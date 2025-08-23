Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Halál és roncsokba szorult utasok – szétszakadt autóból repült ki a sofőr

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyen történetről sem gyakran hallani. A román labdarúgó-bajnokság rajtja előtt 94 pontot levontak a harmadosztályban szereplő FC Universitatea Craiova csapatától.

A súlyos büntetést azért rótta ki a román szövetség fegyelmi bizottsága, mert a klub számos játékosnak és edzőnek tartozik.

román, Players from FCU 1948 Craiova are celebrating during the Romania SuperLiga stage 18 match between FC Universitatea U Cluj and U Craiova 1948, held at Cluj Arena in Cluj, Romania, on December 3, 2023. (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto) (Photo by Flaviu Buboi / NurPhoto via AFP)
Nagy bajba került a román focicsapat
Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

94 pontos büntetést kapott a román FC Universitatea Craiova

Ráadásul mindeddig elmulasztotta rendezni a Dinamo Bucuresti együttesével szemben, még egy 2023-as nemzeti kupamérkőzéssel kapcsolatosan fennálló pénzügyi kötelezettségeit.

A román FCU Craiova klub 94 pontot vont le súlyos pénzügyi problémák miatt, a szezont -94-es mérleggel kezdte, a divízió státusza bizonytalan - írta
u /Shroft a fociban

A szövetség lehetőséget adott a craiovai klubnak, hogy szeptember 3-ig kifizesse adósságait - írja az MTI.

Ha ezt nem teszi meg, további szankciókkal néz szembe, beleértve az együttes összes bajnoki és kupasorozatból való kizárását.

Kiderült, mikor és hol sorsolják a foci-vb csoportjait
Magyarországon fog játszani az olasz fociválogatott
A büszkeség nem tartott sokáig, 29 évesen visszavonul a meleg sztárfocista

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!