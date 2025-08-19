Jordan Pickfordon, az Everton és az angol válogatott első számú kapusán röhög az internet a Leeds-Everton (1-0) mérkőzés után.
A Premier League újonca győzelemmel tért vissza az élvonalba, melyben kulcsszerepet játszott a nyári igazolás, Lukas Nmecha. A német középpályás mindössze hat perccel a pályára lépése után magabiztosan értékesített egy büntetőt, amely végül három pontot ért.
Pedig Pickford mindent megtett, hogy hárítani tudja a büntetőt: a jól ismert módszerhez folyamodott, vagyis egy vizes palackra írott listából próbálta kipuskázni, hogy az ellenfél játékosai hova szokták lőni a büntetőt.
Ez a taktika korábban már bevált neki, hiszen tavaly ezzel a módszerrel hárította Erling Haaland büntetőjét is.
A kapus ezúttal is jó irányba vetődött, ám nem tudott elég gyorsan leérni, így Nmecha lövése a hálóban kötött ki.
A közösségi médiában azonban kiszúrták a szurkolók, hogy Pickford láthatóan hosszan tanulmányozta a palackját, ám nagyon úgy tűnt, nem szerepelt Nmecha neve.
Nem meglepő, hiszen a középpályás csak percekkel korábban állt be, és senki sem számított rá, hogy ő vállalja a sorsdöntő büntetőt.
Az eset ide kattintva tekinthető meg.
Egy szurkoló így reagált: „Pickford nézte a palackját, de úgy tűnt, Nmecha neve nem is szerepelt rajta, haha.” Egy másik hozzátette: „Esélytelen, hogy Pickford felírta volna Nmechát a kulacsára.”
Az interneten többen úgy vélik, hogy a Leeds edzői stábja szándékosan választotta Nmechát, hogy kijátssza Pickford taktikai készültségét. Maga a gólszerző is így látta:
Szerintem kicsit blöff volt az egész. Nem hinném, hogy az én nevem ott volt abban a jegyzetben.
– mondta a meccs után.
Pickford és a „palackos taktikája” már-már legendássá vált az utóbbi években, ám úgy tűnik, ezúttal a Leeds új játékosa bizonyította, hogy a legjobb előkészületek sem jelentenek mindig garanciát a sikerre.