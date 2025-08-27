Azt túlzás lenne állítani, hogy Marco Rossi új csapatot építene a világbajnoki selejtezőkre, hiszen a nemzeti csapat gerince évek óta együtt futballozik. Azonban a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember több korábbi „kedvence” kezét is elengedte és olyanoknak szavazott bizalmat, akik rendszeresen játéklehetőséghez jutnak, mellette pedig jó formában is vannak.

Marco Rossi négy újoncot hívott meg a válogatottba

Fotó: Ladóczki Balázs

A Rossi által meghívott négy újonc mellett van öt olyan futballista is, akik a közelmúltban rendre tagjai voltak a válogatott keretének, most azonban nem számít rájuk a szövetségi kapitány.

A júniusi találkozóink, illetve a nyári szünet vége óta folyamatosan figyeltük a bővebb keret játékosait, de sajnos voltak páran, akik még a felkészülési mérkőzéseken sem nagyon léptek pályára. A Fizz Ligában azonban több ígéretes játékost is láttunk és az alapelvünk most az volt, hogy azokat hívjuk meg, akik jó formában vannak”

– mondta Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Rossi nem számít a 2024-es Eb hősére

A kapus poszt teljesen adja magát, hiszen Gulácsi Péter válogatottól való visszavonulása után Dibusz Dénes, Szappanos Péter és Tóth Balázs helye megkérdőjelezhetetlen a keretben. A jövő minden bizonnyal a 20 éves Pécsi Árminé, de a Liverpool tartalékcsapatából nem lehet bekerülni a válogatottba. Egyelőre az U21-es csapatban véd, két meccsen hét kapott gól a mérlege.

A védelemben ezúttal nincs ott az Újpestben futballozó Fiola Attila, valamint az olasz Parmát erősítő Balogh Botond sem. A 35 éves Fiolának nem sikerült jól az előző szezonja. Bár a törökök elleni Nemzetek Ligája osztályozón még szerepet kapott, a svédek és az azeriek elleni nyári felkészülési mérkőzésekre már nem kapott meghívót. A jelek szerint a szövetségi kapitány elengedte a kezét.

Fiola Attila éveken keresztül remekül futballozott a válogatottban

Fotó: Illyés Tibor/Pool/AFP

Balogh Botond esete teljesen más. A 23 éves védő az előző szezon első felében alapember volt a Parmánál, a játék pedig annyira jól ment neki, hogy még komoly Bundesliga-klubok és Premier League-csapatok radarjára is felkerült. Tavasszal azonban Cristian Chivu kinevezése után már nem volt alapember a csapatban, a most futó szezonban pedig nem lépett pályára tétmeccsen – igaz, ebben az is szerepet játszik, hogy a Juventus elleni Serie A-meccset ki kellett hagynia eltiltás miatt.

Ugyanakkor az új edző, a mindössze 29 éves Carlos Cuesta alatt egy felkészülési mérkőzésen sem lépett pályára, ezért nem véletlen, hogy már arról olvasni Balogh esetében, hogy klubot váltana.

A középpályáról a spanyol másodosztályú Valladolidban futballozó Nikitscher Tamás hiányzik. A 25 éves játékos tavaly szeptemberben, a németek elleni Nemzetek Ligája-meccsen mutatkozott be a válogatottban, ezt követően pedig sorozatban hat meccsen kezdett a nemzeti csapatban. A svédek elleni nyári felkészülési mérkőzésen már csak 11 percet kapott, az azeriek ellen pedig már pályára sem lépett. Nikitscher január végén a Kecskeméttől igazolt az akkor még a La Ligában szereplő Valladolidba, csapata azonban simán kiesett az élvonalból. A 193 centis középpályás mellőzéséhez minden bizonnyal az is hozzájárul, hogy a helyére Marco Rossi meghívta a Ferencváros játékosát, a remek formában futballozó Ötvös Bencét.