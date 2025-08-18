Live
Brüsszel retteg a békétől: Zelenszkij megérkezett Washingtonba

A Premier League nyitófordulójában a Nottingham Forest 3-1-re legyőzte hazai pályán a Brentfordot. A csapat kapusedzője, Rui Barbosa az első gólt annyira hevesen ünnepelte, hogy beverte a fejét a kispadba, így hat öltésre volt szüksége, hogy összevarják a sebet.

A Nottingham csatára, Chris Wood mindössze öt perc elteltével vezetést szerzett, a gólját pedig a stábtagok hevesen ünnepelték a kispadnál. A kapusedző Rui Barbosa a nagy örömködés közepette fejsérülést szenvedett, a portugál szakembernek hat öltésre volt szüksége, hogy összevarrják a sebét.

Rui Barbosa, Nottingham Forest goalkeeping coach, embraces Chris Wood of Nottingham Forest following a 1-0 win during the Premier League match between Nottingham Forest and Manchester City at the City Ground in Nottingham, on March 8, 2025. (Photo by MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Rui Barbosa a kelleténél hevesebben ünnepelte meg Chris Wood gólját
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Gólöröm közben sérült meg a Nottingham kapusedzője, Rui Barbosa

A hazaiak vezetőedzője, Nuno Espirito Santo elárulta, hogy kollégája nem érezte túl jól magát, miután kicsit túlzásba vitte a gólörömöt.

„Hat öltése van! Elég csúnyán megsérült. Nagyon szédült” 

mondta honfitársával kapcsolatban a portugál tréner.

„El vagyok ragadtatva. Csodálatos volt, ahogyan kezdtük a meccset. Jól játszottunk, domináltunk, irányítottunk...az első öt percben szerzett gól megnyugtatta a csapatot és nagyszerű energiákat teremtett a stadionban. A harmadik gól előtti pillanatot leszámítva nem sok teret hagytunk a Brentfordnak” – tette hozzá a Nottingham edzője.

