A 2024-es Aranylabdát bezsebelő Rodri az előző idény nagy részét kihagyta elülső keresztszalag-szakadás miatt, egyik legjobbja hiányát a Manchester City is megérezte, amely csalódást keltő szerepléssel zárta az évadot.

Rodrinak ezúttal nem kell hosszú kihagyástól tartania

Fotó: William Volcov / Brazil Photo Press/AFP

Rodri szeptemberben lehet teljesen egészséges

Rodri a Bournemouth elleni idényzárón kapott néhány percet, a klubvilágbajnokságon pedig többet is vállalt. Az al-Hilal elleni vesztes nyolcaddöntőben a második félidőben állt be, de nem maradt végig a pályán, a hosszabbításban le kellett cserélni. Akkor Pep Guardiola szűkszavúan kommentálta az esetet, most azonban elárulta, hogy sérülés miatt döntött így.

Rodri jobban van, de súlyos sérülést szedett össze az al-Hilal ellen, amely öt-hat hétig is eltarthat. Már edz, remélhetőleg a szeptemberi válogatott szünet környékén már teljesen fitt lesz

– idézi a Magyar Nemzet a Manchester City trénerét, aki Phil Foden kapcsán elárulta, az angol válogatott futballista bokasérüléssel küzd.

Guardiolát megkérdezték arról is, hogy az augusztus 16-i, Wolverhampton elleni bajnoki rajton pályára léphet-e a kettős.

– Rodri kilencven percet valószínűleg nem játszhat. Phil remélhetőleg igen, sok függ a sérüléstől, de hosszú hét áll előttünk, így bizakodunk.