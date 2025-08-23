A súlyos büntetést azért rótta ki a román szövetség fegyelmi bizottsága, mert a klub számos játékosnak és edzőnek tartozik.
Ráadásul mindeddig elmulasztotta rendezni a Dinamo Bucuresti együttesével szemben, még egy 2023-as nemzeti kupamérkőzéssel kapcsolatosan fennálló pénzügyi kötelezettségeit.
A szövetség lehetőséget adott a craiovai klubnak, hogy szeptember 3-ig kifizesse adósságait - írja az MTI.
Ha ezt nem teszi meg, további szankciókkal néz szembe, beleértve az együttes összes bajnoki és kupasorozatból való kizárását.