Az öltözőben egyértelműen Cristiano Ronaldo a favorit: a portugál klasszis nevét hatan is bedobták – Tóth Alex, Lenny Joseph, Ötvös Bence, Szalai Gábor és Szécsi Gergő egyaránt őt nevezte meg példaképként.

Messi egy, Ronaldo hat Fradi-focistánál végzett az élen

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Ronaldo a legnagyobb kedvenc

Nincs is ezen mit csodálkozni: CR7 40 évesen is szórja a gólokat - a minap triplázott Szaúd-Arábiában -, betalált a Nemzetek Ligája döntőjében is, és természetesen folytatja a pályafutását, legalább még két évig. A teste pedig most is a tökéletes labdarúgó mintapéldánya.

Aleksandar Pesic Lionel Messit választotta, és ezzel a fradisták el is döntötték a kérdést, hogy ki a jobb: az argentin vagy a portugál zseni? Avagy, Messi hiába szerzett több (8) Aranylabdát, a magyar bajnok focistáinál nem a világbajnok labdarúgó a befutó.

De ha már aranylabdások, Cebrail Makreckis a futball legnagyobb szerelmesét, Ronaldinhót tette az első helyre – talán nem is a gólok, hanem a cselek és a no-look passzok miatt.

Retró hangulat: Beckham, Raúl és Del Piero

Nagy Barnabás Beckhamért rajong, Stefan Gartenmann Raúlt nevezte meg, Jonathan Levi pedig Del Pierót, így a Real Madrid és a Juventus egykori ikonikus klasszisai is bekerültek a Fradi „álomcsapatába”.

A legtöbb futballista a támadókat bálványozza, de Ibrahim Cissé (Van Dijk), Toon Raemaekers (Kompany) és Kaján Norbert (Rüdiger) jó példa rá, hogy a védelem mesterei is inspirálhatnak.

Madarász Ádám választása pedig a Barcelona fiatal csillaga, Pedri. A spanyol középpályás játékintelligenciája és finom érintései olyanok, amelyeket jó nézni, és még jobb utánozni.