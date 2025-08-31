Live
Sallói Dániel góllal járult hozzá a házigazda Sporting Kansas City 4-2-es győzelméhez a Colorado Rapids ellen az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján.

Sallói Dániel újabb gólt szerzett a Sporting Kansas City együttesében, amely hat nyeretlen bajnoki után tudott ismét nyerni.

Sallói Dániel focista KANSAS CITY, KANSAS - JULY 19: Dániel Sallói #10 of Sporting Kansas City celebrates after scoring during the second half of the match against New York City at Children's Mercy Park on July 19, 2025 in Kansas City, Kansas. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sallói Dániel már hét gólnál jár az MLS-ben
Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sallói Dániel újabb fontos gólt lőtt az MLS-ben

Az MLS honlapja szerint a négyszeres magyar válogatott focista a 73. percben betört a tizenhatoson belülre, közben két védőt is kicselezett, majd az öt és feles sarkának közeléből a kapu hosszú oldalába lőtt, ezzel egyenlített.

A magyar labdarúgó-válogatott szeptemberi vb-selejtezős keretéből kimaradó Sallói - aki végigjátszotta a meccset - a hetedik gólját szerezte az MLS mostani idényében, csapata egy döntetlen és öt vereség után győzött ismét, és a tabella 13. helyén áll a nyugati főcsoportban.

A harmincszoros válogatott Gazdag Dániel, akit szintén nem hívott meg Marco Rossi az írek és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre, kezdő volt a Columbus Crew csapatában - majd a 74. percben lecserélték -, amely gól nélküli döntetlent játszott a New York Red Bulls otthonában, és a hetedik helyen áll a keleti főcsoportban.

