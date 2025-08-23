Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bundesliga első fordulójában az Eintracht Frankfurt hazai pályán 4-1-re legyőzte a Werder Brement. A mérkőzés után a német Sky Sports riporternője hatalmasat bakizott, ugyanis a vesztes csapat játékosától kérdezte meg, hogy örül-e a győzelemnek.

A Bundesliga első fordulójában a Frankfurt magabiztosan érvényesítette a papírformát, miután odahaza 4-1-re kiütötte a Werder Brement. A mérkőzés után bizarr jelenet játszódott le, amikor a Sky Sports riporternője rövid interjút készített a brémaiak csapatkapitányával, Marco Friedllel.

riporternő, 23 August 2025, Hesse, Frankfurt/Main: Soccer: Bundesliga, Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen, Matchday 1, Deutsche Bank Park. Goalkeeper Michael Zetterer (Eintracht Frankfurt, l) comforts Marco Friedl (Werder Bremen) after the match. Photo: Arne Dedert/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP)
A riporternőnek nem tűnt fel, hogy Marco Friedl (jobbra) mezt cserélt a Frankfurt kapusával
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A Sky Sports riporternője élő adásban bakizott

A Bremen csapatkapitánya a lefújást követően mezt cserélt korábbi klubtársával, Michael Zetter kapussal. A meccs után interjút készítő riporternő nem észlelte a mezcserét, vagy nem ismerte fel a játékost, mert meglehetősen furcsa kérdést intézett hozzá a 4-1-es vereség után. A szőke hölgy arra volt kíváncsi, Friedl mit szól a győzelemhez, örül-e neki, mire a brémai focista gyorsan helyretette. 

Werder Bremen-játékos vagyok, ha esetleg nem tudná

– mondta kérdezőjének, aki zavarában próbált elnézést kérni, ám ez látszólag nem hatotta meg a csapatkapitányt.

Ami a többi szombati mérkőzést illeti, Schäfer Andrásék magabiztosan nyertek a kupacímvédő Stuttgart ellen, Dárdai Bencéék pedig győztek a Heidenheim otthonában. Erik ten Hag vereséggel kezdett, új edzőjének irányításával a Leverkusen hazai pályán kikapott a Hoffenheimtől.

Kapcsolódó cikkek

Gulácsi Péter pályafutása legnagyobb pofonja után lipcsei válságértekezlet
Harry Kane hármat, a Bayern München hatot rúgott Gulácsiéknak
Visszamenekül a Bundesligába Szoboszlai Dominik korábbi csapattársa

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!