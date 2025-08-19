A Barcelona hétvégén furcsa körülmények között szerzett gólt a Mallorca ellen, ami nem tetszett a csapat edzőjének, Jagoba Arrasatének sem. A dolog lényege az volt, hogy az első félidőben Antonio Raillo fejjel hárította Lamine Yamal lövését, majd a földre esett. A játékvezető nem állította le a játékot, annak ellenére, hogy fejsérülés veszélye állt fenn, és míg néhány Mallorca-játékos úgy tűnt, hogy leállt, Ferran Torres a sípszóig játszott tovább, és a labdát a felső sarokba lőtte. Erről kérdezték a Real Madrid új edzőjét, Xabi Alonsót is.

Xabi Alonso edzőként is a csúcsra jutna a Real Madrid csapatával

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A Real Madrid komoly átalakuláson van túl

„Nem az én dolgom kommentálni, mi történik más mérkőzéseken, de hallottam, amit Arrasate mondott, és nagyon jól elmagyarázta” – mondta Alonso, aki próbált diplomatikus maradni, de ezzel a Mallorca mellé állt. Arrasete azt mondta, hogy nekik elmagyarázták, hogy a fejsérülés kockázatánál meg kell állítani a játékot. Szerinte a bírónak is szólt a negyedik játékvezető, mégsem fújt, pedig már a szájához emelte a sípot.

Alonsót arról is kérdezték, mit szólna, ha a Villarreal-Barcelona meccset végül Miamiban rendeznék meg, de itt sem kertelt.

„Teljesen egyetértek a klub nyilatkozatával” – mondta Alonso, aki szerint az amerikai meccs elfogadhatatlan precedenst teremtene, és veszélyeztetné a verseny tisztaságát.

Mindössze 41 nap telt el azóta, hogy a Real Madrid befejezte a szereplését a FIFA klubvilágbajnokságán, most pedig kezdődnek az igazi izgalmak, ugyanis Xabi Alonso vezetésével megkezdi a bajnoki szereplését a madridi csapat. A Real Madrid kellemetlen, 4–0-s vereséggel búcsúzott a PSG ellenében, kérdés, hogy muzsikál majd az új csapat a bajnokságban.

Az Osasuna elleni bajnoki nyitány szerda este minden bizonnyal nem a legnehezebb meccse lesz a csapatnak, de a Real Madrid komoly átalakuláson ment keresztül.

A Real Madrid védelme teljesen megújult

Az Osasuna ellen bemutatkozhat Fernando Carreras, Dean Huijsen és Trent Alexander-Arnold is a Bernabéuban, így Alejandro Valverde és Aurélien Tchouaméni is visszatérhet a középpályára, Asencio pedig kispadra szorul. Alonso szívesen játszana három védővel, hogy Carreras és Alexnader-Arnold szabadon futhasson a széleken, de Rüdiger eltiltása miatt valószínűbb a négyvédős felállás.