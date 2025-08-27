Azt túlzás lenne állítani, hogy Marco Rossi új csapatot építene a világbajnoki selejtezőkre, hiszen a nemzeti csapat gerince évek óta együtt futballozik. Azonban a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember több korábbi „kedvence” kezét is elengedte és olyanoknak szavazott bizalmat, akik rendszeresen játéklehetőséghez jutnak, mellette pedig jó formában is vannak.
A Rossi által meghívott négy újonc mellett van öt olyan futballista is, akik a közelmúltban rendre tagjai voltak a válogatott keretének, most azonban nem számít rájuk a szövetségi kapitány.
A júniusi találkozóink, illetve a nyári szünet vége óta folyamatosan figyeltük a bővebb keret játékosait, de sajnos voltak páran, akik még a felkészülési mérkőzéseken sem nagyon léptek pályára. A Fizz Ligában azonban több ígéretes játékost is láttunk és az alapelvünk most az volt, hogy azokat hívjuk meg, akik jó formában vannak”
– mondta Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
A kapus poszt teljesen adja magát, hiszen Gulácsi Péter válogatottól való visszavonulása után Dibusz Dénes, Szappanos Péter és Tóth Balázs helye megkérdőjelezhetetlen a keretben. A jövő minden bizonnyal a 20 éves Pécsi Árminé, de a Liverpool tartalékcsapatából nem lehet bekerülni a válogatottba. Egyelőre az U21-es csapatban véd, két meccsen hét kapott gól a mérlege.
A védelemben ezúttal nincs ott az Újpestben futballozó Fiola Attila, valamint az olasz Parmát erősítő Balogh Botond sem. A 35 éves Fiolának nem sikerült jól az előző szezonja. Bár a törökök elleni Nemzetek Ligája osztályozón még szerepet kapott, a svédek és az azeriek elleni nyári felkészülési mérkőzésekre már nem kapott meghívót. A jelek szerint a szövetségi kapitány elengedte a kezét.
Balogh Botond esete teljesen más. A 23 éves védő az előző szezon első felében alapember volt a Parmánál, a játék pedig annyira jól ment neki, hogy még komoly Bundesliga-klubok és Premier League-csapatok radarjára is felkerült. Tavasszal azonban Cristian Chivu kinevezése után már nem volt alapember a csapatban, a most futó szezonban pedig nem lépett pályára tétmeccsen – igaz, ebben az is szerepet játszik, hogy a Juventus elleni Serie A-meccset ki kellett hagynia eltiltás miatt.
Ugyanakkor az új edző, a mindössze 29 éves Carlos Cuesta alatt egy felkészülési mérkőzésen sem lépett pályára, ezért nem véletlen, hogy már arról olvasni Balogh esetében, hogy klubot váltana.
A középpályáról a spanyol másodosztályú Valladolidban futballozó Nikitscher Tamás hiányzik. A 25 éves játékos tavaly szeptemberben, a németek elleni Nemzetek Ligája-meccsen mutatkozott be a válogatottban, ezt követően pedig sorozatban hat meccsen kezdett a nemzeti csapatban. A svédek elleni nyári felkészülési mérkőzésen már csak 11 percet kapott, az azeriek ellen pedig már pályára sem lépett. Nikitscher január végén a Kecskeméttől igazolt az akkor még a La Ligában szereplő Valladolidba, csapata azonban simán kiesett az élvonalból. A 193 centis középpályás mellőzéséhez minden bizonnyal az is hozzájárul, hogy a helyére Marco Rossi meghívta a Ferencváros játékosát, a remek formában futballozó Ötvös Bencét.
A támadósorból ezúttal két megszokott nevet nem láthatunk. Nincs ott a keretben az Egyesült Államokban futballozó Gazdag Dániel, valamint a svájci St. Gallen együttesében szereplő Csoboth Kevin.
Gazdag Dánielnek remek a kapcsolata Marco Rossival, alapember volt a Honvéd 2017-es bajnokcsapatában is. A 29 éves támadó 2021 májusában igazolt az Egyesült Államokba, azóta 183 meccsen 74 gólt lőtt és 27 gólpasszt adott, azonban a nemzeti csapatból sajnos sosem tudott kiemelkedni. A svédek elleni júniusi felkészülési meccsen kezdőként 60 percet játszott, de az azeriek elleni találkozón már a keretben sem volt. Gazdag teljesítményét a szövetségi kapitány is többször illette már kritikával. Könnyen lehet, hogy számára is bezárult a válogatott ajtaja.
Nincs olyan magyar szurkoló, aki ne emlékezne Csoboth Kevin skótok ellen lőtt 100. perces győztes góljára a németországi Európa-bajnokságon. Ha nincs az az utolsó perces villanás Csoboth részéről, akkor Marco Rossi megítélése és a tavaly Eb-re történő visszaemlékezés is teljesen más lenne ma. A 25 éves támadó találata egy évvel ezelőtt egy svájci szerződést ért, azonban a St. Gallen színeiben egyelőre nem tudott kiemelkedőt nyújtani. A szélvészgyors támadó az előző szezonban mindössze egy gólt lőtt a svájci bajnokságban, így várható volt, hogy eljön az ideje, amikor Marco Rossi nem hívja meg a nemzeti csapatba.
Ami az újoncokat illeti: a szövetségi kapitány három támadó és egy védekező felfogású játékost hívott meg a keretbe. A támadószekcióban azonban Sallai Roland, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás helye megkérdőjelezhetetlen, így kevés annak az esélye, hogy Lukács Dániel, Molnár Rajmund vagy Tóth Barna főszereplővé lépjen elő.
Hogy milyen szerepkörben kapok lehetőséget, majd Marco Rossi és a szakmai stáb eldönti, de a bajnokságban sem okozott gondot, amikor csereként kellett pályára lépnem. Egyértelmű, hogy az utóbbi években Varga Barnabás a válogatottban is jól teljesít, várom a lehetőséget, hogy akár mellette, akár a helyére beállva pályára léphessek”
– mondta Tóth Barna, a Paks 30 éves támadója.
„Amiért dolgoztam, most megvalósult. A válogatott meghívó az egyik legnagyobb dolgok egy futballista pályafutásában. Próbáltam nemcsak erre fókuszálni, de a góljaimmal felkeltettem Marco Rossi figyelmét. Tény, hogy jól sikerült számomra az idény eleje, érzem a kaput, vannak helyzeteim is. Vasárnap a Paks ellen több gólt is szerezhettem volna, de nem volt szerencsém. Nyilván szeretnék is bemutatkozni a válogatottban, de a dublini és a portugálok elleni mérkőzés sem könnyű. Ha a mester bedob a mélyvízbe, örülök, de nem vagyok telhetetlen” – vélekedett Molnár Rajmund, aki öt találattal vezeti az NB I góllövőlistáját.
A Ferencvárosban futballozó Ötvös Bence kezdőbe kerülésére is kevés az esély, mivel Dárdai Bence és Schäfer András helye betonbiztosnak tűnik a pálya közepén. A legkisebb Dárdaival kapcsolatban azonban érdemes megjegyezni, hogy a 19 éves játékos a három válogatottbeli mérkőzése során még egy találkozót sem játszott végig, így ha ez a tendencia folytatódik, Ötvösnek jó esélye van arra, hogy pályára lépjen.
Érdekesség, hogy a válogatott jelenlegi keretében Willi Orbánon és az egyszeres Mocsi Attilán kívül nincs jobb lábas belső védő a csapatban. Igaz, Ötvös Bencét be lehet még állítani arra a posztra, mert korábban Pakson is játszott a védelemben, a Fradiban viszont középpályásként veszik számításba. Szintén számításba jöhet még a svéd AIK Stockholmban szereplő Csongvai Áron, aki középpályást játszik a csapatában, de korábban Újpesten és a Videotonban is szerepelt a védelemben.
Ha a belső védők kérdését nem görgetjük tovább, akkor a válogatott minden bizonnyal a Dibusz – Dárdai M., Orbán, Mocsi (?) – Bolla, Dárdai B., Schäfer, Kerkez – Szoboszlai, Sallai – Varga B. összeállításban fut majd ki a dublini stadion gyepszőnyegőre.
Marco Rossi csapata szeptember 6-án Írország ellen játszik, majd három nappal később a Cristiano Ronaldóval felálló portugál válogatott látogat a Puskás Arénába. A világbajnoki selejtezők menetrendje meglehetősen sűrű, szeptember elején kezdődik és november közepén vége is lesz a csoportokon belüli csatáknak, a magyar nemzeti tizenegy Írország és Portugália mellett még Örményországgal csap még össze. A kijutási matek elég egyszerű, a csoportból az első kijut az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő 2026-os világbajnokságra, a második helyezett pedig pótselejtezőn küzdhet tovább a maradék négy helyért.