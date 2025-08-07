Live
Rendkívüli

A Sky Sports értesülései szerint a Manchester United megegyezett az RB Leipzig csapatával Benjamin Sesko átigazolásáról. A 22 éves szlovén csatár egy ötéves szerződés aláírására készül, miután a felek elvi megállapodást kötöttek: az alapár 66,3 millió font (76,5 millió euró), ehhez további 7,37 millió font (8,5 millió euró) bónusz társulhat.

Sesko csütörtök este utazik Manchesterbe, orvosi vizsgálata 24-48 órán belül várható. Bár a Newcastle magasabb összeget kínált – 69,7 millió font plusz bónusz –, a játékos egyértelműen a Manchester Unitedhez akart igazolni. A klubnál elégedettek, hogy nem kellett licitháborúba bonyolódniuk.

Benjamin Sesko of RB Leipzig looks on during the 1. Bundesliga match between RB Leipzig and VfB Stuttgart at Red Bull arena, Leipzig, Germany on May 17, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Sesko a két United közül a Manchestert választotta
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Miért fontos a Sesko-transzfer a Liverpool számára?

Ez azonban komoly következményekkel járhat a Liverpool számára, amely rekordösszegű – 110 millió fontos – ajánlatot tett a Newcastle támadójáért, Alexander Isakért, amit a Szarkák visszautasítottak. Isak csak akkor távozhat, ha Newcastle talál helyette megfelelő csatárt, és Sesko volt az első számú célpontjuk.

A manchesteri klub vezetőségének kulcsszereplői – Jason Wilcox sportigazgató, Christopher Vivell toborzási vezető és Matt Hargreaves tárgyalási specialista – már Lipcsében lezárták a tárgyalásokat.

A klub jelezte, hogy csak olyan játékosokat igazolnak, akik valóban részt akarnak venni a csapat építésében, még akkor is, ha idén nincs Bajnokok Ligája.

Sesko 39 gólt szerzett 87 mérkőzésen Lipcsében, és a manchesteri érkezése Rasmus Höjlund jövőjét is beárnyékolhatja, akit a német klub akár kölcsönben is visszavenne.

A Newcastle számára ez egy újabb kudarc a sikertelen nyári igazolások sorában. Több kiszemelt, köztük Hugo Ekitike, Joao Pedro és Bryan Mbeumo is más klubot választott. A Sesko-ügy különösen fájó a Szarkáknak.

Seskóval óriásit nyerhet a Manchester United

Benjamin Sesko nemcsak a jövő ígérete, hanem már most is komoly erősítést jelenthet a Manchester United számára. A 194 centiméter magas, gyors és kiválóan fejelő csatárt sokan Erling Haalandhoz hasonlítják – nem véletlenül: Salzburgban is hasonló utat járt be, és Lipcsében is bizonyította, hogy képes gólokat szerezni a legmagasabb szinten.

Technikás, jól mozog a védelmi vonalak között, és fiatal kora ellenére remekül érzi a kaput.

A Vörös Ördögök támadójátéka az utóbbi szezonokban gyakran akadozott, különösen, amikor a csapatnak fizikailag erősebb csatárok ellen kellett megküzdenie. Sesko dinamizmusa és sokoldalúsága új dimenziót adhat Erik ten Hag rendszerének. Ha gyorsan beilleszkedik, akár már az első idényében kulcsszereplővé válhat.

