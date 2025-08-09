Az Origón is beszámoltunk arról tavasszal, hogy az angol labdarúgó-bajnokság harmadosztályában a 45., utolsó előtti fordulójában megtörtént a csoda, és a hollywoodi páros, Ryan Reynolds (a Deadpool főszereplője) és Rob McElhenney csapata, a Wrexham feljutott a másodosztályba, azaz a Championship-be. Ezzel a klub három év alatt, három osztályt fentebb ugorva az ötödik ligából a Premier League előszobájába került. A szombati napon pedig el is kezdődött az együttesnek a bajnokság, ráadásul egy nehezebb meccsel, megkapták idegenben a tavaly a PL-ből kiesett Southamptont.

Ryan Reynolds nem így képzelhette el az első meccset

Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ryan Reynolds csapata közel állt a győzelemhez

A találkozó jól kezdődött a vendégek számára, az első félidő derekán egy tizenegyesből szerzett vezetést a Wrexham, és sokáig úgy tűnt, 1-0 lesz majd a végeredmény is. Azonban a hazaiak a 90., majd a 96. percben is gólt szereztek, így megfordították a mérkőzést, ezzel otthon tartották a három pontot.