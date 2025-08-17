A 44 éves kapus együttese 2-1-re győzött a történelmi rekordbeállítást jelentő összecsapáson. „A Jóisten adta nekem ezt az ajándékot, s ezt szeretném megköszönni mindenkinek, aki az életem része. Én csak jó ember szeretnék lenni, aki segíti a csapattársait” – mondta a kapus a brazil sajtónak a rekordbeállítást követően.

Fabio napokon belül egyedüli rekorder lesz

Fotó: MARCO MIATELO / AGIF

Fabio (teljes nevén Fabio Deivson Lopes Maciel) 28 éves karrierje során az Uniao Bandeirante (30 mérkőzés), a Vasco da Gama (150), a Cruzeiro (976) és a Fluminense (234) együtteseiben játszott, s várhatóan kedden lesz az övé a rekord, amikor együttese a Copa Sudamericana nyolcaddöntőjében a kolumbiai America de Calit fogadja majd.

A két rekorder

Fabio hosszú karrierje során egyetlen országos bajnoki címét 2000-ben szerezte a Vasco kapusaként, a Cruzeiróval háromszoros brazil bajnok, míg a Flumenensével 2023-ban Libertadores-kupát nyert. A brazil korosztályos válogatottaknak egészen az U23-as szintig tagja volt, de az A válogatottban nem mutatkozhatott be.

A rekord hamarosan immár csak korábbi tulajdonosa, Peter Shilton 1966 és 1997 között játszott a Guinness Rekord szerint 1390, – ilyet is csak egy angol lovag (1991 óta) csinál – önmaga számolása alapján 1387 tétmérkőzésen. Shilton a Nottingham Foresttel nyert bajnoki címet 1978-ban, majd a következő két idényben a BEK-ben is diadalmaskodott az angol csapattal. A válogatottban 1970 és 1990 között 125 meccsen lépett pályára, amivel angol válogatottsági rekorder. Három vb-n (1982, 1986 és 1990) védett, de a legtöbben arról ismerik, hogy a bronzéremmel zárult mexikói világbajnokságon Diego Maradona neki rúgta az évszázad gólját, illetve ellene ütötte kézzel a kapuba az „Isten keze” néven emlegetett hírhedt gólt.