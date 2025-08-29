Live
Két edző, két bukás – ugyanazon klub szégyenéről árulkodik mindkettő. Ole Gunnar Solskjaert a török Besiktas menesztette, miután a csapat kiesett a Konferencialiga selejtezőjében. Eközben a Manchester Unitednél Rúben Amorim került a szakadék szélére a Grimsby elleni történelmi szégyen után.

Ole Gunnar Solskjaer edzői pályafutása újabb fájdalmas fordulathoz érkezett, miután a török Besiktas vezetősége menesztette a norvég szakembert. A döntés hátterében az áll, hogy csapata kiesett a Konferencialiga selejtezőjében a svájci Lausanne ellen. A két mérkőzés összesítése 2-1 lett a svájciak javára, a mindent eldöntő gólt pedig a korábban az Arsenalnál nevelkedett, de onnan elengedett Nathan Butler-Oyedeji szerezte.

ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 28: Head Coach of Besiktas Ole Gunnar Solskjaer gives tactics during the UEFA Conference League play-off second leg match between Besiktas and Lausanne at Tupras Stadium in Istanbul, Turkiye, on August 28, 2025. Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu (Photo by Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu via AFP)
Solskjaer megbukot Törökországban 
Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN / ANADOLU

Solskjaer bukása a Besiktasnál

A Besiktas vezetősége alig 40 szavas közleményben jelentette be Solskjaer kirúgását, amelyben csupán megköszönték munkáját és sok sikert kívántak a jövőre. Az eset újabb mélypont a Manchester United korábbi menedzsere számára, aki a török sztárcsapattól is rövid úton távozni kényszerült.

A török szurkolók és sajtó sem kímélte a norvég edzőt: Solskjaer kinevezése eleve megosztó döntésnek számított, a kiesés azonban végképp betette a kaput. A bukás egyben újabb csapás a Manchester United hírnevének is, hiszen a klub legendája ismét kudarcot vallott.

Amorim a szakadék szélén Manchesterben

Miközben Solskjaer Isztambulban búcsúzott, az Old Traffordon is forrnak az indulatok. Rúben Amorim, a Manchester United jelenlegi menedzsere a Grimsby elleni Carabao Kupa-kudarc után került reflektorfénybe. A negyedosztályú ellenfél otthonában elszenvedett vereség a klub történetének egyik legnagyobb szégyeneként vonult be a köztudatba.

Fulham's Portuguese head coach Marco Silva (L) and Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim watches the players from the touchline during the English Premier League football match between Fulham and Manchester United at Craven Cottage in London on August 24, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ruben Amorim mintha az kérdezné, merre van a kijárat. A Manchester United edzője a távozás küszöbén Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A portugál szakember a mérkőzés után nyíltan kritizálta játékosait, utalva arra, hogy az öltözőben már vannak, akik hangosan jelzik elégedetlenségüket. „Valaminek változnia kell, és nem fogsz megint 22 játékost kicserélni” – mondta keserűen. A klubhoz közeli források szerint Amorim érzelmileg is megtört, sőt a következő napokban akár a lemondás lehetősége is napirendre kerülhet.

Megfékezhetetlen zuhanás

A Manchester United vezetősége egyelőre kiáll mellette, de a következő hetek sorsdöntőek lehetnek: a Burnley elleni bajnoki, majd a Manchester City és a Chelsea elleni rangadók komoly próbatételt jelentenek. Ha Amorim csapata nem tud kilábalni a gödörből, könnyen lehet, hogy a portugál még Solskjaernél is hamarabb távozik Angliából.

A Manchester United süllyedése megállíthatatlannak látszik, lám, még Törökországban is belerúgtak a Vörös ördögökbe. 

 

 

