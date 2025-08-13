Live
Minden kutyabarát gyomra felfordul ettől a történettől – írja a német Bild. A sztori középpontjában a Schalke futballistája, Moussa Sylla áll, aki a vádak szerint illegálisan hozhatott be Franciaországból Németországba egy veszélyesnek minősített kutyát. A csatár aztán állítólag megpróbált megszabadulni az idő közben menhelyre került kutyától, amiért a német sajtó keresztre feszítette. A Schalke játékosa az ügyvédjén keresztül védekezik, állítása szerint elrabolták a kutyát.

Nem mindennapi történet látott napvilágot Németországban az egyik legnépszerűbb futballcsapat, a napjainkban a másodosztályban szenvedő Schalke 04 egyik játékosáról. Moussa Sylla tavaly nyáron igazolt Franciaországból a gelsenkircheni csapathoz, és vitte magával a Ghosty névre hallgató American Bully fajtájú kutyáját.

A Schalke focistája nagy bajba került a kutyája miatt
A Schalke focistája nagy bajba került a kutyája miatt. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Ez a fajta a helyi kutyatörvény szerint veszélyesnek minősül, így papírok nélkül nem lehetett volna behozni, amiért akár két év szabadságvesztés is járhat. Márpedig a Bild cikke szerint sem a papírok, sem a kötelező oltások nem voltak rendben az állat esetében. Ez azonban nem minden.

Sylla a nyári pihenője idejére egy kutyagondozóra bízta az állatot, ám a vádak szerint ezután nem ment érte, sőt megüzente, hogy már nincsen szüksége rá. 

Ezután a német sajtó nekiesett a Schalke-játékosának, a Bild olyanokat írt róla, „hogy lehet valaki ennyire szívtelen?”, vagy hogy „minden kutyabarát gyomra felfordul ettől a történettől”. A kutyagondozó azóta az esseni állatmenhelyre vitte a kutyát. 

Valójában elrabolták a Schalke-játékos kutyáját?

A vádak miatt megszólalt a futballista ügyvédje is, aki új olvasatot adott az ügynek. Egyrészt kikérte a nemtelen támadásokat, másrészt azt állítja, hogy nem Sylla mondott le a kutyáról, hanem a kutyagondozó szakította meg a kapcsolatot a családdal. 

Kvázi a kutya elrablását írta le, sőt még egyfajta váltságdíjról is szó esett az ügyvéd közleményében.

„Kiemelten fontos hangsúlyozni, hogy Ghosty soha nem lett elhagyva. Ez a gondozó jogtalanul tartotta magánál a kutyát és az összes hivatalos iratát. Ráadásul ugyanez a gondozó pénzösszeget követelt – adományként álcázva az állatvédő egyesületének – annak feltételeként, hogy ügyfeleim visszakaphassák a kutyájukat” – áll a Schalke-játékos ügyvédje által kiadott közleményben.

 

