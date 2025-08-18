A Nottingham csatára, Chris Wood mindössze öt perc elteltével vezetést szerzett, a gólját pedig a stábtagok hevesen ünnepelték a kispadnál. A kapusedző Rui Barbosa a nagy örömködés közepette fejsérülést szenvedett, a portugál szakembernek hat öltésre volt szüksége, hogy összevarrják a sebét.

Rui Barbosa a kelleténél hevesebben ünnepelte meg Chris Wood gólját

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Gólöröm közben sérült meg a Nottingham kapusedzője, Rui Barbosa

A hazaiak vezetőedzője, Nuno Espirito Santo elárulta, hogy kollégája nem érezte túl jól magát, miután kicsit túlzásba vitte a gólörömöt.

„Hat öltése van! Elég csúnyán megsérült. Nagyon szédült”

– mondta honfitársával kapcsolatban a portugál tréner.

„El vagyok ragadtatva. Csodálatos volt, ahogyan kezdtük a meccset. Jól játszottunk, domináltunk, irányítottunk...az első öt percben szerzett gól megnyugtatta a csapatot és nagyszerű energiákat teremtett a stadionban. A harmadik gól előtti pillanatot leszámítva nem sok teret hagytunk a Brentfordnak” – tette hozzá a Nottingham edzője.

