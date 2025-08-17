Live
Angol és török sajtóértesülések szerint a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray kész megszerezni a Manchester City BL-győztes kapusát, a brazil válogatott Ederson Moraest. Sallai Roland klubja 10 millió eurót ajánlott a 31 éves kapusért, akinek jövő nyáron jár le a szerződése.

A 31 éves brazil kapus 2017 nyarán érkezett a Manchester Cityhez, az elmúlt nyolc évben hat bajnoki címet, két FA-kupát, négy Ligakupát, egy klubvilágbajnokságot, valamint egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert a csapattal. Ederson Moraest az utóbbi hónapokban több szaúdi csapattal is szóba hozták, azonban könnyen lehet, a brazil kapus Sallai Roland csapattársa lesz.

Sallai Roland, Ederson before the match between Manchester City vs Al Hilal in 16th round of the FIFA Club World Cup 2025 at Camping World Stadium on June 29, 2025 in Orlando, Florida (Photo by Mohamed Tageldin / Middle East Images via AFP)
Sallai Roland csapattársa lehet a brazil válogatott Ederson Moraes
Fotó: Mohamed Tageldin/Middle East Images via AFP

Angol és spanyol sajtóértesülések szerint ugyanis a török Galatasaray 10 millió eurót ajánlott a Manchester Citynek a brazil kapusért, akinek jövő nyáron lejár a szerződése a klubnál. 

Sallai Roland csapattársa lehet a világ egyik legjobb kapusa

A hírek szerint a Manchester City kapusa hajlik a váltásra, az angol csapat azonban csak akkor adná el Ederson Moraest, ha a török klub magasabb összeget kínálna érte. Mindenesetre az beszédes, hogy a brazil kapus nem volt ott a Manchester City keretében a Wolverhampton Wanderers elleni mérkőzésen, melyet végül 4-0-ra megnyert Pep Guardiola csapata. 

Guardiola korábban többször is hangsúlyozta, hogy bármelyik játékosa távozhat, aki menni szeretne, feltéve, hogy a klub megfelelő ajánlatot kap érte. A katalán szakember azonban azt mondta, Ederson esetében nem történt ilyen beszélgetés. 

Ha menni akarnak, hozzám jönnek. Ha menni akarnak, kopogni fognak az ajtómon. Ederson viszont nem jött oda hozzám azzal, hogy menni akar. Minden játékos itt van, és szeretnék velük dolgozni. Azonban senki sem tudja, mi fog történni” 

mondta Pep Guardiola még az előtt, hogy kijelölte volna keretét a Wolverhampton Wanderers elleni meccsre. 

Klubvilágbajnokság, Pep Guardiola head coach of Manchester City and Spain during the warm-up before the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Manchester City FC and Al Ain FC at Mercedes-Benz Stadium on June 22, 2025 in Atlanta, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Pep Guardiola, a Manchester City edzője
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A brazil kapus érkezése óta 372 mérkőzésen védett a Manchester Cityben, ezekből 168-cat hozott le bekapott ól nélkül. Ráadásul Ederson az elmúlt nyolc évben hét gólpassznál jár a Premier League-ben, ezzel ő a liga történetének legtöbb asszisztot kiosztó kapusa. 

