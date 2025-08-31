A Real Madrid szombaton 2-1-re nyert a Mallorca ellen, így továbbra is hibátlan a spanyol bajnokságban. A Kirlyi Grda pár perc leforgása alatt fordította meg a mérkőzést hazai pályán, előbb Arda Güler, majd Vinícius Júnior lőtt gólt.

A Real Madrid meccsén a videóbíró volt a főszereplő Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

A Mallorca edzője, Jagoba Arrasate is a kritikus egy percet emelte ki a lefújást követően.

Abban a percben ment el a mérkőzés, amikor kaptuk a két gólt. Jól játszottunk egészen az egyenlítésükig, de azzal a góllal összezuhantunk, és egy perc alatt két gólt kaptunk, sőt, akár többet is szerezhettek volna

– mondta Arrasate a vereség után.

A Real Madridtól három gólt is elvett a videobíró

A Királyi Gárda szerzett is további gólokat, szám szerint hármat. Csak a videobíró (VAR) ezeket mind érvénytelenítette. A Magyar Nemzet szedte össze ezt a három esetet.

A 6. percben Trent Alexander-Arnold ugratta ki Kylian Mbappét, a francia a kapuba lőtt, de a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot. Mbappé feje minimálisan, de belógott.

Az első félidő hosszabbításában megint Mbappét ugratták ki, ismét lesen volt, ezúttal kicsit jobban belógott, mint az előbb.

Majd a három közül a legvéleményesebb ítélet az utolsó volt. Az 55. percben a Mallorca felszabadítani igyekvő védője Arda Gülerbe rúgta a labdát – aki az első félidőben már betalált. A török könnyedén a kapuba lőtt, csakhogy a VAR szerint Güler kezére pattant a labda, amikor megrúgták. A lentebbi képen látható az eset.

Clear handball on Guler. NO GOAL. Correct call by VAR. pic.twitter.com/aJ50hMEJAH — Barça Touchline (@BarcaTouchline) August 30, 2025

Az Atlético Madrid meccsén kezdődött minden

A Marca vasárnap reggel már nagy VAR-káosz címmel közölt egy cikket. S ez nem véletlen, miután a Real meccsén a videobíró szobában eredetileg González Fuertes lett volna a vezetőbíró, csakhogy szintén szombaton az Alavés–Atlético Madrid bajnokin nagyot hibázott a VAR, miután megadta a vendégek gólját, pedig a gólszerző Giuliano Simeone lesen volt.

🚨❌Error gravísimo del VAR en el gol del Atlético de Madrid al Alavés.



📸Giuliano Simeone estaba claramente en fuera de juego en la jugada del gol.



👉El argentino solo tiene un defensor por detrás suya. pic.twitter.com/Tp9SqiYTsk — FutOffsides (@FutOffsides) August 30, 2025

A játékvezetőket tömörítő szervezet (CTA) gyorsan lépett, és Fuertest felmentette a munka alól az esti, Real Madrid-meccsről, helyére Melero López lett nevezve.

Súlyos bírói hiba történt az edzők szerint

A Real Madrid–Mallorca La Liga-meccs után Xabi Alonso így reagált a szombaton történtekre.

Meglepett, egyértelmű hiba volt. Ezeknek nem lenne szabad megtörténnie. A videóbírót nagyon sokszor használják, de fontos, hogy jól történjen mindez. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő

– mondta Xabi Alonso az Atlético-meccsen történtekről.