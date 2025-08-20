Kedden sorsolták ki a Román Kupa 2025-26-os kiírásának 4. fordulós párosításait. A sorsolás már abból a szempontból is furcsán indult, hogy a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) versenyügyi osztályának képviselője, Mihai Andries és Gabriel Bodescu, a szövetség főtitkárhelyettese egyesével rakta bele a papírokat a golyókba, ám ezt követően döbbenetes dolog történt.

Érdekes körülmények között alakult ki a Román Kupa rájátszásának küzdelmei

Fotó: FLAVIU BUBOI / NurPhoto

Csalás történt? A román szövetség cáfol

Mihai Andries először kihúzta a Konstancai Farul csapatát, majd jött Bodescu, aki az utolsó nem kiemelt csapat, a vajdahunyadi Corvinul golyóját rakta be utoljára az urnába, majd jött a szemfényvesztés: ahelyett, hogy megkeverte volna az urnát, az utoljára behelyezett golyót jól látható helyre tette, majd úgy tett, mintha kavargatna, majd aztán sikerült kihúznia a végig a kezében tartott golyót, amelyben a Corvinul neve szerepelt.

Bár kívülről úgy tűnt, mintha szándékosan párosították volna össze a Farul Contanza és a Corvinul Hunedoara csapatát, azonban a román szövetség cáfolta, hogy csalás történt volna a sorsoláson, amit élő adásban közvetítettek. Az FRF közleményben elismerte, hogy a sorsoláshoz használt urna mérete nem volt ideális a keveréshez, ugyanakkor szerintük ez semmilyen módon nem befolyásolta a folyamat korrekt lefolyását, mivel a keverést és a sorsolást az előírásoknak megfelelően hajtották végre, a részt vevő klubok képviselői jelenlétében és élő adásban.

A keddi sorsoláson az élvonalbeli Csíkszereda és a másodosztályú Sepsi OSK egyaránt alacsonyabb osztályú ellenfelet kapott.