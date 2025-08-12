Mik az első emlékei a labdarúgással kapcsolatban?

Az első, ami ilyenkor mindig az eszembe jut, az első mérkőzésem. Az első meccsem a Wolverhamptonban, amikor 15 éves kölyökként pályára léphettem. Elhagytam az otthonom, Dublint és Wolverhamptonba költöztem. Odament egy kicsi, vékony srác. Technikailag nagyon jó voltam, gólokat szereztem, körülbelül 60 gólt egy év alatt az ifjúsági csapatban. Aztán a következő nyárra, mikor visszamentem a csapathoz a rengeteg konditermi munka után, nem azt mondom, hogy már kész férfi lettem, de sokkal erősebben tértem vissza.

Robbie Keane 146 meccsen lépett pályára az ír válogatottban

Fotó: AFP

Ezután került fel az első csapathoz?

Egyszer az edzőközpontban az első csapatból megsérült valaki. Akkoriban a Wolves-nál az első csapat és a 18 év alatti ifjúsági együttes is ugyanazt a pályát használta, és a sérült helyére engem hívtak fel a nagyokhoz. Emlékszem, az első megmozdulásom a pályán az volt, hogy átemeltem egy srác felett a labdát, majd a felső sarokba lőttem. Bekerültem az előszezonra összerakott keretbe, a csapattal Skóciába mentünk és én lettem ott a házi gólkirály.

Aztán az első éles meccsem a Norwich ellen volt, éppen 17 éves lettem, és 2-0-ra nyertünk a szezon első mérkőzésén. Mindkét gólt én szereztem, a lelátón pedig ott ültek a szüleim is. Mondhatjuk, hogy elég jól indultak a dolgok.

Az a dupla a Norwich ellen:

Komoly hagyományai voltak a focinak a családban?

A családban fontos volt a foci, a bátyám, aki négy évvel idősebb nálam, ő is játszott. Édesanyám családjában is sokat fociztak a fiúk, heten voltak testvérek és édesanyám volt az egyedüli lány köztük. A nagyapám is focizott a helyi csapatban még 50 évesen is. Szóval a családban mindig is ott volt a futball, de nem azon a szinten, ahova én kerültem.

Robbie Keane neve a Tottenham csapatával forrt össze

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

Már tinédzserként is az a cél vezérelte, hogy profi futballista legyen?

15 éves koromban hagytam el Írországot és mentem el Angliába. Csak és kizárólag egy okból mentem oda, és nem azért utaztam el, hogy később hazamenjek dolgavégezetlenül. Futballistaként akartam sikeres lenni. Erősen hittem benne, hittem a képességeimben. Hittem, hogy jobb vagyok mindenki másnál, de ezt nem olyan arrogáns módon értettem, ugyanakkor szerintem egy csatárnak ilyen gondolkodásmóddal kell rendelkeznie. Ha nem hiszel benne, akkor helyetted a tapasztaltabbak szerepelnek majd. Három vagy négy olyan játékos volt akkor mellettem, akik négyszáz-ötszáz mérkőzést játszottak már. Abba a csapatba úgy léptem be, hogy jobb vagyok náluk. És ismét, ez nem arrogancia volt, csak így gondoltam, mert tudtam, hogy a pályán valami olyat tudok, amit a többiek nem.