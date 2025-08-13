Live
Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

Keddi győzelmével a Ferencváros egyetlen lépésre került az újabb főtáblás Bajnokok Ligája-szerepléstől. A Ludogorec elleni győzelem után Robbie Keane, a Fradi edzője még mindig a mérkőzés hatása alatt állva mondott beszédet a játékosoknak és a stábnak.

Nem akármilyen sikert ért el kedden a Ferencváros. Robbie Keane csapata fantasztikus játékkal győzte le a Groupama Arénában 3-0-ra a bolgár bajnok Ludogorec csapatát, ezzel pedig egyetlen lépésre került a Bajnokok Ligája főtáblájától.

Budapest, 2025. augusztus 12.Szalai Gábor, Callum O'Dowda és Toon Raemaekers (b-j), a győztes Ferencváros játékosai a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzés után a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én. A Ferencváros 3-0-ra nyert, így bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába.MTI/Hegedüs Róbert, Robbie Keane
Robbie Keane játékosai így örültek a Ludogorec legyőzésének
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A találkozó után, ahol a Fradi magyar játékosai voltak a főszereplők, az öltözőben már Robbie Keane került a középpontba. A temperamentumos ír edző jó néhány négybetűs szóval fűszerezett, érzelmektől túlfűtött beszédben mondott köszönetet a játékosoknak és a stábtagoknak, nem fukarkodva a dicsérettel sem.

Robbie Keane öltözői beszéde

„Oké srácok, csak röviden. A második félidei teljesítmény, az valami briliáns volt. Nagy különbség volt a két félidő közt. Elképesztő volt, irányítottátok a játékot, nem láttam még ilyet, amit a második félidőben. Hihetetlen teljesítményt nyújtott mindenki a csapatban. Elképesztően hajtottatok egymásért, ez egy nagybetűs csapat, de nem csak ti, a szakmai stáb, mindenki a klubban. Nagyon megérdemeltétek ezt, mi voltunk a jobb csapat, sokkal jobban játszottunk” – mondta Keane, aki a végére hagyta a csattanót.

„A holnapotok szabad” – mondta az ír szakember, amit aztán hatalmas ováció követett.

Kapcsolódó cikkek:

A Fradi egyetlen lépésre került a Real Madridtól és a Liverpooltól
Varga Barnabás: Még egy párharc és megyünk a BL-be
Eldőlt: ez a tévé közvetíti élőben a Fradi sorsdöntő BL-párharcát

 

