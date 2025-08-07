Sesko csütörtök este utazik Manchesterbe, orvosi vizsgálata 24-48 órán belül várható. Bár a Newcastle magasabb összeget kínált – 69,7 millió font plusz bónusz –, a játékos egyértelműen a Manchester Unitedhez akart igazolni. A klubnál elégedettek, hogy nem kellett licitháborúba bonyolódniuk.

Sesko a két United közül a Manchestert választotta

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Miért fontos a Sesko-transzfer a Liverpool számára?

Ez azonban komoly következményekkel járhat a Liverpool számára, amely rekordösszegű – 110 millió fontos – ajánlatot tett a Newcastle támadójáért, Alexander Isakért, amit a Szarkák visszautasítottak. Isak csak akkor távozhat, ha Newcastle talál helyette megfelelő csatárt, és Sesko volt az első számú célpontjuk.

A manchesteri klub vezetőségének kulcsszereplői – Jason Wilcox sportigazgató, Christopher Vivell toborzási vezető és Matt Hargreaves tárgyalási specialista – már Lipcsében lezárták a tárgyalásokat.

A klub jelezte, hogy csak olyan játékosokat igazolnak, akik valóban részt akarnak venni a csapat építésében, még akkor is, ha idén nincs Bajnokok Ligája.

Sesko 39 gólt szerzett 87 mérkőzésen Lipcsében, és a manchesteri érkezése Rasmus Höjlund jövőjét is beárnyékolhatja, akit a német klub akár kölcsönben is visszavenne.

A Newcastle számára ez egy újabb kudarc a sikertelen nyári igazolások sorában. Több kiszemelt, köztük Hugo Ekitike, Joao Pedro és Bryan Mbeumo is más klubot választott. A Sesko-ügy különösen fájó a Szarkáknak.

Seskóval óriásit nyerhet a Manchester United

Benjamin Sesko nemcsak a jövő ígérete, hanem már most is komoly erősítést jelenthet a Manchester United számára. A 194 centiméter magas, gyors és kiválóan fejelő csatárt sokan Erling Haalandhoz hasonlítják – nem véletlenül: Salzburgban is hasonló utat járt be, és Lipcsében is bizonyította, hogy képes gólokat szerezni a legmagasabb szinten.

Technikás, jól mozog a védelmi vonalak között, és fiatal kora ellenére remekül érzi a kaput.

A Vörös Ördögök támadójátéka az utóbbi szezonokban gyakran akadozott, különösen, amikor a csapatnak fizikailag erősebb csatárok ellen kellett megküzdenie. Sesko dinamizmusa és sokoldalúsága új dimenziót adhat Erik ten Hag rendszerének. Ha gyorsan beilleszkedik, akár már az első idényében kulcsszereplővé válhat.