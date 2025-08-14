Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Manchester United U21-es csapata az angol ötödosztályban szereplő Tamworth ellen lépett pályára szerda este. A mérkőzés során a manchesteriek fiatal sztárja, Sékou Koné súlyos fejsérülést szenvedett, melyet követően a meccset felfüggesztették.

A két csapat a National League Cup versenysorozatban csapott össze egymással szerda este. Ebben a kieséses rendszerű kupában ötödosztályú angol klubok szerepelnek, valamint 16 professzionális U21-es együttes, amelyek a Premier League 2 résztvevői. A Manchester United fiatal sztárja, Sékou Koné rendkívül balszerencsés volt a találkozó során, ugyanis az első félidő végén egy durva ütközés következtében súlyos fejsérülést szenvedett.

Sékou Koné, Manchester United's Sekou Kone (C) stretches for the ball during the friendly exhibition football match between Manchester United and Hong Kong at the Hong Kong Stadium on May 30, 2025. (Photo by Peter PARKS / AFP)
Sékou Koné súlyosan megsérült
Fotó: PETER PARKS / AFP

Sékou Koné súlyosan megsérült

A 19 éves mali játékos egy szögletet követően ütközött össze a Tamworth egyik futballistájával, majd az orvosi stáb azonnal a pályára sietett, hogy ellássák a sérülést. A mérkőzést ezt követően felfüggesztették, Konét pedig hordágyon vitték le a pályáról, majd kórházba szállították. A jelentések szerint helyettesítő mentőautóra volt szükség, és a késés miatt döntött úgy a játékvezető, hogy lefújja a találkozót.

„Az egészségügyi helyzet miatt kénytelenek vagyunk lemondani a ma esti mérkőzést, a részleteket később hozzuk nyilvánosságra. Biztonságos utazást kívánunk a Manchester United szurkolóinak, stábtagjainak és játékosainak. Sékou Konénak gyors felépülést kívánunk” – írta közleményében a Tamworth csapata.

Konét a Manchester United csodagyerekeként tartják számon, 

a 19 éves védekező középpályást már most sokan a Barcelona és a Manchester City korábbi klasszisához, az elefántcsontparti Yaya Touréhoz hasonlítják.

Kapcsolódó cikkek

Kerkez forradalmat indíthat a Liverpoolban, megváltozik miatta a Premier League?
A Manchester United kirúgott exfocistájának a saját mezéről is letiltották a nevét
Rashford üres kapura ziccert rontott, Flick nagyon megbüntette

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!