A két csapat a National League Cup versenysorozatban csapott össze egymással szerda este. Ebben a kieséses rendszerű kupában ötödosztályú angol klubok szerepelnek, valamint 16 professzionális U21-es együttes, amelyek a Premier League 2 résztvevői. A Manchester United fiatal sztárja, Sékou Koné rendkívül balszerencsés volt a találkozó során, ugyanis az első félidő végén egy durva ütközés következtében súlyos fejsérülést szenvedett.

Sékou Koné súlyosan megsérült

Fotó: PETER PARKS / AFP

A 19 éves mali játékos egy szögletet követően ütközött össze a Tamworth egyik futballistájával, majd az orvosi stáb azonnal a pályára sietett, hogy ellássák a sérülést. A mérkőzést ezt követően felfüggesztették, Konét pedig hordágyon vitték le a pályáról, majd kórházba szállították. A jelentések szerint helyettesítő mentőautóra volt szükség, és a késés miatt döntött úgy a játékvezető, hogy lefújja a találkozót.

🚨BREAKING: Manchester United's u21 match has been abandoned following a horrific injury to Sekou Koné.



Sending our best wishes to the youngster. ❤️🇲🇱



pic.twitter.com/HCCrGts3uo — Out Of Context Man Utd (@ManUtdNoContext) August 13, 2025

„Az egészségügyi helyzet miatt kénytelenek vagyunk lemondani a ma esti mérkőzést, a részleteket később hozzuk nyilvánosságra. Biztonságos utazást kívánunk a Manchester United szurkolóinak, stábtagjainak és játékosainak. Sékou Konénak gyors felépülést kívánunk” – írta közleményében a Tamworth csapata.

Konét a Manchester United csodagyerekeként tartják számon,

a 19 éves védekező középpályást már most sokan a Barcelona és a Manchester City korábbi klasszisához, az elefántcsontparti Yaya Touréhoz hasonlítják.

