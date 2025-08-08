Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Bloomberg: Ez lehet az orosz-ukrán háborút lezáró megállapodás – mutatjuk!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hosszabbít interjút adott az olasz Il Mattino nevű lapnak. Rossi beszélt a magyar válogatott helyzetéről és elmondta azt is, hogy egy napon nagyon szeretne egy olasz klubcsapatot irányítani.

A 60 éves Marco Rossi eddig két Európa-bajnokságra vezette ki a magyar válogatottat, most pedig arra készül, hogy csapatával kivívja a 2026-os vb-szereplést. 

Rossi, Marco Rossi, Magyarország – Svédország, MagyarországSvédország, Magyar válogatott, barátságos válogatott-mérkőzés, foci, labdarúgás, Magyar labdarúgó-válogatott, Magyarlabdarúgóválogatott, UEFA Nemzetek Ligája, Puskás Aréna, Budapest, 2025.06.06. Marco Rossi, MarcoRossi
Marco Rossi 7 éve irányítja a magyar válogatottat
Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Azonban az olasz szakembernek nincs könnyű dolga, ugyanis a válogatott futball teljesen más, mint egy klubcsapatot irányítani. 

Rossi Olaszországban edzősködne

A jelenlegi munkámban olyan, mintha mindig csak kölcsönben lennének nálam a játékosaim. Nem lehet akkora hatást elérni, amennyit szeretnél. Nem tagadom, hogy szeretnék egy nap klubcsapatot edzeni, de csak egy feltétellel: Olaszországban. És hogy ez a karrierem körének lezárása legyen, az egyetlen lehetőség a Torino lenne: a csapat, ahonnan indultam. De jelenleg nincsenek meg ehhez a feltételek” 

– szemlézte az olasz Tuttomercatoweb a szövetségi kapitány Il Mattinónak adott interjúját. 

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember elmondta, hogy a keret összeállítása tekintetében nem rendelkezik túl nagy merítési lehetőséggel, ezért néhány játékosának bérlet helye van a csapatban. 

12 June 2024, Bavaria, Weiler-Simmerberg: Soccer, preparation for UEFA Euro 2024, training Hungary, coach Marco Rossi (r) talks to Dominik Szoboszlai during training for the Hungarian national team. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)
Szoboszlai Dominik helye megkérdőjelezhetetlen a válogatottban
Fotó: Tom Weller/dpa Picture-Alliance via AFP

„Számok és statisztikák szempontjából le vagyunk maradva Európa legjobb válogatottjaitól, különösen a játék intenzitásának tekintetében. Sok jó játékosunk játszik külföldön, és ez segít nekünk. Néhányan a Premier League-ben, mint Szoboszlai és Kerkez, további három-négy játékos a Bundesligában, egy Franciaországban, Olaszországban pedig csak Balogh Botond van a Parmából. 

Figyelemmel kísérjük a magyar bajnokságot és azokat a játékosokat, akik már a válogatott keret környékén vannak, és próbálunk teljes képet kapni a helyzetről. Azokat, akik külföldön játszanak, nagyjából mind ismerjük, és közülük a 70%-nak, ha fizikailag rendben van, garantált helye van”

– vélekedett a szövetségi kapitány, akinek a csapata szeptember 6-án Írország vendégeként kezdi meg a vb-selejtező sorozatot. 

  • kapcsolódó cikkek:
Megvan, mikortól lehet jegyet venni a magyar válogatott első vb-selejtezőjére
Marco Rossi elmondta, miért nem játszik Böde Dániel a magyar válogatottban
Marco Rossi elmondta, miért került be a fia a válogatott szakmai stábjába
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!