A Bayern München múlt heti lendülete a 48. percig tartott ki, mivel Vincent Kompany vezetőedző együttese az RB Leipzig elleni 6-0-s győzelem után eleinte Augsburgban sem lassított. A bajorok az első félidő végére Serge Gnabry és Luis Diaz révén kétgólos előnybe kerültek, közvetlenül a szünet után pedig Michael Olise is betalált. A hazaiak a háromgólos hátrány ellenére sem adták fel, és előbb Kristijan Jakic, majd Mert Komur is gólt szerzett, így az utolsó negyedórában újra nyílttá vált a mérkőzés, azonban újabb gól már nem esett, csak egy ijesztő sérülés.

Ijesztő sérüléssel zárult a Bayern München Augsburg elleni bajnokija

Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Az Augsburg edzője kiakadt a sérülést okozó Bayern-védő miatt

A mérkőzés egy rendkívül szerencsétlen jelenettel zárult, ugyanis a hosszabbítás 96. percében a Bayern védője, Sacha Boey összeütközött a levegőben Robin Fellhauerrel, akit hordágyon kellett levinni a pályáról. A játékvezető azonnal lefújta a meccset, az Augsburg szélsőjét pedig fejsérülés gyanúja miatt kivizsgálásra vitték.

A lefújás után a hazaiak edzője, Sandro Wagner nem finomkodott és nekiment a francia védőnek.

„Az egész családja ott volt az öltözőben, az édesanyja és a nővérei is csak sírtak. Nagyon dühített, hogy Boey nem kért bocsánatot, ahogy az is, hogy a Bayern kispadjáról azt kiabálták be, hogy nem történt szabálytalanság. Elhiszem, hogy az ütés nem volt szandékos, de akor sem kért bocsánatot az ütközés után. Később aztán bejött az öltözőbe és elnézést kért, szóval számomra ez már lezárt ügy” – mondta Wagner.

Vincent Kompany, a Bayern München edzője megpróbálta csillapítani a kedélyeket a mérkőzés után.

„Természetes, hogy mindig a játékosok egészsége a legfontosabb. Az első pillanatokban még nem mindig egyértelmű a sérülés súlyossága. Igazat kell adnom Sandrónak, de Sacha később odament és bocsánatot kért. Szerintem először még fel sem fogta a helyzet súlyosságát. Miután rájött, bocsánatot kért. A legjobbakat kívánjuk Fellhauernek és a családjának” – mondta Kompany.

A meccs után aztán a német rekordbajnok a közösségi oldalán kért bocsánatot kért Fellhauertől, Boey pedig Instagram-történetben kívánt mihamarabbi gyógyulást.