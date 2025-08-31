A Real Madrid szombaton 2-1-re nyert a Mallorca ellen, így továbbra is hibátlan a spanyol bajnokságban. A Kirlyi Grda pár perc leforgása alatt fordította meg a mérkőzést hazai pályán, előbb Arda Güler, majd Vinícius Júnior lőtt gólt.
A Mallorca edzője, Jagoba Arrasate is a kritikus egy percet emelte ki a lefújást követően.
Abban a percben ment el a mérkőzés, amikor kaptuk a két gólt. Jól játszottunk egészen az egyenlítésükig, de azzal a góllal összezuhantunk, és egy perc alatt két gólt kaptunk, sőt, akár többet is szerezhettek volna
– mondta Arrasate a vereség után.
A Királyi Gárda szerzett is további gólokat, szám szerint hármat. Csak a videobíró (VAR) ezeket mind érvénytelenítette. A Magyar Nemzet szedte össze ezt a három esetet.
A Marca vasárnap reggel már nagy VAR-káosz címmel közölt egy cikket. S ez nem véletlen, miután a Real meccsén a videobíró szobában eredetileg González Fuertes lett volna a vezetőbíró, csakhogy szintén szombaton az Alavés–Atlético Madrid bajnokin nagyot hibázott a VAR, miután megadta a vendégek gólját, pedig a gólszerző Giuliano Simeone lesen volt.
A játékvezetőket tömörítő szervezet (CTA) gyorsan lépett, és Fuertest felmentette a munka alól az esti, Real Madrid-meccsről, helyére Melero López lett nevezve.
A Real Madrid–Mallorca La Liga-meccs után Xabi Alonso így reagált a szombaton történtekre.
Meglepett, egyértelmű hiba volt. Ezeknek nem lenne szabad megtörténnie. A videóbírót nagyon sokszor használják, de fontos, hogy jól történjen mindez. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő
– mondta Xabi Alonso az Atlético-meccsen történtekről.
A Mallorca edzője is inkább az Alavés pályáján történtekről beszélt.
Két meg nem adott gól a technológiának köszönhető, azt el kell fogadni. Güler kezezéses esete inkább értelmezés kérdése. Ami igazán meglepett, az a Mendizorrozában történt szituáció. Nagyon egyértelmű volt, nem értem, hogy miért nem javították ki. Ez olyasmi, amiben a játékosoknak és a játékvezetőknek is fejlődniük kell.”