A 60 éves Marco Rossi eddig két Európa-bajnokságra vezette ki a magyar válogatottat, most pedig arra készül, hogy csapatával kivívja a 2026-os vb-szereplést.

Marco Rossi 7 éve irányítja a magyar válogatottat

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Azonban az olasz szakembernek nincs könnyű dolga, ugyanis a válogatott futball teljesen más, mint egy klubcsapatot irányítani.

Rossi Olaszországban edzősködne

A jelenlegi munkámban olyan, mintha mindig csak kölcsönben lennének nálam a játékosaim. Nem lehet akkora hatást elérni, amennyit szeretnél. Nem tagadom, hogy szeretnék egy nap klubcsapatot edzeni, de csak egy feltétellel: Olaszországban. És hogy ez a karrierem körének lezárása legyen, az egyetlen lehetőség a Torino lenne: a csapat, ahonnan indultam. De jelenleg nincsenek meg ehhez a feltételek”

– szemlézte az olasz Tuttomercatoweb a szövetségi kapitány Il Mattinónak adott interjúját.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember elmondta, hogy a keret összeállítása tekintetében nem rendelkezik túl nagy merítési lehetőséggel, ezért néhány játékosának bérlet helye van a csapatban.

Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen a válogatottban

Fotó: Tom Weller/dpa Picture-Alliance via AFP

„Számok és statisztikák szempontjából le vagyunk maradva Európa legjobb válogatottjaitól, különösen a játék intenzitásának tekintetében. Sok jó játékosunk játszik külföldön, és ez segít nekünk. Néhányan a Premier League-ben, mint Szoboszlai és Kerkez, további három-négy játékos a Bundesligában, egy Franciaországban, Olaszországban pedig csak Balogh Botond van a Parmából.

Figyelemmel kísérjük a magyar bajnokságot és azokat a játékosokat, akik már a válogatott keret környékén vannak, és próbálunk teljes képet kapni a helyzetről. Azokat, akik külföldön játszanak, nagyjából mind ismerjük, és közülük a 70%-nak, ha fizikailag rendben van, garantált helye van”

– vélekedett a szövetségi kapitány, akinek a csapata szeptember 6-án Írország vendégeként kezdi meg a vb-selejtező sorozatot.