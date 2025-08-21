Az egykor szigorú tekintetű mester ma már egészen más világban él. „Élvezem az életemet. Más tempóban telnek a napok” – vallotta be a Gareth Southgate a SunSportnak nyilatkozva, a Premier League gáláján, ahol a Hivatásos Labdarúgók Szakszervezetének elismerését vehette át, amit kiemelkedő szolgálataiért ítéltek oda neki. Az eseményen továbbá személyesen köszöntötte Mo Szalah-t abból az alkalomból, hogy harmadszorra lett az év játékosa.
A futball helyett most a golfpályán és a padelteniszben talál a kihívást, miközben üzleti ügyeit intézi, fiatal edzőket mentorál, és a vezetésről szóló könyvét is befejezi. Emellett komoly társadalmi ügyekben is hallatja a hangját: fiatal férfiak és fiatal edzők útkeresését segíti, hogy – miként fogalmazott – „ne vesszenek el egy olyan világban, ahol túl sokan tévednek le az útról”.
Arra a kérdésre, hogy visszatérne-e valaha a menedzseri székbe, Southgate határozottan felelt: „Fogalmam sincs. Nem keresem, és nem is hiányzik.”
Bár korábban szóba került neve a Manchester United és a lengyel válogatott élén is, most inkább élvezi a nyugodtabb hétköznapokat. „Amikor 15 éve elhagytam a Middlesbrough-t, akkor sem kerestem új munkát, mégis jött valami. De most egyáltalán nem érzem, hogy szükségem lenne erre.”
Southgate nyolc éven át vezette az angol válogatottat, két Eb-döntőig és négy nagy tornáig jutva, ám végül keserű szájízzel távozott a 2024-es torna után, amelynek döntőjében Spanyolország 2-1-re legyőzte Angliát.
A díjátadó: