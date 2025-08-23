Live
A Paris Saint-Germain győzelemmel indította a Ligue 1 idei szezonját, amikor is péntek este 1-0-ra nyert az Angers ellen. A mérkőzés azonban a lefújása vált igazán érdekessé, amikor Gianluigi Donnarumma sírva búcsúzott a Parc des Princes közönségétől, különösen a klub ultráitól – miközben egyre erősödnek a hírek a Manchester Cityvel folytatott tárgyalásairól.

A mérkőzésen ugyan nem szerepelt, de Gianluigi Donnarumma a lefújás után csatlakozott csapattársaihoz a pályán, ahol sírva búcsúzott a szurkolóktól.

sírva búcsúzott, Paris Saint-Germain's Italian goalkeeper #01 Gianluigi Donnarumma cheers supporters as the club celebrates the 20242025 season's trophies (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, the UEFA Champions League) and the UEFA Super Cup trophy, after the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Angers SCO at the Parc des Princes Stadium in Paris on August 22, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Gianluigi Donnarumma nehezen bírt az érzelmeivel, sírva búcsúzott a PSG szurkolóitól 
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Sírva búcsúzott Gianluigi Donnarumma

Farmerben és pulóverben lépett ki a többiekkel a közönség elé. 

A kapus egyedül állt a tizenhatoson belül, közvetlenül a fanatikus szurkolók előtt. A lelátón kitört az ováció, Donnarumma pedig könnyekkel küszködve tapsolta vissza a biztatást. Több mint fél percig tartott a kölcsönös tiszteletadás, majd csapattársai visszatértek mellé és megölelték. Az olasz kapus végül átmászott a reklámtáblákon is, hogy még közelebb kerüljön a drukkerekhez, hogy méltó búcsút vegyen tőlük.

A 26 éves kapust – aki az elmúlt években nagyon sokat tett a PSG sikereiért – a hónap elején értesítette a klub, hogy mivel leigazolták Lucas Chevaliert a Lille-ből, már nem szerepel a csapat hosszú távú terveben, így új együttest kell találnia az átigazolási időszak zárása előtt.  

Jelenleg úgy tűnik, hogy a Manchester City az egyik legkomolyabb érdeklődő. Pep Guardiola a hétvégén elismerte: továbbra sem tudja, ki lesz a csapat első számú kapusa.

 Bár Ederson hivatalosan betegség miatt hiányzott a legutóbbi bajnokiról, a brazil távozása sem kizárt, hiszen a Galatasaray csábítja. James Trafford ugyan jó benyomást tett debütálásakor, de Guardiola nem zárja ki az új kapus érkezését.  

Majd meglátjuk holnap, ki edz a legjobban, és beszélünk Xabival (a kapusedző, Xabier Mancisidor - a szerk.)

 – mondta sejtelmesen a City menedzsere.  

A brit lapok korábban a Manchester United nevét is bedobták, mint lehetséges állomást, de az Old Traffordon belülről származó források szerint kevés az esély, hogy az olasz kapus az MU-hoz igazoljon. Ennek oka egyrészt a magas fizetési igény, másrészt az Ineos új átigazolási stratégiája, amely inkább fiatalabb, megfizethetőbb játékosokra koncentrál.  

Donnarumma 2021-ben, az Európa-bajnoki győzelem után érkezett Párizsba, ahol a Bajnokok Ligáját és több hazai trófeát is nyert a csapattal. Most azonban úgy tűnik, hogy három év után búcsút int a PSG-nek – könnyek között, a szurkolók tapsviharában.  

