Ronnie Stam a NAC Breda együttesében kezdte, majd zárta le a karrierjét, de a két időszak között a jobbhátvéd holland bajnok volt a Twentével, FA Kupa-győztes az akkor a Premier League-ben szereplő Wigan Athetic csapatával, valamint a belga Standard Liége-ben is megfordult. A 41 éves holland exfocista 2016-ban vonult vissza, tavaly viszont komoly bajba került: júniusban őrizetbe vették kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanúja miatt. A vád szerint Ronnie Stam 2217 kilogramm (mintegy 22 milliárd forint értékű) kokain szállításában vett részt 2020-ban és 2021-ben. A játékos mellett szüleit, testvérét és barátnőjét is letartóztatták ugyanezen okból.

Az egykori Premier League-focista, Ronnie Stam (jobbra) börtönbe vonul

Fotó: AFP/Andrew Yates

Ronnie Stam börtönbüntetést kapott

Stam testvérével együtt már többször bíróság elé állt, a focista pedig azzal védekezett, hogy a számláján szereplő pénzösszeg még a pályafutása alatt gyűlt össze, és csupán egyszer vett részt kokaincsempészésben: 2020-ban 20 kilót szállított Brazíliából Németországba egy bűnbanda kérésére. Minden mást viszont tagadott.

Úgy tűnt, akár 13 év börtönbüntetést is kaphat, a bíróság végül úgy döntött, hogy – a vizsgálat alapján 700 kilogrammnyi kokain csempészetéért –

7 év letöltendő szabadságvesztésre ítéli az egykori Premier League-játékost.

Továbbá Ronnie Stamnak 671 millió forintnak megfelelő összeget vissza kell fizetnie az illegális tevékenységből származó nyereségéből.

Ronnie Stam a holland válogatottban egyszer sem lépett pályára, de az ezüstéremmel zárult 2010-es világbajnokság után szerepelt az Ukrajna elleni keretben.