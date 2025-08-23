A mérkőzésen ugyan nem szerepelt, de Gianluigi Donnarumma a lefújás után csatlakozott csapattársaihoz a pályán, ahol sírva búcsúzott a szurkolóktól.
Farmerben és pulóverben lépett ki a többiekkel a közönség elé.
A kapus egyedül állt a tizenhatoson belül, közvetlenül a fanatikus szurkolók előtt. A lelátón kitört az ováció, Donnarumma pedig könnyekkel küszködve tapsolta vissza a biztatást. Több mint fél percig tartott a kölcsönös tiszteletadás, majd csapattársai visszatértek mellé és megölelték. Az olasz kapus végül átmászott a reklámtáblákon is, hogy még közelebb kerüljön a drukkerekhez, hogy méltó búcsút vegyen tőlük.
A 26 éves kapust – aki az elmúlt években nagyon sokat tett a PSG sikereiért – a hónap elején értesítette a klub, hogy mivel leigazolták Lucas Chevaliert a Lille-ből, már nem szerepel a csapat hosszú távú terveben, így új együttest kell találnia az átigazolási időszak zárása előtt.
Jelenleg úgy tűnik, hogy a Manchester City az egyik legkomolyabb érdeklődő. Pep Guardiola a hétvégén elismerte: továbbra sem tudja, ki lesz a csapat első számú kapusa.
Bár Ederson hivatalosan betegség miatt hiányzott a legutóbbi bajnokiról, a brazil távozása sem kizárt, hiszen a Galatasaray csábítja. James Trafford ugyan jó benyomást tett debütálásakor, de Guardiola nem zárja ki az új kapus érkezését.
Majd meglátjuk holnap, ki edz a legjobban, és beszélünk Xabival (a kapusedző, Xabier Mancisidor - a szerk.)
– mondta sejtelmesen a City menedzsere.
A brit lapok korábban a Manchester United nevét is bedobták, mint lehetséges állomást, de az Old Traffordon belülről származó források szerint kevés az esély, hogy az olasz kapus az MU-hoz igazoljon. Ennek oka egyrészt a magas fizetési igény, másrészt az Ineos új átigazolási stratégiája, amely inkább fiatalabb, megfizethetőbb játékosokra koncentrál.
Donnarumma 2021-ben, az Európa-bajnoki győzelem után érkezett Párizsba, ahol a Bajnokok Ligáját és több hazai trófeát is nyert a csapattal. Most azonban úgy tűnik, hogy három év után búcsút int a PSG-nek – könnyek között, a szurkolók tapsviharában.