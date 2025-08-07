Live
A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában a szlovák bajnok meglepetésre 1-0-ra kikapott a kazah Kajrat Almati otthonában. A Slovan Bratislava edzője, Vladimír Weiss nagyon feszült volt a meccs során, az egyik alkalommal kis híján megverte a játékvezetőt.

A szerdán lejátszott BL-selejtezők – a Ferencváros idegenben gól nélküli döntetlent játszott a Ludogorec ellen – közül a legnagyobb meglepetés a Slovan Bratislava meccsén történt. A szlovák bajnok a kazah Kajrat Almati otthonában 1-0-ra kikapott, de ami igazán érdekes, az csak a hosszabbításban történt. 

Bratislava's Slovak head coach Vladimir Weiss reacts from the sidelines during the UEFA Champions League football match SK Slovan Bratislava vs VfL Stuttgart in Bratislava, Slovakia on January 21, 2025. (Photo by TOMAS BENEDIKOVIC / AFP)
A Slovan Bratislava edzője rendkívül dühös lett
Fotó: TOMAS BENEDIKOVIC / AFP

A Slovan Bratislava őrjöngő edzőjét úgy kellett visszafogni

A szlovák együttes a második félidő elején emberhátrányba került, innentől kezdve pedig a védekezésre összpontosított. A hajrában a hazaiak 11-est kaptak, amelyet értékesítettek, ennek köszönhetően pedig 1-0-s előnyből várhatják a visszavágót. A Slovan edzője, Vladimír Weiss már a büntetőnél is hevesen reklamált a negyedik játékvezetőnél, de amikor a bíró még egy ítéletet a csapata ellen fújt, akkor eluralkodott rajta a féktelen düh. 

Ha Weiss stábtagja nem fogja le az őrjöngő edzőt, akkor szinte biztosan tettlegességig fajultak volna a dolgok 

– számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Slovan edzőjét ki is állította a játékvezető, a meccs után viszont a tréner fia, ifj. Vladimír Weiss megvédte az édesapját. 

Ő egy nagyon érzelmes ember, ez ma is látszott. Biztos vagyok benne, hogy később meg fogja bánni a történteket, de én vagyok az első, aki megérti őt. Ahogy én is mindent megtennék azért a csapatért, úgy ő is. Sajnos hiányozni fog nekünk a visszavágón, 

de harcolni fogunk. Úgy gondolom, hogy a minőség a mi oldalunkon áll. Remélem, hogy otthon, telt házas stadion előtt, kiváló szurkolóinkkal együtt legyőzzük őket és továbbjutunk – mondta a csapatkapitány, ifj. Vladimír Weiss. 

