Az egykor szigorú tekintetű mester ma már egészen más világban él. „Élvezem az életemet. Más tempóban telnek a napok” – vallotta be a Gareth Southgate a SunSportnak nyilatkozva, a Premier League gáláján, ahol a Hivatásos Labdarúgók Szakszervezetének elismerését vehette át, amit kiemelkedő szolgálataiért ítéltek oda neki. Az eseményen továbbá személyesen köszöntötte Mo Szalah-t abból az alkalomból, hogy harmadszorra lett az év játékosa.

Gareth Southgate a 2024-es Európa-bajnokság után mondott le az angol szövetségi kapitányi tisztségről, miután a döntőben Spanyolország 2-1-re legyőzte Angliát

A futball helyett most a golfpályán és a padelteniszben talál a kihívást, miközben üzleti ügyeit intézi, fiatal edzőket mentorál, és a vezetésről szóló könyvét is befejezi. Emellett komoly társadalmi ügyekben is hallatja a hangját: fiatal férfiak és fiatal edzők útkeresését segíti, hogy – miként fogalmazott – „ne vesszenek el egy olyan világban, ahol túl sokan tévednek le az útról”.

Southgate-nek nem hiányzik az edzősködés

Arra a kérdésre, hogy visszatérne-e valaha a menedzseri székbe, Southgate határozottan felelt: „Fogalmam sincs. Nem keresem, és nem is hiányzik.”

Bár korábban szóba került neve a Manchester United és a lengyel válogatott élén is, most inkább élvezi a nyugodtabb hétköznapokat. „Amikor 15 éve elhagytam a Middlesbrough-t, akkor sem kerestem új munkát, mégis jött valami. De most egyáltalán nem érzem, hogy szükségem lenne erre.”

Nyolc év az angol válogatott élén

Southgate nyolc éven át vezette az angol válogatottat, két Eb-döntőig és négy nagy tornáig jutva, ám végül keserű szájízzel távozott a 2024-es torna után, amelynek döntőjében Spanyolország 2-1-re legyőzte Angliát.

