Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump terve bevált, hiába kételkedtek benne sokan

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi döntés. Az olasz labdarúgó élvonalban (Serie A) szereplő játékosok fizetése automatikusan a szerződésükben szereplő érték negyedével csökken, ha csapatuk kiesik az első osztályból.

Erről a játékosok érdekvédelmi szervezete állapodott meg a Serie A vezetőivel.

A general view of Gewiss Stadium during the Serie A match between Atalanta and Parma in Bergamo, Italy, on May 25, 2025. (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto) (Photo by Mairo Cinquetti / NurPhoto via AFP)
A Serie A-ban mindent megtesznek, hogy ne menjenek csődbe a csapatok 
Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Váratlan döntést hoztak a Serie A-ban

Az új szabály célja, hogy csökkentsék a kieső csapatokra nehezedő pénzügyi nyomást.

A felek közötti alku értelmében a szabályozás a mostani átigazolási szezon szeptember 2-i lejárta utáni szerződésekre vonatkozik majd, azokat kivéve, amelyekbe külön erre vonatkozó kitétel kerül be. 

Ugyanakkor megállapítanak egy életkorhoz kötött minimális fizetést, amelynél nem lehet majd alacsonyabb egy futballista bére - írja az MTI.

Amennyiben az adott csapat visszajut a legjobbak közé, a fizetések is visszaugranak az eredeti szintre.

Elképesztő balhé: ököllel verték egymást a sztárfocisták – videó
Tiszta Amerika: elképesztő változás jön az olasz focibajnokságban
Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!