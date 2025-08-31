Sallói Dániel újabb gólt szerzett a Sporting Kansas City együttesében, amely hat nyeretlen bajnoki után tudott ismét nyerni.

Sallói Dániel már hét gólnál jár az MLS-ben

Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az MLS honlapja szerint a négyszeres magyar válogatott focista a 73. percben betört a tizenhatoson belülre, közben két védőt is kicselezett, majd az öt és feles sarkának közeléből a kapu hosszú oldalába lőtt, ezzel egyenlített.

Dániel Sallói fires it home with authority and @SportingKC pull level with Colorado 👊 pic.twitter.com/g2dFRWutfm — Major League Soccer (@MLS) August 31, 2025

A magyar labdarúgó-válogatott szeptemberi vb-selejtezős keretéből kimaradó Sallói - aki végigjátszotta a meccset - a hetedik gólját szerezte az MLS mostani idényében, csapata egy döntetlen és öt vereség után győzött ismét, és a tabella 13. helyén áll a nyugati főcsoportban.

A harmincszoros válogatott Gazdag Dániel, akit szintén nem hívott meg Marco Rossi az írek és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre, kezdő volt a Columbus Crew csapatában - majd a 74. percben lecserélték -, amely gól nélküli döntetlent játszott a New York Red Bulls otthonában, és a hetedik helyen áll a keleti főcsoportban.

