Nem akármilyen sikert ért el kedden a Ferencváros. Robbie Keane csapata fantasztikus játékkal győzte le a Groupama Arénában 3-0-ra a bolgár bajnok Ludogorec csapatát, ezzel pedig egyetlen lépésre került a Bajnokok Ligája főtáblájától.

Robbie Keane játékosai így örültek a Ludogorec legyőzésének

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A találkozó után, ahol a Fradi magyar játékosai voltak a főszereplők, az öltözőben már Robbie Keane került a középpontba. A temperamentumos ír edző jó néhány négybetűs szóval fűszerezett, érzelmektől túlfűtött beszédben mondott köszönetet a játékosoknak és a stábtagoknak, nem fukarkodva a dicsérettel sem.

Robbie Keane öltözői beszéde

„Oké srácok, csak röviden. A második félidei teljesítmény, az valami briliáns volt. Nagy különbség volt a két félidő közt. Elképesztő volt, irányítottátok a játékot, nem láttam még ilyet, amit a második félidőben. Hihetetlen teljesítményt nyújtott mindenki a csapatban. Elképesztően hajtottatok egymásért, ez egy nagybetűs csapat, de nem csak ti, a szakmai stáb, mindenki a klubban. Nagyon megérdemeltétek ezt, mi voltunk a jobb csapat, sokkal jobban játszottunk” – mondta Keane, aki a végére hagyta a csattanót.

„A holnapotok szabad” – mondta az ír szakember, amit aztán hatalmas ováció követett.

Kapcsolódó cikkek: