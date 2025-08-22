Spanyol hírek szerint Rodrygo Goes maga kérte a Real Madrid elnökétől, Florentino Péreztől, hogy elhagyhassa a klubot. Rodrygo a csapat első bajnokiján, az Osasuna ellen nem lépett pályára, végig csak a kispadon ült. Ha igazak a hírek, akkor a brazil hivatalos lépéseket tett azért, hogy távozhasson a fővárosból.

Rodrygo (középen) nem akarja megszokni a kispadot

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Xabi Alonso nem számol a brazillal, Rodrygo menne

Bár folyamatosan az ellenkezője bizonyosodik be, Xabi Alonso, a Real Madrid edzője mindig arról beszélt, hogy számít a brazil támadóra – és ezt kedden is megerősítette az Osasuna elleni győzelem után. A madridi sajtó szerint a klub nem tervezi Rodrygo eladását, de nyitottak lehetnek egy komoly ajánlat érkezése esetén.

A pletykák szerint Rodrygo elfogadta, hogy nem számít kulcsembernek a Santiago Bernabéuban, és erről személyesen beszélt Florentino Pérez elnökkel is. A játékos egy héttel az átigazolási időszak vége előtt hivatalosan is kérte, hogy eligazolhasson.

Rodrygo édesapja és ügynöke, Eric Goes, a híres játékosügynök, Pini Zahavi segítségét kérte az ügyben. Zahavi a héten Angliában járt, ahol az Arsenal és a Liverpool képviselőivel találkozott, és ismertette a brazil támadó fizetési igényeit. Eközben a Manchester City is élénken érdeklődik, Pep Guardiola többször is elismerően beszélt a fiatal brazilról.

