Ezúttal nem Pickford röhögött az ellenfelén

Jordan Pickfordon röhög az internet

A Premier League újonca győzelemmel tért vissza az élvonalba, melyben kulcsszerepet játszott a nyári igazolás, Lukas Nmecha. A német középpályás mindössze hat perccel a pályára lépése után magabiztosan értékesített egy büntetőt, amely végül három pontot ért.

Pedig Pickford mindent megtett, hogy hárítani tudja a büntetőt: a jól ismert módszerhez folyamodott, vagyis egy vizes palackra írott listából próbálta kipuskázni, hogy az ellenfél játékosai hova szokták lőni a büntetőt.

Ez a taktika korábban már bevált neki, hiszen tavaly ezzel a módszerrel hárította Erling Haaland büntetőjét is.

A kapus ezúttal is jó irányba vetődött, ám nem tudott elég gyorsan leérni, így Nmecha lövése a hálóban kötött ki.

A közösségi médiában azonban kiszúrták a szurkolók, hogy Pickford láthatóan hosszan tanulmányozta a palackját, ám nagyon úgy tűnt, nem szerepelt Nmecha neve.

Nem meglepő, hiszen a középpályás csak percekkel korábban állt be, és senki sem számított rá, hogy ő vállalja a sorsdöntő büntetőt.

Egy szurkoló így reagált: „Pickford nézte a palackját, de úgy tűnt, Nmecha neve nem is szerepelt rajta, haha.” Egy másik hozzátette: „Esélytelen, hogy Pickford felírta volna Nmechát a kulacsára.”

Az interneten többen úgy vélik, hogy a Leeds edzői stábja szándékosan választotta Nmechát, hogy kijátssza Pickford taktikai készültségét. Maga a gólszerző is így látta:

Szerintem kicsit blöff volt az egész. Nem hinném, hogy az én nevem ott volt abban a jegyzetben.

– mondta a meccs után.

Pickford és a „palackos taktikája” már-már legendássá vált az utóbbi években, ám úgy tűnik, ezúttal a Leeds új játékosa bizonyította, hogy a legjobb előkészületek sem jelentenek mindig garanciát a sikerre.