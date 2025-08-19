Live
Ijesztő óriáslények szaporodtak el, nagy veszélyt jelentenek

A Leeds United egygólos győzelmet aratott a vendég Everton felett az angol Premier League első fordulójának hétfő esti mérkőzésén. Ám a találkozó nem elsősorban az újonc csapat sikere, sokkal inkább Jordan Pickford miatt marad sokáig emlékezetes, akinek az alakításán most sírva röhög az internet népe.

Jordan Pickfordon, az Everton és az angol válogatott első számú kapusán röhög az internet a Leeds-Everton (1-0) mérkőzés után.

röhög, Everton's English goalkeeper #01 Jordan Pickford reacts during the English Premier League football match between Leeds United and Everton at Elland Road in Leeds, northern England on August 18, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ezúttal nem Pickford röhögött az ellenfelén
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Jordan Pickfordon röhög az internet

A Premier League újonca győzelemmel tért vissza az élvonalba, melyben kulcsszerepet játszott a nyári igazolás, Lukas Nmecha. A német középpályás mindössze hat perccel a pályára lépése után magabiztosan értékesített egy büntetőt, amely végül három pontot ért.

Pedig Pickford mindent megtett, hogy hárítani tudja a büntetőt: a jól ismert módszerhez folyamodott, vagyis egy vizes palackra írott listából próbálta kipuskázni, hogy az ellenfél játékosai hova szokták lőni a büntetőt.

 Ez a taktika korábban már bevált neki, hiszen tavaly ezzel a módszerrel hárította Erling Haaland büntetőjét is.

A kapus ezúttal is jó irányba vetődött, ám nem tudott elég gyorsan leérni, így Nmecha lövése a hálóban kötött ki.

 A közösségi médiában azonban kiszúrták a szurkolók, hogy Pickford láthatóan hosszan tanulmányozta a palackját, ám nagyon úgy tűnt, nem szerepelt Nmecha neve. 

Nem meglepő, hiszen a középpályás csak percekkel korábban állt be, és senki sem számított rá, hogy ő vállalja a sorsdöntő büntetőt.  

Az eset ide kattintva tekinthető meg.

Egy szurkoló így reagált: „Pickford nézte a palackját, de úgy tűnt, Nmecha neve nem is szerepelt rajta, haha.” Egy másik hozzátette: „Esélytelen, hogy Pickford felírta volna Nmechát a kulacsára.”  

Az interneten többen úgy vélik, hogy a Leeds edzői stábja szándékosan választotta Nmechát, hogy kijátssza Pickford taktikai készültségét. Maga a gólszerző is így látta: 

Szerintem kicsit blöff volt az egész. Nem hinném, hogy az én nevem ott volt abban a jegyzetben.

 – mondta a meccs után.  

Pickford és a „palackos taktikája” már-már legendássá vált az utóbbi években, ám úgy tűnik, ezúttal a Leeds új játékosa bizonyította, hogy a legjobb előkészületek sem jelentenek mindig garanciát a sikerre.  

