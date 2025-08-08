Pénteken kezdődik a török futball-liga, és a Magyar Nemzet ennek kapcsán kereste fel Muhammet Duman török sportújságírót, hogy beszéljen Sallai Roland helyzetéről is. A magyar válogatott játékos tavaly nyáron igazolt a Galatasarayhoz a Bundesligából, ám az első isztambuli éve vegyes érzéseket kelthetett: török bajnok lett, de nem mindig a képességeihez illő szerepet kapott, Okan Buruk edző gyakran jobbhátvédként számított a technikás támadóra.

Sallai Roland a magyar Cristiano Ronaldo a törökök szerint Fotó: BUNYAMIN CELIK / ANADOLU

A Galatasaray ráadásul a nyáron leigazolta a Bayern Münchenből a német sztárjátékost, Leroy Sanét, aki papíron épp Sallai eredeti pozícióját fedi le.

– Még ha Leroy Sané a jobb szélen játszik is, szerintem Sallait a bal oldalon vagy Victor Osimhen mellett láthatjuk a támadósorban – nyilatkozta Muhammet Duman. – Úgy gondoljuk, hogy Sallai több játékidőt kap majd, mint tavaly. Ebben a szezonban mindenki meg fogja érezni Sallai hatását, ehhez kétség sem fér.

A török újságíró szerint Sallainak amiatt semmi oka félni, hogy Sané érkezett.

– Noha Sallai eredeti posztjára érkezett a Manchester Cityt és Bayern Münchent is megjárt Leroy Sané, de így is bőven megvan az esélye, hogy kezdjen, sőt. Sallai jó formában várja a szezon kezdetét, a vezetőedző bízik benne.

Sallainak még jót is tehet, hogy riválist kapott, a felkészülés során két gólt és egy gólpasszt jegyzett.

A török újságíró nagyon dicsérte Sallait, Cristiano Ronaldóval is párhuzamba hozta.

– Mindig is bizonyította, hogy kiváló futballista – fogalmazott Duman. – A szakmán belül csak „magyar Cristiano Ronaldónak” hívjuk technikai képességei, gyorsasága és fizikai ereje miatt.

A törökök irigykednek is ránk, hogy a magyar válogatottnak van egy ilyen futballistája.

– Nagy szerencséjük van, hogy ilyen játékos van a magyar válogatottban – jelentette ki az újságíró. – Sallai még mindig csak 28 éves, minden megvan benne, hogy újra Európa legerősebb bajnokságaiban játsszon.

A 60-szoros válogatott szélső az előző idényben 33-szor lépett pályára a Galatában, hat gólt és egy gólpasszt jegyzett. A Galatasaray ma este (20.30) a Gaziantep ellen kezdi meg a török bajnokságot.