Sallói Dániel újabb gólt szerzett a Sporting Kansas City együttesében, amely hat nyeretlen bajnoki után tudott ismét nyerni.
Az MLS honlapja szerint a négyszeres magyar válogatott focista a 73. percben betört a tizenhatoson belülre, közben két védőt is kicselezett, majd az öt és feles sarkának közeléből a kapu hosszú oldalába lőtt, ezzel egyenlített.
A magyar labdarúgó-válogatott szeptemberi vb-selejtezős keretéből kimaradó Sallói - aki végigjátszotta a meccset - a hetedik gólját szerezte az MLS mostani idényében, csapata egy döntetlen és öt vereség után győzött ismét, és a tabella 13. helyén áll a nyugati főcsoportban.
A harmincszoros válogatott Gazdag Dániel, akit szintén nem hívott meg Marco Rossi az írek és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre, kezdő volt a Columbus Crew csapatában - majd a 74. percben lecserélték -, amely gól nélküli döntetlent játszott a New York Red Bulls otthonában, és a hetedik helyen áll a keleti főcsoportban.