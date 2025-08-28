„Gratulálok a Qarabagnak, megérdemelten jutott tovább, de ma minden mutatóban mi voltunk a jobb csapat" – mondta Robbie Keane, aki szerint a Ferencváros megérdemelten nyert, de a 3-2-es siker nem volt elég a továbbjutáshoz.

Robbie Keane érdekes kérdéseket kapott

Fotó: fradi.hu

Robbie Keane-t, a Ferencváros edzőjét provokálták

„Nagyon jó arcunkat mutattuk, és közel jártunk az álmunkhoz. Most nem roskadhatunk össze, magunkba kell néznünk, és felemelt fejjel kell folytatnunk" – fogalmazott Keane, aki az azeri újságírók nem kezeltek túl finoman.

Az azeri újságírók először azt vetették Robbie Keane szemére, hogy túl érzelmesen ünnepelte a Ferencváros góljait, ami szerintük egy olyan kiváló játékostól, mint ő, helytelen viselkedés.

„Maga megőrült?” – vágott vissza Robbie Keane.

„Teljesen normális, ha egy játékos érzelmesen reagál a góljára. Játékosként én is így tettem. Látta, mit csináltam Varga Barnabás büntetőből szerzett gólja után? Nem? Nézze meg, teljesen nyugodt maradtam. S még rajtam kérnek számon kifogásolható viselkedést? Az azeri játékosok bezzeg a mi kispadunk előtt ünnepeltek, ami nem éppen sportszerű. Nem is értem, mit akarnak ezzel” – idézi az ír mestert a Magyar Nemzet.

Robbie Keane-t arról is kérdezték, hogy a kis Azerbajdzsán csapata hogy ejthette ki a Fradit, amelynek olyan edzője van, mint ő.

„Az, hogy milyen játékos voltam, annak semmi köze sincs ahhoz, milyen munkát végzek edzőként. Különben is, csapat vagyunk, ez nem Robbie Keane-show! Hány hazai futballista játszik a Qarabagban? Három, ugye. A többiek külföldiek, akiket szép összegért vásároltak. A Ferencváros ezen a szinten rendre olyan ellenfelekkel találkozik, amelyeknek sokkal nagyobb a költségvetése. Ennek ellenére fejlődik a csapat. Hat magyar válogatott játékosunk van, akik ma mindannyian pályára léptek, sőt egy hetedik hazai futballista is, Nagy Barnabás. Büszkék vagyunk rájuk. A Qarabagnak viszont nem sok köze van az azeri labdarúgáshoz” – szúrt vissza Robbie Keane, aki azzal igyekezett oldani a hangulatot, hogy megdicsérte Bakut, milyen szép város.