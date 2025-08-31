Live
A Real Madrid szombaton a harmadik bajnokiját is megnyerte Xabi Alonsóval a kispadon, ugyanakkor a mérkőzésen a videobíró három gólt is elvett a Királyi Gárdától. Spanyolországban újabb VAR-botrányról lehet olvansi, ami viszont nem a Real Madrid meccsén robbant ki, hanem korábban az Atlético Madrid bajnokiján.

A Real Madrid szombaton 2-1-re nyert a Mallorca ellen, így továbbra is hibátlan a spanyol bajnokságban. A Kirlyi Grda pár perc leforgása alatt fordította meg a mérkőzést hazai pályán, előbb Arda Güler, majd Vinícius Júnior lőtt gólt. 

A Real Madrid meccsén a videóbíró volt a főszereplő
A Mallorca edzője, Jagoba Arrasate is a kritikus egy percet emelte ki a lefújást követően.

Abban a percben ment el a mérkőzés, amikor kaptuk a két gólt. Jól játszottunk egészen az egyenlítésükig, de azzal a góllal összezuhantunk, és egy perc alatt két gólt kaptunk, sőt, akár többet is szerezhettek volna

 – mondta Arrasate a vereség után. 

A Real Madridtól három gólt is elvett a videobíró

A Királyi Gárda szerzett is további gólokat, szám szerint hármat. Csak a videobíró (VAR) ezeket mind érvénytelenítette. A Magyar Nemzet szedte össze ezt a három esetet. 

  • A 6. percben Trent Alexander-Arnold ugratta ki Kylian Mbappét, a francia a kapuba lőtt, de a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot. Mbappé feje minimálisan, de belógott.
  • Az első félidő hosszabbításában megint Mbappét ugratták ki, ismét lesen volt, ezúttal kicsit jobban belógott, mint az előbb.
  • Majd a három közül a legvéleményesebb ítélet az utolsó volt. Az 55. percben a Mallorca felszabadítani igyekvő védője Arda Gülerbe rúgta a labdát – aki az első félidőben már betalált. A török könnyedén a kapuba lőtt, csakhogy a VAR szerint Güler kezére pattant a labda, amikor megrúgták. A lentebbi képen látható az eset.

Az Atlético Madrid meccsén kezdődött minden

A Marca vasárnap reggel már nagy VAR-káosz címmel közölt egy cikket. S ez nem véletlen, miután a Real meccsén a videobíró szobában eredetileg González Fuertes lett volna a vezetőbíró, csakhogy szintén szombaton az Alavés–Atlético Madrid bajnokin nagyot hibázott a VAR, miután megadta a vendégek gólját, pedig a gólszerző Giuliano Simeone lesen volt. 

A játékvezetőket tömörítő szervezet (CTA) gyorsan lépett, és Fuertest felmentette a munka alól az esti, Real Madrid-meccsről, helyére Melero López lett nevezve. 

Súlyos bírói hiba történt az edzők szerint

A Real Madrid–Mallorca La Liga-meccs után Xabi Alonso így reagált a szombaton történtekre. 

Meglepett, egyértelmű hiba volt. Ezeknek nem lenne szabad megtörténnie. A videóbírót nagyon sokszor használják, de fontos, hogy jól történjen mindez. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő

 – mondta Xabi Alonso az Atlético-meccsen történtekről. 

A Mallorca edzője is inkább az Alavés pályáján történtekről beszélt.

Két meg nem adott gól a technológiának köszönhető, azt el kell fogadni. Güler kezezéses esete inkább értelmezés kérdése. Ami igazán meglepett, az a Mendizorrozában történt szituáció. Nagyon egyértelmű volt, nem értem, hogy miért nem javították ki. Ez olyasmi, amiben a játékosoknak és a játékvezetőknek is fejlődniük kell.”

 

