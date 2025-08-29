Ole Gunnar Solskjaer edzői pályafutása újabb fájdalmas fordulathoz érkezett, miután a török Besiktas vezetősége menesztette a norvég szakembert. A döntés hátterében az áll, hogy csapata kiesett a Konferencialiga selejtezőjében a svájci Lausanne ellen. A két mérkőzés összesítése 2-1 lett a svájciak javára, a mindent eldöntő gólt pedig a korábban az Arsenalnál nevelkedett, de onnan elengedett Nathan Butler-Oyedeji szerezte.

Solskjaer megbukot Törökországban

Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN / ANADOLU

Solskjaer bukása a Besiktasnál

A Besiktas vezetősége alig 40 szavas közleményben jelentette be Solskjaer kirúgását, amelyben csupán megköszönték munkáját és sok sikert kívántak a jövőre. Az eset újabb mélypont a Manchester United korábbi menedzsere számára, aki a török sztárcsapattól is rövid úton távozni kényszerült.

A török szurkolók és sajtó sem kímélte a norvég edzőt: Solskjaer kinevezése eleve megosztó döntésnek számított, a kiesés azonban végképp betette a kaput. A bukás egyben újabb csapás a Manchester United hírnevének is, hiszen a klub legendája ismét kudarcot vallott.

Amorim a szakadék szélén Manchesterben

Miközben Solskjaer Isztambulban búcsúzott, az Old Traffordon is forrnak az indulatok. Rúben Amorim, a Manchester United jelenlegi menedzsere a Grimsby elleni Carabao Kupa-kudarc után került reflektorfénybe. A negyedosztályú ellenfél otthonában elszenvedett vereség a klub történetének egyik legnagyobb szégyeneként vonult be a köztudatba.

Ruben Amorim mintha az kérdezné, merre van a kijárat. A Manchester United edzője a távozás küszöbén Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A portugál szakember a mérkőzés után nyíltan kritizálta játékosait, utalva arra, hogy az öltözőben már vannak, akik hangosan jelzik elégedetlenségüket. „Valaminek változnia kell, és nem fogsz megint 22 játékost kicserélni” – mondta keserűen. A klubhoz közeli források szerint Amorim érzelmileg is megtört, sőt a következő napokban akár a lemondás lehetősége is napirendre kerülhet.

Megfékezhetetlen zuhanás

A Manchester United vezetősége egyelőre kiáll mellette, de a következő hetek sorsdöntőek lehetnek: a Burnley elleni bajnoki, majd a Manchester City és a Chelsea elleni rangadók komoly próbatételt jelentenek. Ha Amorim csapata nem tud kilábalni a gödörből, könnyen lehet, hogy a portugál még Solskjaernél is hamarabb távozik Angliából.