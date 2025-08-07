Erről a játékosok érdekvédelmi szervezete állapodott meg a Serie A vezetőivel.

A Serie A-ban mindent megtesznek, hogy ne menjenek csődbe a csapatok

Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Váratlan döntést hoztak a Serie A-ban

Az új szabály célja, hogy csökkentsék a kieső csapatokra nehezedő pénzügyi nyomást.

A felek közötti alku értelmében a szabályozás a mostani átigazolási szezon szeptember 2-i lejárta utáni szerződésekre vonatkozik majd, azokat kivéve, amelyekbe külön erre vonatkozó kitétel kerül be.

Ugyanakkor megállapítanak egy életkorhoz kötött minimális fizetést, amelynél nem lehet majd alacsonyabb egy futballista bére - írja az MTI.

Amennyiben az adott csapat visszajut a legjobbak közé, a fizetések is visszaugranak az eredeti szintre.