A Bundesliga első fordulójában a Frankfurt magabiztosan érvényesítette a papírformát, miután odahaza 4-1-re kiütötte a Werder Brement. A mérkőzés után bizarr jelenet játszódott le, amikor a Sky Sports riporternője rövid interjút készített a brémaiak csapatkapitányával, Marco Friedllel.

A riporternőnek nem tűnt fel, hogy Marco Friedl (jobbra) mezt cserélt a Frankfurt kapusával

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A Sky Sports riporternője élő adásban bakizott

A Bremen csapatkapitánya a lefújást követően mezt cserélt korábbi klubtársával, Michael Zetter kapussal. A meccs után interjút készítő riporternő nem észlelte a mezcserét, vagy nem ismerte fel a játékost, mert meglehetősen furcsa kérdést intézett hozzá a 4-1-es vereség után. A szőke hölgy arra volt kíváncsi, Friedl mit szól a győzelemhez, örül-e neki, mire a brémai focista gyorsan helyretette.

Werder Bremen-játékos vagyok, ha esetleg nem tudná

– mondta kérdezőjének, aki zavarában próbált elnézést kérni, ám ez látszólag nem hatotta meg a csapatkapitányt.

Ami a többi szombati mérkőzést illeti, Schäfer Andrásék magabiztosan nyertek a kupacímvédő Stuttgart ellen, Dárdai Bencéék pedig győztek a Heidenheim otthonában. Erik ten Hag vereséggel kezdett, új edzőjének irányításával a Leverkusen hazai pályán kikapott a Hoffenheimtől.

