A nyáron kinevezett Xabi Alonso együttese jól kezdte a La Liga idei szezonját, a Real az első fordulóban hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Osasuna együttesét, múlt héten pedig háromgólos győzelmet aratott az újonc Oviedo otthonában.

Vinícius Júnior botrányt csinált a Real Madrid legutóbbi meccsén is

Fotó: Cesar Manso/AFP

A madridi csapatra papíron kellemes ellenfél várt, ugyanis az a Mallorca látogatott a Santiago Bernabéu Stadionba, amely még nyeretlen volt az idei szezonban.

​A Real Madrid egy perc alatt fordított

A Real Madrid kezdőjében ezúttal ott volt az a Vinícius Júnior, aki az Oviedo ellen a kispadról beszállva gólt lőtt és gólpasszt adott, a találkozó után mégis rengeteg kritikát kapott a botrányos viselkedése miatt. A múlt heti mérkőzésen Kylian Mbappé volt az, aki befogta a sokat dumáló Vinícius Júnior száját, most pedig ismét ő volt az, aki először villant a meccsen. A 6. percben Liverpoolból érkező Trent Alexander-Arnold remek labdával ugratta ki a franciát, aki higgadtan értékesítette a ziccerét, azonban José María Sánchez Martínez játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.

Kylian Mbappé túl korán ünnepelt

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A meg nem adott gól után tovább nőtt a Real dominanciája, de betalálni nem tudott a madridi csapat, a Mallorca viszont a 18. percben vezetést szerzett a semmiből.

Egy bal oldali szöglet után Vedat Muriqi emelkedett a legmagasabbra, végül a koszovói hátvéd válláról védhetetlen vágódott a labda a kapu bal oldalába (0-1).

A Mallorca az első félidőben alig jutott át a Real térfelére, mégis vezetést szerzett

Fotó: Thomas Coex/AFP

A folytatásban a Real Madrid mezőnyfölényben futballozott, de komoly helyzetig nem tudott eljutni, a 37. percben aztán egy remek pontrúgásfigura után egyenlített. Egy kisszöglet után Álvaro Carreras ívelte fel a labdát a hosszún érkező Dean Huijsen felé, a spanyol válogatott védő középre bólintott, az érkező Arda Güler pedig közelről az üres kapuba fejelt (1-1).

A vendégcsapatot nagyon megfogta a Real Madrid találata, egy perccel később pedig meg is fordította a meccset a Királyi Gárda. Egy labdaszerzés után Vinícius Júnior indult meg a Mallorca kapuja felé, egy remek csellel elküldött egy védőt, majd 14 méterről védhetetlen gólt lőtt a bal alsó sarokba (2-1).