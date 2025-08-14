Igazol a Liverpool, a döntés lehet, hogy mégsem az ottani magyar játékosokra – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Pécsi Ármin – lesz igazán nagy hatással, hanem Sallai Roland jövőjére. Utóbbi klubja, a Galatasaray Benjamin Pavard-ral erősítene a Bajnokok Ligája-döntős Interből, a milánóiak terve azonban változhat azzal, hogy lecsúsztak Giovanni Leoniról, aki a Liverpool játékosa lesz.

Sallai Roland és Benjamin Pavard egymás ellen a 2021-es Európa-bajnokságon, a Galatasarayban hamarosan csapattársak lehetnek

Fotó: AFP/Pool/Szabó Bernadett

A 18 éves védő ugyanis szerepelt az Inter kívánságlistáján. Ha nincs Leoni, akkor lehet, hogy jó lesz Pavard is, aki 2018-ban világbajnokságot nyert a francia válogatottal. Pavard két éve 31,4 millió euróért érkezett Milánóba a Bayern Münchentől, de nem vált alapemberré, az Inter fontolgatja a Galatasaray 15-20 millió euró közti ajánlatát. Az viszont biztosra vehető, hogy az Inter megfelelő pótlás hiánya nélkül nem fogja elengedni a francia védőt, miután a tavalyi szezon végén is épp a rövid kispadjának a levét itta meg a milánói csapat, amelyet 5-0-ra elvert a BL-döntőben a PSG.

Sallai világbajnok posztriválist kaphat

Pavard esetleges érkezése Sallai isztambuli helyzetére is hatással lenne. A magyar támadót a Galatasaray gyakran jobbhátvédként veti be, így történt ez az új idény elején, a Gaziantep ellen is.

Márpedig a négyvédős rendszerben Pavard posztja is a védelem jobb oldalán lenne. Sallai számára kétélű fegyver lehetne a világbajnok rivális érkezése: lehet, hogy többször kapna számára ideálisabb, támadó szerepkört, de az is elképzelhető, hogy a kispadra szorulna a török csapatban.

Egyelőre azonban a Leoni-transzfer miatt csökkent az esélye annak, hogy valóban létrejön a Pavard-igazolás. A Galatasaray egyébként egész nyáron kitartóan üldözi az Inter játékosait, korábban Hakan Calhanoglu lehetséges érkezése volt téma, Pavard mellett pedig Yann Sommer kapus leigazolása is szerepel a török rekordbajnok tervei között.