A spanyol labdarúgó-bajnokság 3. fordulójában a Real Madrid 2-1-re legyőzte a Mallorca csapatát a Santiago Bernabéu Stadionban. A találkozón a Real Madrid óriási fölényben futballozott, nagyobb különbséggel is nyerhetett volna, azonban a videobíró három gólt is elvett Xabi Alonso együttesétől.

A nyáron kinevezett Xabi Alonso együttese jól kezdte a La Liga idei szezonját, a Real az első fordulóban hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Osasuna együttesét, múlt héten pedig háromgólos győzelmet aratott az újonc Oviedo otthonában. 

Real Madrid, Real, Vinícius Júnior, Brazilian forward #07 Vinicius Junior celebrates after scoring his team's third goal during the Spanish league football match between Real Oviedo and Real Madrid CF at Carlos Tartiere Stadium in Oviedo on August 24, 2025. (Photo by Cesar MANSO / AFP)
Vinícius Júnior botrányt csinált a Real Madrid legutóbbi meccsén is
Fotó: Cesar Manso/AFP

A madridi csapatra papíron kellemes ellenfél várt, ugyanis az a Mallorca látogatott a Santiago Bernabéu Stadionba, amely még nyeretlen volt az idei szezonban. 

​A Real Madrid egy perc alatt fordított

A Real Madrid kezdőjében ezúttal ott volt az a Vinícius Júnior, aki az Oviedo ellen a kispadról beszállva gólt lőtt és gólpasszt adott, a találkozó után mégis rengeteg kritikát kapott a botrányos viselkedése miatt. A múlt heti mérkőzésen Kylian Mbappé volt az, aki befogta a sokat dumáló Vinícius Júnior száját, most pedig ismét ő volt az, aki először villant a meccsen. A 6. percben Liverpoolból érkező Trent Alexander-Arnold remek labdával ugratta ki a franciát, aki higgadtan értékesítette a ziccerét, azonban José María Sánchez Martínez játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. 

Kylian Mbappe centre-forward of Real Madrid and France celebrates after scoring his sides first goal after disallowed during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and RCD Mallorca at Estadio Santiago Bernabeu on August 30, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Kylian Mbappé túl korán ünnepelt
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A meg nem adott gól után tovább nőtt a Real dominanciája, de betalálni nem tudott a madridi csapat, a Mallorca viszont a 18. percben vezetést szerzett a semmiből. 

Egy bal oldali szöglet után Vedat Muriqi emelkedett a legmagasabbra, végül a koszovói hátvéd válláról védhetetlen vágódott a labda a kapu bal oldalába (0-1). 

Real Mallorca's Kosovo forward #07 Vedat Muriqi (L) scores his team's first goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Real RCD Mallorca at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on August 30, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP)
A Mallorca az első félidőben alig jutott át a Real térfelére, mégis vezetést szerzett 
Fotó: Thomas Coex/AFP

A folytatásban a Real Madrid mezőnyfölényben futballozott, de komoly helyzetig nem tudott eljutni, a 37. percben aztán egy remek pontrúgásfigura után egyenlített. Egy kisszöglet után Álvaro Carreras ívelte fel a labdát a hosszún érkező Dean Huijsen felé, a spanyol válogatott védő középre bólintott, az érkező Arda Güler pedig közelről az üres kapuba fejelt (1-1). 

A vendégcsapatot nagyon megfogta a Real Madrid találata, egy perccel később pedig meg is fordította a meccset a Királyi Gárda. Egy labdaszerzés után Vinícius Júnior indult meg a Mallorca kapuja felé, egy remek csellel elküldött egy védőt, majd 14 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba (2-1). 

Vinicius Junior left winger of Real Madrid and Brazil celebrates after scoring his sides first goal during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and RCD Mallorca at Estadio Santiago Bernabeu on August 30, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Vinícius Júnior gyönyörű góljával fordított a Real Madrid
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A lefújás előtt Mbappé is betalált, azonban az Aranycipős támadó második gólját is érvénytelenítették le miatt, a Real Madrid egygólos előnnyel mehetett a szünetre. A második félidőt jól kezdte a Real Madrid, az 55. percben pedig egy elképesztő góllal majdnem növelni tudta az előnyét. Mbappé adott remek labdát Franco Mastantuonónak, az argentin középpályás egy remek cselt követően lőtt, Leo Roman ugyan védeni tudott, de a felszabadítani akaró Martin Valjent telibe lőtte Adra Gülert, a török játékosról visszapattant a labda a kapusra, aki ismét védett, de a kipattanó visszakerült Arda Güler elé, aki az ismétlést a hálóba piszkálta. 

  • Azonban a török középpályás gólját hosszas videózás után érvénytelenítették, ugyanis Martin Valjent felszabadítórúgása a könyökéről került tovább. 
Real Madrid's Turkish midfielder #15 Arda Guler celebrates a goal that was later annulled during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Real RCD Mallorca at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on August 30, 2025. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Arda Güler is túl korán ünnepelte meg a második gólját 
Fotó: Thomas Coex/AFP

Az újabb elvett gól után vérszemet kapott a Mallorca, amely a 65. percben kis híján kiegyenlített. Egy lecsorgó labdára Samu Costa érkezett, aki 12 méterről kőkemény bombát eresztett meg a kapu bal oldalába, Thibaut Courtois már verve volt, azonban a berepülő Álvaro Carreras egy elképesztő mozdulattal tisztázni tudott a gólvonalon. 

A folytatásban a Real Madrid kontrollálta a meccset, de az igazán nagy helyzetek elmaradtak. Azonban a cél szentesítette az eszközt, ugyanis a Mallorca teljesen veszélytelen volt a folytatásban, így Xabi Alonso együttese a harmadik meccsét is megnyerte a La Liga idei szezonjában.

La Liga, 3. forduló:
Real Madrid-Mallorca 2-1 (2-1)
Alaves-Atlético Madrid 1-1 (1-1)
Real Oviedo-Real Sociedad 1-0 (1-0)
Girona-Sevilla 0-2 (0-1)

