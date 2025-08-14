A két csapat a National League Cup versenysorozatban csapott össze egymással szerda este. Ebben a kieséses rendszerű kupában ötödosztályú angol klubok szerepelnek, valamint 16 professzionális U21-es együttes, amelyek a Premier League 2 résztvevői. A Manchester United fiatal sztárja, Sékou Koné rendkívül balszerencsés volt a találkozó során, ugyanis az első félidő végén egy durva ütközés következtében súlyos fejsérülést szenvedett.
A 19 éves mali játékos egy szögletet követően ütközött össze a Tamworth egyik futballistájával, majd az orvosi stáb azonnal a pályára sietett, hogy ellássák a sérülést. A mérkőzést ezt követően felfüggesztették, Konét pedig hordágyon vitték le a pályáról, majd kórházba szállították. A jelentések szerint helyettesítő mentőautóra volt szükség, és a késés miatt döntött úgy a játékvezető, hogy lefújja a találkozót.
„Az egészségügyi helyzet miatt kénytelenek vagyunk lemondani a ma esti mérkőzést, a részleteket később hozzuk nyilvánosságra. Biztonságos utazást kívánunk a Manchester United szurkolóinak, stábtagjainak és játékosainak. Sékou Konénak gyors felépülést kívánunk” – írta közleményében a Tamworth csapata.
Konét a Manchester United csodagyerekeként tartják számon,
a 19 éves védekező középpályást már most sokan a Barcelona és a Manchester City korábbi klasszisához, az elefántcsontparti Yaya Touréhoz hasonlítják.