Ronaldo 221 válogatott meccsén 138 gólt szerzett eddig, ezzel természetesen ő a portugálok csúcstartója.

Ronaldo 40 évesen is képes varázslatra a pályán

Fotó: ZHU WEI / XINHUA

A keretbe négy, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainben futballozó játékost is meghívtak. A szövetségi kapitány kijelentette a keret hivatalosan „23 plusz egy játékosból” áll, utalva a közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jotára.

Portugália most lép pályára először a Nemzetek Ligája júniusi megnyerése óta, amelynek döntőjében Spanyolországot győzte le.

Ronaldo lenyűgözi a szövetségi kapitányt

Roberto Martínez az NL-aranyérem megnyerése után külön kiemelte Ronaldo szerepét: „A 40 éves játékos egyedi tapasztalattal rendelkezik a futball világában. Nem arról van szó, hogy kihagyod-e Ronaldót, hanem arról, hogy a legjobb játékosokat használod-e a győzelem elérése érdekében. Értékeljük a tehetséget, a tapasztalatot és az elkötelezettséget – és Ronaldo példamutató ebben” – fogalmazott a szakvezető.

A vb-selejtezős keret:

kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers)

hátvédek: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)

Középpályások: João Palhinha (Tottenham Hotspur), Rúben Neves (al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)

támadók: Joao Félix (al-Nasszr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Nasszr).

Cristiano Ronaldóék jövő szombaton Jerevánban játszanak Örményországgal, majd három nappal később Magyarországgal találkoznak a Puskás Arénában.