sánchez Martínez játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.
A meg nem adott gól után tovább nőtt a Real dominanciája, de betalálni nem tudott a madridi csapat, a Mallorca viszont a 18. percben vezetést szerzett a semmiből.
Egy bal oldali szöglet után Vedat Muriqi emelkedett a legmagasabbra, végül a koszovói hátvéd válláról védhetetlen vágódott a labda a kapu bal oldalába (0-1).
A folytatásban a Real Madrid mezőnyfölényben futballozott, de komoly helyzetig nem tudott eljutni, a 37. percben aztán egy remek pontrúgásfigura után egyenlített. Egy kisszöglet után Álvaro Carreras ívelte fel a labdát a hosszún érkező Dean Huijsen felé, a spanyol válogatott védő középre bólintott, az érkező Arda Güler pedig közelről az üres kapuba fejelt (1-1).
A vendégcsapatot nagyon megfogta a Real Madrid találata, egy perccel később pedig meg is fordította a meccset a Királyi Gárda. Egy labdaszerzés után Vinícius Júnior indult meg a Mallorca kapuja felé, egy remek csellel elküldött egy védőt, majd 14 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba (2-1).
A lefújás előtt Mbappé is betalált, azonban az Aranycipős támadó második gólját is érvénytelenítették le miatt, a Real Madrid egygólos előnnyel mehetett a szünetre. A második félidőt jól kezdte a Real Madrid, az 55. percben pedig egy elképesztő góllal majdnem növelni tudta az előnyét. Mbappé adott remek labdát Franco Mastantuonónak, az argentin középpályás egy remek cselt követően lőtt, Leo Roman ugyan védeni tudott, de a felszabadítani akaró Martin Valjent telibe lőtte Adra Gülert, a török játékosról visszapattant a labda a kapusra, aki ismét védett, de a kipattanó visszakerült Arda Güler elé, aki az ismétlést a hálóba piszkálta.
Az újabb elvett gól után vérszemet kapott a Mallorca, amely a 65. percben kis híján kiegyenlített. Egy lecsorgó labdára Samu Costa érkezett, aki 12 méterről kőkemény bombát eresztett meg a kapu bal oldalába, Thibaut Courtois már verve volt, azonban a berepülő Álvaro Carreras egy elképesztő mozdulattal tisztázni tudott a gólvonalon.
A folytatásban a Real Madrid kontrollálta a meccset, de az igazán nagy helyzetek elmaradtak. Azonban a cél szentesítette az eszközt, ugyanis a Mallorca teljesen veszélytelen volt a folytatásban, így Xabi Alonso együttese a harmadik meccsét is megnyerte a La Liga idei szezonjában.
La Liga, 3. forduló:
Real Madrid-Mallorca 2-1 (2-1)
Alaves-Atlético Madrid 1-1 (1-1)
Real Oviedo-Real Sociedad 1-0 (1-0)
Girona-Sevilla 0-2 (0-1)