A szerdán lejátszott BL-selejtezők – a Ferencváros idegenben gól nélküli döntetlent játszott a Ludogorec ellen – közül a legnagyobb meglepetés a Slovan Bratislava meccsén történt. A szlovák bajnok a kazah Kajrat Almati otthonában 1-0-ra kikapott, de ami igazán érdekes, az csak a hosszabbításban történt.

Fotó: TOMAS BENEDIKOVIC / AFP

A Slovan Bratislava őrjöngő edzőjét úgy kellett visszafogni

A szlovák együttes a második félidő elején emberhátrányba került, innentől kezdve pedig a védekezésre összpontosított. A hajrában a hazaiak 11-est kaptak, amelyet értékesítettek, ennek köszönhetően pedig 1-0-s előnyből várhatják a visszavágót. A Slovan edzője, Vladimír Weiss már a büntetőnél is hevesen reklamált a negyedik játékvezetőnél, de amikor a bíró még egy ítéletet a csapata ellen fújt, akkor eluralkodott rajta a féktelen düh.

Ha Weiss stábtagja nem fogja le az őrjöngő edzőt, akkor szinte biztosan tettlegességig fajultak volna a dolgok

– számolt be róla a Magyar Nemzet.

Watching ФК Кайрат / FC Kairat 1(pen) vs ŠK Slovan Bratislava 0 full-time. 2 red cards for Bratislava 1 for player and 1 for their manager. But Kairat stadium is like Hampden Park aka running track. 😟😟 pic.twitter.com/OwcBBnExqL — kevin mcgowan 76 (@kevinmcgowan76) August 6, 2025

A Slovan edzőjét ki is állította a játékvezető, a meccs után viszont a tréner fia, ifj. Vladimír Weiss megvédte az édesapját.

Ő egy nagyon érzelmes ember, ez ma is látszott. Biztos vagyok benne, hogy később meg fogja bánni a történteket, de én vagyok az első, aki megérti őt. Ahogy én is mindent megtennék azért a csapatért, úgy ő is. Sajnos hiányozni fog nekünk a visszavágón,

de harcolni fogunk. Úgy gondolom, hogy a minőség a mi oldalunkon áll. Remélem, hogy otthon, telt házas stadion előtt, kiváló szurkolóinkkal együtt legyőzzük őket és továbbjutunk – mondta a csapatkapitány, ifj. Vladimír Weiss.

