A Galatasaray hazai pályán 3-1-re nyert Mocsi Attila csapata, a Rizespor ellen a török labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában. Sallai Roland gólpasszal vette ki a részét a címvédő győzelméből.

Sallai Roland ismét kezdőként kapott lehetőséget a Galatasarayban, amely az első félidőben Davinson Sanchez fejesével szerzett vezetést. Az isztambuli sztárcsapat végig nagy fölényben futballozott, a vendégek csak két lesgólig jutottak.

Sallai Roland ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 30: Roland Sallai of Galatasaray competes during the Turkish Super Lig week 4 football match between Galatasaray and Caykur Rizespor in RAMS Park in Istanbul, Turkiye on August 30, 2025. Omer Taha Cetin / Anadolu (Photo by Omer Taha Cetin / Anadolu via AFP)
Sallai Roland gólpasszt adott, továbbra is százszázalékos a Galatasaray a török bajnokságban
Fotó: OMER TAHA CETIN / ANADOLU

Sallai Roland gólpasszt adott az argentin sztárcsatárak

A fordulás után Victor Osimhen növelte a címvédő előnyét, majd a Rizespor a 73. percben – közvetlenül Mocsi Attila beállása után – szépített, ám a hosszabbításban eldöntötte a három pont sorsát a hazai együttes Mauro Icardi góljával. Ebben nagy szerepe volt Sallai Rolandnak is. A Galatában rendre jobbhátvédként játszó magyar válogatott támadó kihasználta az ellenfél bizonytalanságát és labdát szerzett a vendégek tizenhatosa előtt, majd gyakorlatilag gólhelyzetben rendkívül önzetlenül lepasszolta a labdát argentin támadónak, aki hosszú kihagyás után augusztusban tért vissza és már két gólnál tart.

A török Milliyet sem ment el szó nélkül Sallai Roland remek formája mellett, a lap szerint a magyar válogatott játékos volt a meccs legjobbja.

A meccset végigjátszó, és azon sárga lapot is kapó Sallai Rolandnak ez volt az első gólpassza a szezonban. Az isztambuli csapat négy fordulót követően hibátlan mérleggel vezeti a török bajnokságot.

