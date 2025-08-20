Live
Áll a bál a román futballban. A labdarúgó Román Kupa rájátszásának sorsolása után kiderült, a Farul Contanza és a Corvinul Hunedoara csap majd össze a negyedik fordulóba, ám a párosítás erősen gyanús körülmények között alakult ki.

Kedden sorsolták ki a Román Kupa 2025-26-os kiírásának 4. fordulós párosításait. A sorsolás már abból a szempontból is furcsán indult, hogy a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) versenyügyi osztályának képviselője, Mihai Andries és Gabriel Bodescu, a szövetség főtitkárhelyettese egyesével rakta bele a papírokat a golyókba, ám ezt követően döbbenetes dolog történt. 

román Corvinul Hunedoara and Otelu Galati are disputing the Romania Cup final at Municipal Sibiu Stadium in Sibiu, Romania, on May 15, 2024 (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto). (Photo by Flaviu Buboi / NurPhoto via AFP)
Érdekes körülmények között alakult ki a Román Kupa rájátszásának küzdelmei
Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Csalás történt? A román szövetség cáfol 

Mihai Andries először kihúzta a Konstancai Farul csapatát, majd jött Bodescu, aki az utolsó nem kiemelt csapat, a vajdahunyadi Corvinul golyóját rakta be utoljára az urnába, majd jött a szemfényvesztés: ahelyett, hogy megkeverte volna az urnát, az utoljára behelyezett golyót jól látható helyre tette, majd úgy tett, mintha kavargatna, majd aztán sikerült kihúznia a végig a kezében tartott golyót, amelyben a Corvinul neve szerepelt.

Bár kívülről úgy tűnt, mintha szándékosan párosították volna össze a Farul Contanza és a Corvinul Hunedoara csapatát, azonban a román szövetség cáfolta, hogy csalás történt volna a sorsoláson, amit élő adásban közvetítettek. Az FRF közleményben elismerte, hogy a sorsoláshoz használt urna mérete nem volt ideális a keveréshez, ugyanakkor szerintük ez semmilyen módon nem befolyásolta a folyamat korrekt lefolyását, mivel a keverést és a sorsolást az előírásoknak megfelelően hajtották végre, a részt vevő klubok képviselői jelenlétében és élő adásban.

A keddi sorsoláson az élvonalbeli Csíkszereda és a másodosztályú Sepsi OSK egyaránt alacsonyabb osztályú ellenfelet kapott.

