Pep Guardiola a Manchester City hivatalos oldalának beszélt a csapat sérültjeiről, és megerősítette, hogy Rodrit szeptemberig biztosan nem láthatják a pályán a szurkolók kilencven percet játszani. Az al-Hilal ellen megsérülő Rodrinak azért így is van esélye, hogy szerepeljen az idénynyitó bajnokin.

A 2024-es Aranylabdát bezsebelő Rodri az előző idény nagy részét kihagyta elülső keresztszalag-szakadás miatt, egyik legjobbja hiányát a Manchester City is megérezte, amely csalódást keltő szerepléssel zárta az évadot.

Rodri of Manchester City during the match against Wydad AC in the FIFA Club World Cup at Lincoln Financial Field in Philadelphia, United States, on Wednesday, June 18, 2025. (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
Rodrinak ezúttal nem kell hosszú kihagyástól tartania
Fotó: William Volcov / Brazil Photo Press/AFP

Rodri szeptemberben lehet teljesen egészséges

Rodri a Bournemouth elleni idényzárón kapott néhány percet, a klubvilágbajnokságon pedig többet is vállalt. Az al-Hilal elleni vesztes nyolcaddöntőben a második félidőben állt be, de nem maradt végig a pályán, a hosszabbításban le kellett cserélni. Akkor Pep Guardiola szűkszavúan kommentálta az esetet, most azonban elárulta, hogy sérülés miatt döntött így.

Rodri jobban van, de súlyos sérülést szedett össze az al-Hilal ellen, amely öt-hat hétig is eltarthat. Már edz, remélhetőleg a szeptemberi válogatott szünet környékén már teljesen fitt lesz

– idézi a Magyar Nemzet a Manchester City trénerét, aki Phil Foden kapcsán elárulta, az angol válogatott futballista bokasérüléssel küzd.

Guardiolát megkérdezték arról is, hogy az augusztus 16-i, Wolverhampton elleni bajnoki rajton pályára léphet-e a kettős.

– Rodri kilencven percet valószínűleg nem játszhat. Phil remélhetőleg igen, sok függ a sérüléstől, de hosszú hét áll előttünk, így bizakodunk.

