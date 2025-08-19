Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Real Madrid szerda este kezdi meg a szereplését a spanyol bajnokságban, méghozzá az Osasuna elleni meccsel. Xabi Alonso, a Real Madrid új edzője már a meccse előtt foglalkozott a Barcelonával, igaz, ezt az újságírók provokálták ki belőle.

A Barcelona hétvégén furcsa körülmények között szerzett gólt a Mallorca ellen, ami nem tetszett a csapat edzőjének, Jagoba Arrasatének sem. A dolog lényege az volt, hogy az első félidőben Antonio Raillo fejjel hárította Lamine Yamal lövését, majd a földre esett. A játékvezető nem állította le a játékot, annak ellenére, hogy fejsérülés veszélye állt fenn, és míg néhány Mallorca-játékos úgy tűnt, hogy leállt, Ferran Torres a sípszóig játszott tovább, és a labdát a felső sarokba lőtte. Erről kérdezték a Real Madrid új edzőjét, Xabi Alonsót is.

Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso arrives for a press conference at the club's training ground in Valdebebas ahead of their Liga football match against Osasuna, in Madrid on August 18, 2025. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
Xabi Alonso edzőként is a csúcsra jutna a Real Madrid csapatával
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A Real Madrid komoly átalakuláson van túl

„Nem az én dolgom kommentálni, mi történik más mérkőzéseken, de hallottam, amit Arrasate mondott, és nagyon jól elmagyarázta” – mondta Alonso, aki próbált diplomatikus maradni, de ezzel a Mallorca mellé állt. Arrasete azt mondta, hogy nekik elmagyarázták, hogy a fejsérülés kockázatánál meg kell állítani a játékot. Szerinte a bírónak is szólt a negyedik játékvezető, mégsem fújt, pedig már a szájához emelte a sípot.

Alonsót arról is kérdezték, mit szólna, ha a Villarreal-Barcelona meccset végül Miamiban rendeznék meg, de itt sem kertelt.

„Teljesen egyetértek a klub nyilatkozatával” – mondta Alonso, aki szerint az amerikai meccs elfogadhatatlan precedenst teremtene, és veszélyeztetné a verseny tisztaságát.

Mindössze 41 nap telt el azóta, hogy a Real Madrid befejezte a szereplését a  FIFA klubvilágbajnokságán, most pedig kezdődnek az igazi izgalmak, ugyanis Xabi Alonso vezetésével megkezdi a bajnoki szereplését a madridi csapat. A Real Madrid kellemetlen, 4–0-s vereséggel búcsúzott a PSG ellenében, kérdés, hogy muzsikál majd az új csapat a bajnokságban.

Az Osasuna elleni bajnoki nyitány szerda este minden bizonnyal nem a legnehezebb meccse lesz a csapatnak, de a Real Madrid komoly átalakuláson ment keresztül.

A Real Madrid védelme teljesen megújult

Az Osasuna ellen bemutatkozhat Fernando Carreras, Dean Huijsen és Trent Alexander-Arnold is a Bernabéuban, így Alejandro Valverde és Aurélien Tchouaméni is visszatérhet a középpályára, Asencio pedig kispadra szorul. Alonso szívesen játszana három védővel, hogy Carreras és Alexnader-Arnold szabadon futhasson a széleken, de Rüdiger eltiltása miatt valószínűbb a négyvédős felállás.

A támadósorban Vinícius Junior visszatér a bal oldalra, miután Amerikában a másik oldalon szerepelt, középen Kylian Mbappé helye biztos, a jobbon minden bizonnyal Rodrygo kaphat szerepet, miközben Jude Bellingham továbbra is a sérüléséből lábadozik.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 09: Kylian Mbappe #9 of Real Madrid C.F. during the FIFA Club World Cup 2025 semi-final match between Paris Saint-Germain and Real Madrid CF at MetLife Stadium on July 09, 2025 in East Rutherford, New Jersey. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ha Kylian Mbappé nem áll be a sorba, akkor nagy bajba kerülhet a Real Madrid
Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szurkolók szerint az a legfontosabb, hogy Vinícius és Mbappé is kivegye a részét a csapatvédekezésből, ahogy tette azt például a klub-vb-n is Bellingham, illetve Arda Güler.

A pályán kell most már bizonyítani

A Magyar Nemzet szerint a klub korábbi játékosa, Xabi Alonso lehet a 18. vezetőedző, aki bajnoki címet szerez a királyi klubbal, és ehhez a szurkolók szerint elengedhetetlen a sikeres rajt kedden 21.00 órakor az Osasuna ellen.

A Reallal eddig ők nyertek bajnoki címet:

  • Miguel Munoz: kilenc bajnoki cím
  • Leo Beenhakker és Luis Molowny: három bajnoki cím
  • Ancelotti, Zidane, Del Bosque, Capello, Miljanić és Villalonga: két bajnoki cím
  • Mourinho, Schuster, Valdano, Toshack, Boskov, Enrique Fernández, Luis Carniglia és Robert Firth: egy-egy bajnoki cím
Dobott egy hátast a Real Madrid sztárja, a fia még meg is rugdosta – videó
A Barca sokkoló lépésével a Liverpoolnak és a Real Madridnak is keresztbe tehet
Brutálisan fejbe rúgták a Barcelona kapusát, Lamine Yamal góllal és gólpasszal büntetett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!